Áramszünettel kezdődik az új év 192 településen: a jövő héttől erre lehet készülni

A január 1-től 4-ig tartó hosszú hétvégén az áram- és gázhálózat karbantartása is szünetel, január 5-től viszont több helyen lehet majd áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Január 5-e és között XXX településen lesz szolgáltatáskiesás: ez néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint, máshol az egész településen nem lesz áram. XXX helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni 2026 elején.

Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 192 településen - és 35 városrészben - lesz áramszünet a jövő héttől október végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!

Az áramszünet által érintett települések 2026 januárjában:

A települések listáját közöljük, a pontos dátumokat utcák szerinti bontásban ebben a listában lehet megnézni.

Adony

Ajka

Ajka, Ajkarendek

Ajka, Padragkút

Almáskeresztúr

Alsószölnök

Annavölgy

Attala

Bábolna

Bábonymegyer

Badacsonytördemic

Baj

Bakonyszombathely

Bakonyszombathely, Gelegenyéspuszta

Baksa

Balatonakarattya

Balatonalmádi

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Barcs

Batyk

Beleg

Beremend

Berhida

Biatorbágy

Bicsérd

Bikal

Bogyoszló

Bonyhád

Borszörcsök

Böhönye

Budapest

Csánig

Császár

Csikóstőttős

Csököly

Csömör

Dáka

Darány, Puszta

Devecser

Doba

Dombóvár

Dötk

Drávapalkonya

Dunaföldvár

Dunakeszi

Egerág

Egervölgy

Érd

Erdőkertes

Esztergom

Esztergom, Kertváros

Fehérvárcsurgó

Felsőszölnök

Ganna

Gárdony, Agárd

Gerjen

Göd, Felsőgöd

Görcsöny

Görgeteg

Gyarmat

Gyékényes

Gyermely

Gyód

Gyóró

Gyömrő

Győr

Győr, Góré Dűlő

Győr, Hecse Puszta

Győr, Sashegy Puszta

Győrújbarát

Gyúró

Halimba

Igal

Igal, Fürdö

Inárcs

Ipacsfa

Kaposvár

Kaposszekcső

Kapuvár

Kapuvár, Földvármajor

Kapuvár, Öntésmajor

Kemeneshőgyész

Keszthely

Kesztölc

Kisapostag

Kistapolca

Kistormás

Komárom

Komárom, Szőny

Körmend

Kőszeg

Kötcse

Kővágószőlős

Kulcs

Kup

Lábod

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Lovas

Lövő

Maglód

Magyargencs

Marcali

Megyer

Mogyoród

Monoszló

Mosdós

Nagyalásony

Nagyatád

Nagyberki

Nagyharsány

Nagyigmánd

Nagykanizsa

Nagytevel

Nemeskér

Nick

Noszlop

Ócsa

Olasz

Ordacsehi

Orfű

Oroszi

Oroszlány

Öcs

Őrbottyán

Öskü

Ötvöskónyi

Pakod

Pákozd

Paks

Paloznak

Pápa

Pápa, Öreghegy

Pápasalamon

Pécs

Pécs, Bányatelep

Pécs, Málom

Pécs, Patacs

Pécs, Szabolcs

Piliscsév

Pilisvörösvár

Polgárdi

Polgárdi, Kiscséripuszta

Pomáz

Porrog

Potyond

Pula

Pusztacsó

Pusztavám

Rábagyarmat

Ráckeve

Répcelak

Sárhida

Sárvár

Sé

Siófok

Som

Somlójenő

Somlóvásárhely

Sopron

Sopronnémeti

Sóskút

Sukoró

Sukoró, Gádé

Szabás

Szakonyfalu

Szárliget

Százhalombatta

Székesfehérvár

Szekszárd

Szekszárd, Szekszárdszőlőhegy

Szentendre

Szentgotthárd

Szentgotthárd, Rábakethely

Szentimrefalva

Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós, Lakihegy

Szigetvár

Szigetvár, Becefa

Szombathely

Szombathely, Herény

Szombathely, Kámon

Szombathely, Olad

Szombathely, Szentkirály

Szőc

Tamási

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tapolca

Tárnok

Tárnok, Margitliget

Tata

Tata, Délnyugati Üdülő

Tata, Újhegy

Tatabánya

Tatabánya, Bánhida

Tatabánya, Kertváros

Tilaj

Tokod

Tokod, Üveggyár

Tokodaltáró

Töltéstava, Sashegy Puszta

Újkér

Vác

Vácduka

Váchartyán

Várpalota

Veresegyház

Vértesszőlős

Veszprém

Veszprémgalsa

Vitnyéd

Vokány

Völcsej

Zákány

Zákány, Látóhegy

Zákányfalu

Zalabér

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg, Csács 1

Zalaszentgrót, Aranyod

Zalaszentgrót, Csáford

Zánka

Ahogy azt az E.ON korábban közölte: a fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat jellemzően 8-16 óra között hirdetik meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

A fenti lista tájékoztató jellegű, cikkünk megjelenésekor aktuális lista alapján készült. Az áramszolgáltató minden esetben értesíti ügyfeleit az áramszünetről külön is, illetve mindig a szolgáltató honlapján található aktuális friss lista az, ami irányadó az áramszünetek kapcsán.