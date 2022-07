Vigyázat, ezek a bőrrák jelei: tudd meg, hogy néz ki a bőrrák, mire figyelj!

Évről évre szaporodik a bőrrákosok száma Magyarországon, mégsem figyelünk oda a napégés elleni védekezésre és a rendszeres önvizsgálatra, pedig rengeteg ember életét menthetjük meg pusztán elővigyázatossággal. Hogyan ismerhető fel a bőrrák, mik a bőrrák tünetei? Hogyan mutatkoznak meg a bőrrák jelei a kezdeti stádiumban, mi a teendő, ha gyanús anyajegyet találtunk a testünkön?

Cikkünkben minden alapvető tudnivalót elárulunk a bőrrák kapcsán: mi az a bőrrák, milyen a bőrrák megjelenése, mikor érdemes egy problémás anyajeggyel bőrgyógyászhoz fordulnunk? A bőrrák hogy néz ki fajtájától függően, melyek a leggyakoribb bőrrák típusok és melyik bőrrák a legveszélyesebb? Hogyan történik a bőrrák kezelése és milyen túlélési esélyekkel számolhatnak a betegek?

Mi a bőrrák?

Bőrünk nem egy tökéletesen sima felület, számos jóindulatú és átmeneti tulajdonságú, illetve alkalmanként rosszindulatú elváltozások tarkítják – ezeknek az összefoglaló neve a „bőrdaganat” kifejezés. A rosszindulatú bőrelváltozások legnagyobb veszélye az áttétképzésben van, ugyanis a felszíni bőrrák megjelenését követően a bőrrák a nyirokrendszeren keresztül bármelyik szervünkben, csontunkban sokszor halálos kimenetelű áttéteket képezhet.

Az esetek többségében hétköznapi, jóindulatú bőrelváltozásokról van szó: ide soroljuk az anyajegyeket, hámszemölcsöket, de boríthatják testünket szeplők, májfoltok is. Általánosságban elmondhatjuk a bőrrákról azt, hogy nem elhanyagolhatóak az olyan hajlamosító tényezők, mint a bőrszín (tipikusan a három legvilágosabb bőrcsoport, sokszor szőke, vörös hajjal), a barnulás helyett égésre való hajlam, az UV sugárzásnak való kitettség, illetve az örökletes genetikai tényezők, hiszen magasabb a bőrrák rizikófaktora, ha szüleink, nagyszüleink között is előfordult már.

Mik a bőrrák okai?

Az ionizáló és kémiai anyagok is okozhatnak bőrdaganatokat, illetve a szervezet rákos sejtekkel szembeni védekezőképessége is fontos szerepet játszik, azonban az esetek túlnyomó többségében a káros UV, azaz ultraibolya sugárzás a felelős a bőrrák kialakulásáért. A bőrrák alattomossága abban rejlik, hogy sokszor egy évekkel, akár évtizedekkel korábbi napégés a felelős az elváltozásért, éppen ezért nem győzik a bőrgyógyászok elégszer kiemelni, hogy a napégés elleni védelemre már gyermekkorban nagy figyelmet kell fordítani.

A bőrrák leggyakoribb fajtái

Bizonyos bőrrák fajták bőrrák képek alapján is beazonosíthatóak, ám a kezdeti stádiumú rosszindulatú daganatokat – főleg, ha rengeteg bőrelváltozásunk van – igen nehéz észrevenni. Nagyobb bőrrák hajlam esetén mindenképpen ajánljuk a rendszeres önvizsgálatot, illetve az éves bőrrák szűrést is, hiszen minél hamarabb kerülnek a bőrrák jelei felfedezésre, annál jobb esélyei vannak a betegnek. Nézzük, melyek a leggyakoribb bőrrák fajták és melyik bőrrák a legveszélyesebb ezek közül!

1. Basalioma

A basalioma (carcinoa basocellulare) a leggyakoribb rosszindulatú bőrrák típus Magyarországon, a bazális sejtsorból, vagyis a bőr legalsó sejtrétegének az őssejtjeiből alakul ki. Ez egy lassan növekvő bőrrák típus, éppen ezért gyakran részlegesen rosszindulatú bőrráknak is nevezik. A basalioma kifejezetten az 50 év fölötti korosztályra jellemző, fiatalabbaknál szórványosan fordul elő, gyerekeknél rendkívül ritka; férfiaknál gyakoribb, mint nőknél.

