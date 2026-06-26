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Franciaország, Párizs: tipikus párizsi asztalok egy kávézó előtt, egy pohár sörrel és diófélékkel a napfényben
Egészség

Itt a bejelentés: betiltják a köztéri alkoholfogyasztást a hőség miatt, nincs kibúvó a szabály alól

Pénzcentrum
2026. június 26. 08:14

A rendkívüli európai hőhullám miatt átmenetileg betiltják a közterületi alkoholfogyasztást Párizsban, hogy ezzel is csökkentsék a helyi kórházakra nehezedő nyomást. A szélsőséges időjárás Franciaország mellett több európai országot, köztük Magyarországot is súlyosan érinti, és példátlan egészségügyi, valamint gazdasági kihívások elé állítja a hatóságokat.

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Patrice Faure párizsi rendőrprefektus tájékoztatása szerint a szigorításra a túlterhelt egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése érdekében van szükség. A közterületi alkoholfogyasztást tiltó rendelkezés péntek déltől szombat reggel 7 óráig, majd szombat déltől vasárnap reggel 7 óráig érvényes. Az alkoholos italok elvitelre történő értékesítését szintén betiltják péntek és szombat este 6 órától másnap reggelig, a korlátozás azonban a vendéglátóhelyek teraszaira nem vonatkozik  - írta meg a 444.hu.

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A francia fővárosban a hőmérséklet megközelítette a 41 Celsius-fokot, ami drasztikus következményekkel jár. A párizsi mentőszolgálat egyetlen nap alatt a megszokottnál négyszer több keringésleállásos esethez vonult ki, és Stéphanie Rist egészségügyi miniszter szerint a probléma már a fiatalokat is érinti. A hőség elől menekülve az elmúlt napokban országszerte negyvenen fulladtak vízbe. A több mint 44 millió embert érintő, vörös fokozatú riasztás miatt a hatóságok bezárták az iskolákat, éjjel-nappal nyitva tartják a közparkokat, valamint lerövidítették a Louvre és az Eiffel-torony nyitvatartási idejét.

A fojtogató meleg az infrastruktúrát és a mezőgazdaságot sem kíméli. Két atomreaktort is le kellett állítani, hogy a használt hűtővíz ne melegítse túl a folyókat, Bretagne és Pays de la Loire régiókban pedig több százezer baromfi pusztult el a forróságban. A jelenséget a klímaváltozás által felerősített, úgynevezett omega-blokk okozza, amelynek során a forró levegő két hűvösebb légtömeg közé szorulva tartósan megreked a térség felett.

A hőhullám Európa más részein is pusztít. Olaszországban tizenöt városra adták ki a legmagasabb fokú hőségriasztást, és bizonyos ágazatokban korlátozták a fizikai munkavégzést, de Spanyolország és Nagy-Britannia is rendkívüli időjárással küzd. A hőkupola Magyarországot is elérte, így a következő napokban tartósan 40 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekre kell készülni, ami miatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe.
Címlapkép: Getty Images
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