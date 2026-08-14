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Tényleg vetélést okozhat a Covid-oltás? Megszólaltak a szakértők, végre kiderült az igazság
A Covid-19 elleni vakcinák vetélési kockázatáról szóló hamis állítások terjednek az amerikai közösségi médiában. A téves adatértelmezésen alapuló számokat republikánus szenátorok nyilatkozatai tették virálissá, miközben a tudományos kutatások egyértelműen igazolják a védőoltások terhesség alatti biztonságosságát - írta a CNN.
Ron Johnson wisconsini és Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor hétfőn hozta nyilvánosságra az Anthony Fauci volt kormányzati főtanácsadó telefonjáról kinyert üzeneteket. A korábbi járványügyi vezető 2021 januárjában arról írt, hogy a Covid-19-vakcina második dózisa "elméletileg összefüggésbe hozható az első trimeszterben bekövetkező vetéléssel". Az üzenetek nyomán gyorsan terjedni kezdett egy téves adat, amely szerint a vakcina 82 százalékos vetélési kockázattal jár. Ezt Ted Cruz szenátor is megosztotta, majd később törölte a bejegyzést.
A félrevezető adatok a New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban 2021 áprilisában megjelent tanulmány hibás értelmezésén alapulnak. A kutatók közel 4000 beoltott várandós nő adatait vizsgálták, akik közül 827-nek zárult le a terhessége a vizsgálati időszakban. Ebből 712 élveszületéssel, 104 spontán vetéléssel, 11 pedig egyéb kimenetellel végződött. Az ebből adódó 12,6 százalékos vetélési arány teljes mértékben megfelel a Mayo Clinic által közölt 10–20 százalékos átlagos rátának.
A tanulmány szerzői 2021 szeptemberében korrekciót tettek közzé, jelezve, hogy a rövid követési idő miatt az adatok nem alkalmasak a vetélési kockázat pontos becslésére, és a 827-es nevező sem reprezentálja megfelelően a teljes mintát. A bírálók azonban ezt a helyesbítést arra használták fel, hogy a nevezőből kizárják azt a 700 terhességet, amelynél az oltást a harmadik trimeszterben adták be. Így jutottak el a 104/127-es arányhoz, ami 82 százalékos vetélési kockázatot eredményezett – ez a számítás viszont módszertanilag teljesen hibás.
"Ez egy alaposan átkutatott terület. Már 2021-ben tudtuk, hogy nincs megnövekedett kockázat, és azóta további öt évnyi adat áll rendelkezésre. Nehéz elhinni, hogy egy nyolcszoros kockázatnövekedést ne vettünk volna észre" – mondta Kevin Ault szülész-nőgyógyász, a National Foundation for Infectious Diseases megválasztott elnöke. Az amerikai járványvédelmi központ (CDC) honlapján számos tanulmányt idéz, amelyek igazolják, hogy a terhesség előtti és alatti Covid-19 elleni oltás nem növelte az egészségügyi kockázatokat sem az anyák, sem a magzatok számára, sőt védelmet nyújtott számukra.
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A szakértők hangsúlyozzák, hogy maga a koronavírus-fertőzés lényegesen nagyobb veszélyt jelent a várandós nőkre, mint a védőoltás. "2021-ben több száz anyai haláleset történt a Covid miatt, és a légúti betegség következtében továbbra is előfordulnak súlyos megbetegedések, intenzív osztályos kezelések, halvaszületések és koraszülések. Az oltás mindezek kockázatát csökkenti" – fogalmazott Ault. Brenna Hughes, a Society for Maternal-Fetal Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó bizottságának elnöke pedig arra figyelmeztetett, hogy a félretájékoztatás nem csupán a Covid-oltásba vetett bizalmat ássa alá, hanem a várandósok egyéb orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos bizalmát is megingathatja.
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