Sárga háttéren fehér tablettákat öntenek ki egy tégelyből. Étrend-kiegészítő, multivitaminok, gyógyszerek.
Egészség

Te is rendeltél ebből az ismert külföldi webshopból? Súlyos dolgok derültek ki a gyógyulást ígérő készítményekről

Pénzcentrum
2026. április 21. 12:00

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a hollandiai iHerb és amerikai anyavállalata ellen. A gyanú szerint a cégcsoport jogsértő, egészségre vonatkozó és gyógyhatást ígérő állításokkal hirdeti étrend-kiegészítőit. A hivatal szerint a vállalat ráadásul olyan termékeket is legálisan forgalmazhatónak tüntet fel, amelyeket a hazai hatóságoknál be sem jelentettek.

A feltételezések szerint a vállalkozások 2024 novemberétől kezdve több ponton is megsértették az élelmiszerek és étrend-kiegészítők reklámozására vonatkozó szabályokat. Egyrészt tiltott, egészségre vonatkozó állításokat használnak. Például azt ígérik, hogy egy termék "hozzájárul a szív és az agy egészségének megőrzéséhez". Másrészt betegségek megelőzését és gyógyítását sugallják azzal, hogy bizonyos árucikkeket "gyógynövényes fájdalomcsillapítóként" hirdetnek.

A megtévesztést súlyosbítja, hogy a cég azt a látszatot kelti, miszerint termékei jogszerűen forgalmazhatók Magyarországon. Ezzel szemben az érintett étrend-kiegészítőket az előírások ellenére nem notifikálták a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (NNGYK).

A versenyhatóság arra is felfigyelt, hogy az iHerb magyar nyelvű kommunikációja nélkülözi a szakmai gondosságot. A reklámok és a termékleírások sok esetben ellenőrizetlen gépi fordításokon alapulnak. Emellett egyáltalán nem veszik figyelembe a hazai jogszabályokat, ami tovább növeli a fogyasztók megtévesztésének kockázatát.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak automatikus kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. A folyamat célja a tények tisztázása és a feltételezett jogsértés bizonyítása. A hivatalnak az eljárás lefolytatására alapvetően három hónapja áll rendelkezésre, amely indokolt esetben meghosszabbítható.

A GVH kiemelten figyeli az étrend-kiegészítők piacát, mivel a tapasztalatok szerint az értékesítők gyakran vétenek hibákat a hatásokat ígérő reklámok megalkotásakor. Ennek megelőzésére és a jogkövető vállalkozások támogatására a hatóság idén áprilisban egy részletes tájékoztatót is kiadott. Ez a dokumentum segít eligazodni az egészségre vonatkozó és a gyógyhatást ígérő állítások szigorú szabályrendszerében.
Címlapkép: Getty Images
#cég #egészség #webshop #élelmiszer #reklám #fogyasztóvédelem #hatóság #online vásárlás #szabályozás #gazdasági versenyhivatal

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
2026. április 21.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
2026. április 20.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
1
4 hete
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
3 napja
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
3
1 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
4
1 hónapja
Meghalt Kiss László
5
2 hónapja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:01
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 11:06
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Agrárszektor  |  2026. április 21. 12:27
Vége a tilalomnak: lekerült a feketelistáról ez a magyar hús