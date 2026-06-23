Elképesztő áttörés az orvostudományban: rendkívüli dolgot értek el a világ leghíresebb gyógyíthatatlan betegségével szemben

Egy súlyos Alzheimer-kórban szenvedő, évek óta szinte teljesen néma idős nő egyetlen adag pszilocibin hatására újra képes volt beszélgetést kezdeményezni, emellett visszanyerte vizeletvisszatartó képességét, és a mozgása is jelentősen javult - írja a newscientist.com. Bár a brazil orvosok által dokumentált eset egyedi megfigyelésen alapul, az eredmények új irányt mutathatnak a pszichedelikumok kognitív funkciókra gyakorolt hatásainak kutatásában.

Egy 83 éves betegnél tíz évvel ezelőtt diagnosztizálták az Alzheimer-kórt, és az utóbbi öt évben az állapota olyannyira leromlott, hogy már csak tőmondatokban kommunikált, valamint állandó segítségre szorult. Fia beleegyezésével a São Pauló-i Ankh Cross Association munkatársai egy rendkívül erős varázsgombatörzs, a Psilocybe cubensis Enigma változatának ötgramos dózisát adták be neki szájon át. A nő a szer bevétele után mély, alvásszerű állapotba került, majd 19 órával később váratlanul egy csaknem négy órán át tartó, személyes emlékeket is felelevenítő beszélgetést kezdeményezett a fiával.

Az első kezelést követő napokban és hetekben a páciens állapota látványos fejlődést mutatott. Mimikája élénkebbé vált, tartós szemkontaktust létesített, önállóan kezdett öltözködni, és tudatosabban reagált a környezetében zajló eseményekre. Mindemellett megszűnt a korábban állandósult vizeletinkontinenciája is. Egy hónappal később újabb, háromgrammos adagot kapott, amely után képes volt részletesen felidézni egy korábbi, a fiával közös tengerparti utazását.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kezelés nem gyógyította meg az Alzheimer-kórt, viszont aktiválhatta a beteg még meglévő, rejtett kognitív tartalékait. A pszilocibin az agy szerotoninreceptoraira hatva fokozza a neuroplaszticitást, és átmenetileg megváltoztatja a különböző agyi hálózatok közötti kommunikációt. Emellett a pszichedelikumok ismert gyulladáscsökkentő hatása is szerepet játszhatott a betegség előrehaladásáért felelős idegrendszeri gyulladás csillapításában.

A látványos eredmények ellenére a tudományos közösség óvatosságra int. A Johns Hopkins Egyetem kutatói felhívták a figyelmet arra, hogy egyetlen esettanulmányból nem lehet általános következtetéseket levonni az Alzheimer-kórban szenvedő betegekre vonatkozóan. Ráadásul a páciens diagnózisa kizárólag a klinikai tünetek értékelésén alapult, nem pedig pontosabb biomarker-vizsgálatokon vagy képalkotó diagnosztikai eljárásokon, az esetismertetés pedig mindössze az első kezelést követő egy hónapot követte nyomon.

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A Harvard Egyetem szakértői szerint ugyanakkor a most tapasztalt javulás elegendő alapot szolgáltat arra, hogy megkezdődjön a pszilocibin hatásait vizsgáló klinikai vizsgálatok előkészítése a kognitív hanyatlással küzdő betegek körében.