2026. március 25. szerda Irén, Írisz
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Élelmiszer ,zöldség és ital a hűtőszekrényben
Egészség

Rengeteg magyar háztartás hűtője olvadhat le pillanatok alatt: óriási a veszély, erre kell különösen figyelni

Pénzcentrum
2026. március 25. 13:36

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja hasznos gyakorlati tanácsokat nyújt az áramszünetek idejére a hűtést igénylő élelmiszerek megóvásához, valamint az élelmiszerbiztonsági kockázatok csökkentéséhez. Áramkimaradás akár vihar, akár műszaki meghibásodás vagy a szolgáltató által előre tervezett karbantartás okán bármikor előfordulhat, ezért érdemes ismerni, melyek a legpraktikusabb teendőket ezekben a helyzetekben.

Néhány egyszerű előkészülettel és a megfelelő szabályok betartásával sok esetben megelőzhető, hogy az áramszünet miatt ki kelljen dobni a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban tárolt élelmiszereket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hasznos hőmérőt tartani a hűtőszekrényben, amivel pontosan nyomon követhető a belső hőmérséklete. A fagyasztóban érdemes néhány jégakkut tartani, amelyek áramszünet esetén szükség szerint a hűtőszekrénybe is áthelyezhetők, így segítenek fenntartani az alacsonyabb hőmérsékletet. A fagyasztóban az élelmiszereket tömbösítve, egymáshoz közel tanácsos tárolni, ezáltal lassabban melegszenek fel. Amennyiben előre bejelentett áramszünet várható, ajánlott bekészíteni a fagyasztó részben teljesen feltölthető vizes palackokat vagy jégakkukat, amik szintén hozzájárulnak a hideg megtartásához.

Áramszünetkor a legfontosabb szabály, hogy a hűtő és a fagyasztó ajtaját csak a legszükségesebb esetben nyissuk ki, így a hideg levegő tovább bent marad. Érdemes feljegyezni az áramszünet kezdetének időpontját is. Általános iránymutatás az úgynevezett „4 órás szabály”: egy zárt ajtajú hűtőszekrény körülbelül négy órán keresztül képes megtartani a megfelelő hőmérséklet-tartományt. A fagyasztók ennél hosszabb ideig tartják a hideget: egy teljesen feltöltött fagyasztó akár 48 órán át, míg egy félig megpakolt fagyasztó körülbelül 24 órán keresztül képes a megfelelő hőmérsékletet fenntartani.

Miután az áramszolgáltatás helyreállt, első lépésként célszerű ellenőrizni a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ha 4°C alatt maradt, az élelmiszerek biztonsággal fogyaszthatóak. Amennyiben azonban a hőmérséklet 4°C fölé emelkedett, és ez az állapot legalább két órán keresztül fennállt, az élelmiszerek már kockázatosak lehetnek.
Fontos szabály, hogy az fogyaszthatóságát soha ne kóstolással döntsük el, különösen a gyorsan romló termékek esetében. Amennyiben bármilyen szokatlan szag, illat vagy elszíneződés tapasztalható, a legbiztonságosabb megoldás, ha nem fogyasztjuk el az adott élelmiszert. A felolvadt élelmiszereket ne fagyasszuk újra, helyette minél hamarabb használjuk fel.

Tudatos felkészüléssel és az alapvető szabályok betartásával áramszünet esetén is nagyobb biztonságban tudhatjuk a hűtést igénylő élelmiszereinket. Ezzel nemcsak az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázata csökkenhető, hanem az élelmiszerpazarlás is mérsékelhető.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #nébih #áramszünet #háztartás #megelőzés #áramkimaradás #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:12
14:07
13:51
13:45
13:36
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
