Bár a koronavírus a 2019-es megjelenése óta gyorsan fejlődött, mindvégig szigorú genetikai és szerkezeti korlátok között maradt.
Lezárult a Nyírő-saga: visszavették a korábban tüntetőleg felmondó pszichiátereket, de gond még így is bőven van az intézményben
Sikerült elkerülni a fővárosi pszichiátriai ellátás összeomlását, miután a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) korábban felmondó orvosai visszavonták távozási szándékukat. A munkáltató minden visszavételi kérelmet elfogadott, és a szakemberek az önként vállalt többletmunkát is újra vállalják. A tartós orvoshiány miatt azonban a rendszer stabilitása továbbra is törékeny - jelentette a Népszava.
Már februárban, a tömeges felmondások előtt súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. Az előző hónap végére mindössze két szakorvos és négy rezidens maradt a 70 ágyas akut osztály ellátására. Március elejére további 18 pszichiáter felmondása nehezítette a helyzetet. A dolgozók részéről ez egy protest lépés volt az intézményigazgató Ézsi Robin ellen, akivel szemben a kritika súlyos szakmaiatlanság volt, hiszen Ézsi korábban "mágusképző akadémiát" vezetett, miközben pszichiáter végzettséggel nem is rendelkezett. Ő végül másfél hete lemondott a posztjáról.
A megbízott igazgató most hivatalosan is elfogadta a felmondások visszavonását, így az orvosok továbbra is az intézményben folytatják a munkát. Ezzel párhuzamosan az ügyeleti rendszert súlyosan érintő, önként vállalt többletmunkára vonatkozó szerződésbontásokat is visszavonták. Ez a lépés jelentősen enyhítette az ellátásra nehezedő azonnali nyomást. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöke szerint a kollégák példátlan szolidaritása és tudatos, szakmai alapú fellépése kényszerítette ki a változást. Ez az összefogás megmentette a rendszert a biztos bedőléstől.
A válságot azonban még nem sikerült teljesen felszámolni. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat az üres álláshelyek mielőbbi betöltése maradt. Bár a toborzás már zajlik, a hiányzó szakemberek pótlásának pontos menetéről az orvosok egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak.
A közelgő szabadságolások ráadásul hamarosan újabb próbára teszik a megmaradt személyzetet. Mindeközben a korábbi fenntartói ígéretek ellenére továbbra is késik az új főigazgatói pályázat kiírása.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Március 31-én lesz a tavaszi óraátállítás 2026-ban. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Ez azért tényleg durva: egy hónapot kell várni egy sima vérvételre a Budapest-közeli nagyvárosban, sokan kiakadtak
Egy egészségügyi szakértő rávilágított arra, hogy a szentendrei eset korántsem egyedi.
Súlyos hibát követ el rengeteg magyar: alattomos daganat bújhat meg a testben, ezekre a jelekre figyelmeztet a professzor
Több mint 200 bőrgyógyász önkéntes részvételével idén tavasszal országos programot indít a bőrrák korai felismeréséért.
Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk
Az endometriózis Magyarországon közel 200 ezer nőt érint, mégis sokan élnek úgy évekig fájdalommal, hogy nem derül ki, mi is a probléma forrása.
Megugrott a meningococcus-fertőzések száma Nagy-Britanniában, a járványvédelem az európai lakosságot érintő kockázatokról is megszólalt
Harmincnégyre nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma Nagy-Britanniában, a fokozott kereslet miatt országszerte hiány van a B csoportú meningococcus-oltásból.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.
Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte
A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek – különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények – hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.
A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.
Finnország 2026-ban is az első helyen végzett a World Happiness Report listáján, immár kilencedik éve vezeti a rangsort.
Újabb fordulat a Nyírő-botrányban: inkább a létszámhiány, minthogy visszavegyék a felmondott szakembereket?
A 19 pszichiáter visszatérne dolgozni, de hogy erre lesz-e lehetőségük, az csak a mai napon dől el.
Novák Hunor a kamu oltások miatt letartóztatott doktornőről: Az orvos maga sem hitte el, hogy a kötelező védőoltások feleslegesek.
Brutális túlterheltség miatt álltak fel a kórház orvosai – súlyos következményei lehetnek a tömeges felmondásnak
Áprilistól tizenkettőből mindössze öt orvos marad a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház legnagyobb belgyógyászati osztályán.
Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk
A 40 és 75 év közötti magyarok harmada küzd rendszeres magánnyal, miközben rengeteg időt fordítanak mások gondozására.
A nitrát- és baktériumtartalom láthatatlan kockázatot jelent a kerti kutak vizében, a rendszeres laborvizsgálat elengedhetetlen.
Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba
A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását.
A közel-keleti háború súlyosan megzavarta a gyógyszeripari logisztikát is.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
Az egészségügyi technológiai fejlődés az elmúlt években olyan fordulatszámra kapcsolt, amelyhez hasonlót korábban legfeljebb évtizedes léptékekben lehetett látni.
Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe
Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
