Áramszünettel kezdődik az új év 192 településen: a jövő héttől erre lehet készülni
A január 1-től 4-ig tartó hosszú hétvégén az áram- és gázhálózat karbantartása is szünetel, január 5-től viszont több helyen lehet majd áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Január 5-e és között XXX településen lesz szolgáltatáskiesás: ez néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint, máshol az egész településen nem lesz áram. XXX helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni 2026 elején.
Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 192 településen - és 35 városrészben - lesz áramszünet a jövő héttől október végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!
Az áramszünet által érintett települések 2026 januárjában:
A települések listáját közöljük, a pontos dátumokat utcák szerinti bontásban ebben a listában lehet megnézni.
- Adony
- Ajka
- Ajka, Ajkarendek
- Ajka, Padragkút
- Almáskeresztúr
- Alsószölnök
- Annavölgy
- Attala
- Bábolna
- Bábonymegyer
- Badacsonytördemic
- Baj
- Bakonyszombathely
- Bakonyszombathely, Gelegenyéspuszta
- Baksa
- Balatonakarattya
- Balatonalmádi
- Balatonboglár
- Balatonfenyves
- Balatonfűzfő
- Balatonkenese
- Barcs
- Batyk
- Beleg
- Beremend
- Berhida
- Biatorbágy
- Bicsérd
- Bikal
- Bogyoszló
- Bonyhád
- Borszörcsök
- Böhönye
- Budapest
- Csánig
- Császár
- Csikóstőttős
- Csököly
- Csömör
- Dáka
- Darány, Puszta
- Devecser
- Doba
- Dombóvár
- Dötk
- Drávapalkonya
- Dunaföldvár
- Dunakeszi
- Egerág
- Egervölgy
- Érd
- Erdőkertes
- Esztergom
- Esztergom, Kertváros
- Fehérvárcsurgó
- Felsőszölnök
- Ganna
- Gárdony, Agárd
- Gerjen
- Göd, Felsőgöd
- Görcsöny
- Görgeteg
- Gyarmat
- Gyékényes
- Gyermely
- Gyód
- Gyóró
- Gyömrő
- Győr
- Győr, Góré Dűlő
- Győr, Hecse Puszta
- Győr, Sashegy Puszta
- Győrújbarát
- Gyúró
- Halimba
- Igal
- Igal, Fürdö
- Inárcs
- Ipacsfa
- Kaposvár
- Kaposszekcső
- Kapuvár
- Kapuvár, Földvármajor
- Kapuvár, Öntésmajor
- Kemeneshőgyész
- Keszthely
- Kesztölc
- Kisapostag
- Kistapolca
- Kistormás
- Komárom
- Komárom, Szőny
- Körmend
- Kőszeg
- Kötcse
- Kővágószőlős
- Kulcs
- Kup
- Lábod
- Lesencefalu
- Lesenceistvánd
- Lesencetomaj
- Lovas
- Lövő
- Maglód
- Magyargencs
- Marcali
- Megyer
- Mogyoród
- Monoszló
- Mosdós
- Nagyalásony
- Nagyatád
- Nagyberki
- Nagyharsány
- Nagyigmánd
- Nagykanizsa
- Nagytevel
- Nemeskér
- Nick
- Noszlop
- Ócsa
- Olasz
- Ordacsehi
- Orfű
- Oroszi
- Oroszlány
- Öcs
- Őrbottyán
- Öskü
- Ötvöskónyi
- Pakod
- Pákozd
- Paks
- Paloznak
- Pápa
- Pápa, Öreghegy
- Pápasalamon
- Pécs
- Pécs, Bányatelep
- Pécs, Málom
- Pécs, Patacs
- Pécs, Szabolcs
- Piliscsév
- Pilisvörösvár
- Polgárdi
- Polgárdi, Kiscséripuszta
- Pomáz
- Porrog
- Potyond
- Pula
- Pusztacsó
- Pusztavám
- Rábagyarmat
- Ráckeve
- Répcelak
- Sárhida
- Sárvár
- Sé
- Siófok
- Som
- Somlójenő
- Somlóvásárhely
- Sopron
- Sopronnémeti
- Sóskút
- Sukoró
- Sukoró, Gádé
- Szabás
- Szakonyfalu
- Szárliget
- Százhalombatta
- Székesfehérvár
- Szekszárd
- Szekszárd, Szekszárdszőlőhegy
- Szentendre
- Szentgotthárd
- Szentgotthárd, Rábakethely
- Szentimrefalva
- Szigetszentmiklós
- Szigetszentmiklós, Lakihegy
- Szigetvár
- Szigetvár, Becefa
- Szombathely
- Szombathely, Herény
- Szombathely, Kámon
- Szombathely, Olad
- Szombathely, Szentkirály
- Szőc
- Tamási
- Tanakajd
- Táplánszentkereszt
- Tapolca
- Tárnok
- Tárnok, Margitliget
- Tata
- Tata, Délnyugati Üdülő
- Tata, Újhegy
- Tatabánya
- Tatabánya, Bánhida
- Tatabánya, Kertváros
- Tilaj
- Tokod
- Tokod, Üveggyár
- Tokodaltáró
- Töltéstava, Sashegy Puszta
- Újkér
- Vác
- Vácduka
- Váchartyán
- Várpalota
- Veresegyház
- Vértesszőlős
- Veszprém
- Veszprémgalsa
- Vitnyéd
- Vokány
- Völcsej
- Zákány
- Zákány, Látóhegy
- Zákányfalu
- Zalabér
- Zalaegerszeg
- Zalaegerszeg, Csács 1
- Zalaszentgrót, Aranyod
- Zalaszentgrót, Csáford
- Zánka
Ahogy azt az E.ON korábban közölte: a fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat jellemzően 8-16 óra között hirdetik meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.
A fenti lista tájékoztató jellegű, cikkünk megjelenésekor aktuális lista alapján készült. Az áramszolgáltató minden esetben értesíti ügyfeleit az áramszünetről külön is, illetve mindig a szolgáltató honlapján található aktuális friss lista az, ami irányadó az áramszünetek kapcsán.
