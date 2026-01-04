2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Villanyszámla részlete villanykörtével, energia téma
Otthon

Áramszünettel kezdődik az új év 192 településen: a jövő héttől erre lehet készülni

Pénzcentrum
2026. január 4. 15:02

A január 1-től 4-ig tartó hosszú hétvégén az áram- és gázhálózat karbantartása is szünetel, január 5-től viszont több helyen lehet majd áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Január 5-e és között XXX településen lesz szolgáltatáskiesás: ez néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint, máshol az egész településen nem lesz áram. XXX helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni 2026 elején.

Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 192 településen - és 35 városrészben - lesz áramszünet a jövő héttől október végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áramszünet által érintett települések 2026 januárjában:

A települések listáját közöljük, a pontos dátumokat utcák szerinti bontásban ebben a listában lehet megnézni. 

  • Adony
  • Ajka
  • Ajka, Ajkarendek
  • Ajka, Padragkút
  • Almáskeresztúr
  • Alsószölnök
  • Annavölgy
  • Attala
  • Bábolna
  • Bábonymegyer
  • Badacsonytördemic
  • Baj
  • Bakonyszombathely
  • Bakonyszombathely, Gelegenyéspuszta
  • Baksa
  • Balatonakarattya
  • Balatonalmádi
  • Balatonboglár
  • Balatonfenyves
  • Balatonfűzfő
  • Balatonkenese
  • Barcs
  • Batyk
  • Beleg
  • Beremend
  • Berhida
  • Biatorbágy
  • Bicsérd
  • Bikal
  • Bogyoszló
  • Bonyhád
  • Borszörcsök
  • Böhönye
  • Budapest
  • Csánig
  • Császár
  • Csikóstőttős
  • Csököly
  • Csömör
  • Dáka
  • Darány, Puszta
  • Devecser
  • Doba
  • Dombóvár
  • Dötk
  • Drávapalkonya
  • Dunaföldvár
  • Dunakeszi
  • Egerág
  • Egervölgy
  • Érd
  • Erdőkertes
  • Esztergom
  • Esztergom, Kertváros
  • Fehérvárcsurgó
  • Felsőszölnök
  • Ganna
  • Gárdony, Agárd
  • Gerjen
  • Göd, Felsőgöd
  • Görcsöny
  • Görgeteg
  • Gyarmat
  • Gyékényes
  • Gyermely
  • Gyód
  • Gyóró
  • Gyömrő
  • Győr
  • Győr, Góré Dűlő
  • Győr, Hecse Puszta
  • Győr, Sashegy Puszta
  • Győrújbarát
  • Gyúró
  • Halimba
  • Igal
  • Igal, Fürdö
  • Inárcs
  • Ipacsfa
  • Kaposvár
  • Kaposszekcső
  • Kapuvár
  • Kapuvár, Földvármajor
  • Kapuvár, Öntésmajor
  • Kemeneshőgyész
  • Keszthely
  • Kesztölc
  • Kisapostag
  • Kistapolca
  • Kistormás
  • Komárom
  • Komárom, Szőny
  • Körmend
  • Kőszeg
  • Kötcse
  • Kővágószőlős
  • Kulcs
  • Kup
  • Lábod
  • Lesencefalu
  • Lesenceistvánd
  • Lesencetomaj
  • Lovas
  • Lövő
  • Maglód
  • Magyargencs
  • Marcali
  • Megyer
  • Mogyoród
  • Monoszló
  • Mosdós
  • Nagyalásony
  • Nagyatád
  • Nagyberki
  • Nagyharsány
  • Nagyigmánd
  • Nagykanizsa
  • Nagytevel
  • Nemeskér
  • Nick
  • Noszlop
  • Ócsa
  • Olasz
  • Ordacsehi
  • Orfű
  • Oroszi
  • Oroszlány
  • Öcs
  • Őrbottyán
  • Öskü
  • Ötvöskónyi
  • Pakod
  • Pákozd
  • Paks
  • Paloznak
  • Pápa
  • Pápa, Öreghegy
  • Pápasalamon
  • Pécs
  • Pécs, Bányatelep
  • Pécs, Málom
  • Pécs, Patacs
  • Pécs, Szabolcs
  • Piliscsév
  • Pilisvörösvár
  • Polgárdi
  • Polgárdi, Kiscséripuszta
  • Pomáz
  • Porrog
  • Potyond
  • Pula
  • Pusztacsó
  • Pusztavám
  • Rábagyarmat
  • Ráckeve
  • Répcelak
  • Sárhida
  • Sárvár
  • Siófok
  • Som
  • Somlójenő
  • Somlóvásárhely
  • Sopron
  • Sopronnémeti
  • Sóskút
  • Sukoró
  • Sukoró, Gádé
  • Szabás
  • Szakonyfalu
  • Szárliget
  • Százhalombatta
  • Székesfehérvár
  • Szekszárd
  • Szekszárd, Szekszárdszőlőhegy
  • Szentendre
  • Szentgotthárd
  • Szentgotthárd, Rábakethely
  • Szentimrefalva
  • Szigetszentmiklós
  • Szigetszentmiklós, Lakihegy
  • Szigetvár
  • Szigetvár, Becefa
  • Szombathely
  • Szombathely, Herény
  • Szombathely, Kámon
  • Szombathely, Olad
  • Szombathely, Szentkirály
  • Szőc
  • Tamási
  • Tanakajd
  • Táplánszentkereszt
  • Tapolca
  • Tárnok
  • Tárnok, Margitliget
  • Tata
  • Tata, Délnyugati Üdülő
  • Tata, Újhegy
  • Tatabánya
  • Tatabánya, Bánhida
  • Tatabánya, Kertváros
  • Tilaj
  • Tokod
  • Tokod, Üveggyár
  • Tokodaltáró
  • Töltéstava, Sashegy Puszta
  • Újkér
  • Vác
  • Vácduka
  • Váchartyán
  • Várpalota
  • Veresegyház
  • Vértesszőlős
  • Veszprém
  • Veszprémgalsa
  • Vitnyéd
  • Vokány
  • Völcsej
  • Zákány
  • Zákány, Látóhegy
  • Zákányfalu
  • Zalabér
  • Zalaegerszeg
  • Zalaegerszeg, Csács 1
  • Zalaszentgrót, Aranyod
  • Zalaszentgrót, Csáford
  • Zánka

Ahogy azt az E.ON korábban közölte: a fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat jellemzően 8-16 óra között hirdetik meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

A fenti lista tájékoztató jellegű, cikkünk megjelenésekor aktuális lista alapján készült. Az áramszolgáltató minden esetben értesíti ügyfeleit az áramszünetről külön is, illetve mindig a szolgáltató honlapján található aktuális friss lista az, ami irányadó az áramszünetek kapcsán. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #áramszolgáltató #áramszünet #karbantartás #január #áramellátás #szolgáltatás #eon #településfejlesztés #települések #energiaellátás

