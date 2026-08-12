Vízminőség-vizsgálatot rendeltek el a Dunán: barnás színű anyag keveredik a vízzel

Almásfüzitő térségében, a lefedett vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége, valamint több állampolgári bejelentés alapján indult környezetvédelmi vizsgálat a folyó vizében elkeveredő, barnás színű anyag miatt - közölte a (KEMHESZ) elnöke.

Zoltai Dániel elmondta, az elmúlt hetekben több horgász is fényképeket és videókat juttatott a KEMHESZ-nek, melyeken alacsony dunai vízállás következtében jól látható, hogy a part mentén több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és elkeveredik a Duna vizében.

A szövetség halőri szolgálata ellenőrizte az érintett területet, majd bejelentést tett a vízügyi és környezetvédelmi hatóságoknak, hogy a jelenség eredete és esetleges környezeti hatása egyértelműen tisztázható legyen.

Hétfőn megkezdődött a részletes mintavétel és laboratóriumi vizsgálat, az érintett helyszínen több ponton közel 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről - írja közleményében a KEMHESZ.

A KEMHESZ információi szerint a vízügyi szakemberek 2012-ben is vizsgálták a területet. Mivel a térségben korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült a lehetősége, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést, ez azonban a vizsgálatok mostani lezárásáig nem tekinthető mérvadónak - hangsúlyozta a KEMHESZ elnöke.

Zoltai Dániel hozzátette, hogy az élő környezet megóvása és a környezetszennyezés területén elengedhetetlen a zéró tolerancia. Fontos, hogy vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ kapjak a jelenség okára, illetve a Duna élővilágára és vízminőségre tett hatására. A területet továbbra is figyelemmel kísérik és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatják a közvéleményt.

Kiemelte, hogy a hatóságok példaértékű hozzáállással és rendkívül gyorsan cselekedve indították a vizsgálatokat.