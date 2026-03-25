Lezárult a Nyírő-saga: visszavették a korábban tüntetőleg felmondó pszichiátereket, de gond még így is bőven van az intézményben

Sikerült elkerülni a fővárosi pszichiátriai ellátás összeomlását, miután a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) korábban felmondó orvosai visszavonták távozási szándékukat. A munkáltató minden visszavételi kérelmet elfogadott, és a szakemberek az önként vállalt többletmunkát is újra vállalják. A tartós orvoshiány miatt azonban a rendszer stabilitása továbbra is törékeny - jelentette a Népszava.

Már februárban, a tömeges felmondások előtt súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. Az előző hónap végére mindössze két szakorvos és négy rezidens maradt a 70 ágyas akut osztály ellátására. Március elejére további 18 pszichiáter felmondása nehezítette a helyzetet. A dolgozók részéről ez egy protest lépés volt az intézményigazgató Ézsi Robin ellen, akivel szemben a kritika súlyos szakmaiatlanság volt, hiszen Ézsi korábban "mágusképző akadémiát" vezetett, miközben pszichiáter végzettséggel nem is rendelkezett. Ő végül másfél hete lemondott a posztjáról.

A megbízott igazgató most hivatalosan is elfogadta a felmondások visszavonását, így az orvosok továbbra is az intézményben folytatják a munkát. Ezzel párhuzamosan az ügyeleti rendszert súlyosan érintő, önként vállalt többletmunkára vonatkozó szerződésbontásokat is visszavonták. Ez a lépés jelentősen enyhítette az ellátásra nehezedő azonnali nyomást. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöke szerint a kollégák példátlan szolidaritása és tudatos, szakmai alapú fellépése kényszerítette ki a változást. Ez az összefogás megmentette a rendszert a biztos bedőléstől.

A válságot azonban még nem sikerült teljesen felszámolni. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat az üres álláshelyek mielőbbi betöltése maradt. Bár a toborzás már zajlik, a hiányzó szakemberek pótlásának pontos menetéről az orvosok egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

A közelgő szabadságolások ráadásul hamarosan újabb próbára teszik a megmaradt személyzetet. Mindeközben a korábbi fenntartói ígéretek ellenére továbbra is késik az új főigazgatói pályázat kiírása.