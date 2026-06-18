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Megdöbbentő hír érkezett: hirtelen összeesett és kórházba került az olimpiai érmes futó
Az amerikaiak olimpiai érmes atlétája, Jenny Simpson egy kültéri versenyen esett hirtelen össze, életét azonban megmentette a gyors orvosi beavatkozás - tudósított a The Guardian.
Kórházba szállították Jenny Simpsont, a háromszoros olimpikon amerikai futót, miután kedden rosszul lett egy észak-karolinai atlétikai versenyen. A rendezvényt szervező Sir Walter Running közleménye szerint a 39 éves sportoló hirtelen összeesett, miközben iramfutóként segítette az egy mérföldes futam mezőnyét a Raleigh-ben tartott eseményen. A Runner's World és a LetsRun beszámolói szerint Simpsonnak egy időre leállt a keringése, de a szívműködését újraélesztéssel és defibrillátor segítségével sikerült újraindítani.
A szervezők köszönetet mondtak a helyszínen azonnal közbelépő elsősegélynyújtóknak, a mentősöknek és az orvosi személyzetnek, akik rendkívül gyorsan, szakszerűen és gondosan látták el a futónőt. Hozzátették, hogy Simpson jelenleg is kiváló kórházi ellátásban részesül.
A sportoló három olimpián képviselte az Egyesült Államokat, Pekingben, Londonban és Rio de Janeiróban. Utóbbi helyszínen, 2016-ban bronzérmet szerzett 1500 méteren, amivel az első olyan amerikai női futó lett, aki ezen a távon olimpiai érmet nyert. Simpson emellett 2011-ben világbajnoki címet szerzett ugyanebben a versenyszámban, míg 2013-ban és 2017-ben ezüstérmes lett a világbajnokságon, és tizenegyszeres amerikai bajnokként vonult vissza a profi versenyzéstől 2024-ben.
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