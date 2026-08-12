2026. augusztus 12. szerda Klára
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia – 2024. szeptember 21.: Ezen a békés képen egy magányos halász kormányozza kis motorcsónakját a Duna nyugodt vizein Belgrádban, Szerbiában. A fénykép a helyi élet egy időtlen aspektusát örökíti meg, ahol a halászat tov
Egészség

Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 07:55

Almásfüzitő térségében, a lefedett vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége, valamint több állampolgári bejelentés alapján indult környezetvédelmi vizsgálat a folyó vizében elkeveredő, barnás színű anyag miatt - közölte a (KEMHESZ) elnöke.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Zoltai Dániel elmondta, az elmúlt hetekben több horgász is fényképeket és videókat juttatott a KEMHESZ-nek, melyeken alacsony dunai vízállás következtében jól látható, hogy a part mentén több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és elkeveredik a Duna vizében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szövetség halőri szolgálata ellenőrizte az érintett területet, majd bejelentést tett a vízügyi és környezetvédelmi hatóságoknak, hogy a jelenség eredete és esetleges környezeti hatása egyértelműen tisztázható legyen.

Hétfőn megkezdődött a részletes mintavétel és laboratóriumi vizsgálat, az érintett helyszínen több ponton közel 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről - írja közleményében a KEMHESZ.

Kapcsolódó cikkeink:

A KEMHESZ információi szerint a vízügyi szakemberek 2012-ben is vizsgálták a területet. Mivel a térségben korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült a lehetősége, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést, ez azonban a vizsgálatok mostani lezárásáig nem tekinthető mérvadónak - hangsúlyozta a KEMHESZ elnöke.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Zoltai Dániel hozzátette, hogy az élő környezet megóvása és a környezetszennyezés területén elengedhetetlen a zéró tolerancia. Fontos, hogy vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ kapjak a jelenség okára, illetve a Duna élővilágára és vízminőségre tett hatására. A területet továbbra is figyelemmel kísérik és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatják a közvéleményt.

Kiemelte, hogy a hatóságok példaértékű hozzáállással és rendkívül gyorsan cselekedve indították a vizsgálatokat.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #utazás #víz #duna #vízminőség #környezetvédelem #környezetszennyezés #vízügy #horgász #folyó #vízállás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:28
10:22
10:15
10:03
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
2026. augusztus 11.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 12. szerda
Klára
33. hét
Augusztus 12.
A fiatalok világnapja
Augusztus 12.
Az elefántok napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
2 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
3
2 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
4
2 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
3 hete
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 10:03
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 06:14
Kinyírja a hőség a tujákat: itt az új sláger, az aszálytűrő „csodasövény”, de van vele egy bökkenő
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 10:27
Beindult a vész-üzemmód itthon: nagyobb a baj, mint sokan gondolják