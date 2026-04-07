Kiderült a gödi Samsung-gyár legsötétebb titka: megpróbálták eltussolni a brutális nehézfém-szennyezést?

Súlyos, éveken át tartó munkavédelmi szabálytalanságok és extrém mértékű mérgezőanyag-szennyezés veszélyeztette a gödi Samsung akkumulátorgyár dolgozóinak egészségét. A hibás és karbantartatlan elszívórendszerek miatt rákkeltő nehézfémeket tartalmazó por terjedt szét az üzem elvileg tiszta területein is. A vállalat a problémát érdemben nem szüntette meg. Ehelyett a határérték feletti expozíciót mutató dolgozók rotálásával, valamint az elhasználódott szűrők és védőfelszerelések hanyagolásával működött tovább. A legveszélyesebb feladatokat ráadásul gyakran teljesen védtelen alvállalkozói munkásokra bízták - számolt be a Telex.

A gödi üzemben éveken keresztül rendszeresen előfordult, hogy a meghibásodott, elöregedett légtechnikai vezetékekből és az elavult elszívórendszerből fekete por hullott az álmennyezetre. Mivel a gyár különböző részei egyetlen hálózatra voltak rákötve, a porbetöltő és keverő részlegeken használt, súlyosan rákkeltő és mérgező anyagok – mint a nikkel, a kobalt és a mangán – a gyártástól elzárt, elvileg tisztatéri minősítésű területekre is eljutottak. A fekete, mérgező por vastagon megült az álmennyezeten. Innen folyamatosan pergett az alatta dolgozókra, beborítva a munkaállomásokat és a padlót is.

A szennyezés elsődleges oka a technológiai fegyelem hiánya és a karbantartás elmaradása volt. Az elszívóberendezések szűrőit nem cserélték megfelelő időközönként. Ráadásul olyan szűrőket használtak, amelyek eleve nem voltak alkalmasak a rendkívül finom szemcséjű por kiszűrésére. A telítődött rendszer eltömődött, a légcsatornák megrepedtek, a túlnyomás alatt lévő vegyi anyagok pedig kiszabadultak. Ennek eredményeként a por nemcsak az üzem belső tereit, hanem a gyár tetejét is beborította. Ezt a cég időnként takarítással vagy a tető átfestésével próbálta eltüntetni.

A legveszélyesebb munkaterületen, a nehézfémek keverését végző részlegen sokáig egyáltalán nem biztosítottak megfelelő egyéni védőeszközöket a munkásoknak. A koronavírus-járvány előtt a munkavédelmi előírásokat szinte teljesen figyelmen kívül hagyták. Később is csak az olcsóbb, a nehézfémek szűrésére alkalmatlan maszkokkal látták el a dolgozókat. A folyamatosan porban dolgozó munkások rendszeresen szem- és fejfájásra panaszkodtak. A bejelentett hatósági ellenőrzések előtt a területet sietve kitakarították, hogy eltüntessék a gépekre és a falakra rakódott szennyeződést.

A szabálytalanságok súlyosságát bizonyítja, hogy a kötelező biológiai expozíciós mutató (BEM) vizsgálatok során még olyan dolgozók szervezetében is kimutatták a mérgező anyagokat, akik nem kerültek közvetlen kapcsolatba a vegyszerekkel. Ilyenek voltak például a gyártástervezésen vagy a minőségellenőrzésen dolgozók. Amikor valakinek a vizeletéből vagy véréből határértéket meghaladó vegyszerszintet mutattak ki, a vállalat a probléma érdemi kezelése helyett egyszerűen elrotálta a munkást. Áthelyezték egy másik részlegre, a helyére pedig egy még negatív teszttel rendelkező dolgozót állítottak.

A belső légtérmérések esetenként egészen extrém, a megengedett határérték 275-szörösét, sőt 510-szeresét meghaladó nehézfém-koncentrációt is kimutattak. A legkirívóbb adatokat a cég nem adta át a munkavédelmi hatóságnak, amit a hiányos jogszabályi háttér miatt meg is tehetett. A hatóság azonban a feltárt szabálytalanságok és a súlyos mérgezések tudatában sem függesztette fel az érintett üzemrészek működését. A kiszabott bírságok a vállalat ezermilliárd forintos nagyságrendű árbevételéhez képest teljesen elhanyagolhatóak maradtak.

A mérgezésnek leginkább a külsős cégeken keresztül foglalkoztatott, kiszolgáltatott helyzetben lévő alvállalkozói és kölcsönzött munkások voltak kitéve. Ők adták az üzem teljes létszámának több mint a felét. A gyárban felhalmozódott rákkeltő por takarítását és a veszélyes hulladékok kezelését sokszor megfelelő védőruha és érdemi tájékoztatás nélkül végezték. Az alvállalkozók többsége nem tartotta be a munkavédelmi előírásokat, és nem végezte el a kötelező foglalkozásegészségügyi vizsgálatokat sem. A panaszt tevő munkásokat mindeközben gyakran azonnali elbocsátással fenyegették.

A visszásságok napvilágra kerülése után a Samsung kommunikációs igazgatója egy interjúban részben elismerte a problémákat. Megerősítette a határérték feletti eredményt produkáló dolgozók rotálásának gyakorlatát, amelyet általános iparági eljárásnak nevezett. Azt is elismerte, hogy korábban valóban hiányos volt az egyéni védőeszközök biztosítása, de állítása szerint ezt mára orvosolták. A cég továbbra is tagadja, hogy a gyár tetejére és a környezetbe kikerülő por rákkeltő anyagokat tartalmazna. Ragaszkodnak ahhoz, hogy csupán ártalmatlan grafitporról van szó, és hangsúlyozzák, hogy jelenleg nincs ellenük folyamatban egészségkárosodás miatti munkaügyi per.