A basalioma nem anyajegyekből (pigmentált sejtekből) alakul ki (nincs rákelőző állapot), hanem az ép bőrön jön létre, többnyire az UV-sugárzásnak leginkább kitett testrészeken (fejbőr, arc, fülek, váll, hát, karok), de a takart felületen is előfordulhat. A basalioma következtében csak nagyon ritkán figyelhetőek meg áttétek (0,1%), ez a legtöbb esetben csontáttét lehet – ettől függetlenül kulcsfontosságú a basalioma korai felismerése, hogy a beteg részt az elterjedése előtt eltávolíthassák.

2. Spinalioma

A spinalioma, azaz a laphámrák a második leggyakoribb a bőrrák fajták közül, a legtöbbször nem gyógyuló sebre emlékezteti a beteget. Ez egy szintén a bőr laphámsejtjeiből kiinduló bőrrák típus, kevésbé gyakori, mint a basalioma, ám annyira nem agresszív és veszélyes, mint a melanoma. A spinalioma a tüskéssejtekből indul ki, és ha nem figyelünk fel rá időben, terjedése során a melanómához hasonlóan nyirokrendszeri, majd szervi áttéteket képezhet. A spinalioma gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik, hajlamosító tényezői közé tartoznak a vérképzőszervi megbetegedések.

A spinalioma nem kifejezetten függ össze az UV sugárzással, gyakran a takart területeken jelentkezik, sokszor a nemi szerveken vagy a száj nyálkahártyáján. A kutatók a spinalioma okai közé sorolják a rákkeltő anyagokkal való érintkezést, hajlamosíthat rá a dohányzással bevitt kátrány és a HPV vírusfertőzöttség is. Érdemes intenzív figyelmet fordítani a bőrön megjelenő, nem gyógyuló pontokra, hogy időben fény derüljön a betegségre, mert korai stádiumban még jól kezelhető.

Melanoma malignum

3. Melanoma malignum

A melanoma malignum a legveszélyesebb bőrrák típus, becslések szerint a bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3%-ért felelős, ám benne van a világ leggyakoribb halálos rákbetegségeinek vezető tíz típusában is. A melanoma veszélyei közé tartozik, hogy a melanoma malignum már korai stádiumban is adhat áttéteket a nyirokcsomókba, a belső szervekbe és a csontokba, mindez az elsődleges daganat eltávolítása után is létrejöhet.

A melanoma tipikusan a középkorú, 40-45 éves korosztály betegsége, ebben az időszakban diagnosztizálják a legtöbb esetet, jelentős, kb. 30%-os arányban már meglévő anyajegyből. A melanoma oka sokszor évekkel, akár évtizedekkel korábbi leégéses esetekre vezethető vissza, éppen ezért kell a veszélyeztetetteknek folyamatosan, akár egész életük során védekezni a melanoma kialakulása ellen.

A melanoma esetében leggyakrabban egy már meglévő anyajegyen megy végbe a változás, vagy egy új, gyanús megjelenésű anyajegy alakul ki az érintett bőrfelszíneken – az esetek felében korábban egészséges területeken – éppen ezért érdemes odafigyelni minden újonnan megjelenő bőrfoltra a testünkön. A melanoma genetikai tényezői sem elhanyagolhatóak (10-ből 1 esetben valamelyik közvetlen hozzátartozó esetében is kialakul a melanoma), ugyanis a napégés mellett örökölhető is a melanoma kialakulásához vezető hajlam.

A bőrrák tünetei: hogy néz ki a bőrrák?

A basalioma nevű bőrrák esetében ugyanúgy, ahogy más bőrrák fajtáknál is, több alaptípust különböztetünk meg, ezek közé tartozik a noduláris basalioma (lassan növekvő, fekélyes, pörkkel borított tumor, különösen a szem környékén veszélyes), a felületes basalioma (éles szélű, halványrózsaszín, a széleken gyöngyházfényű, terjedő foltok, egyszerre több van belőlük, kisebesedhetnek és behegedhetnek) és a pigmentált basalioma (sötétszürke, összefüggő basalioma növedék).

A bőrráknak számtalan típusa van, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy vagy meglévő anyajegyen induló elváltozást, vagy újonnan létrejött bőrelváltozást kell keresnünk magunkon. Tipikusan a környező bőrhibáktól eltérő színű, sötétbarna, egészen feketés, szürke vagy kékes elváltozások utalhatnak melanómára, melyeknek széle nem szabályos, elmosódó, folyamatosan növekvő folt. A spinalioma az esetek többségében nem gyógyuló sebre emlékeztet, és mivel nem az UV sugárzással érintkező területekhez van kötve, célszerű a testünk más tájain, akár a nyálkahártyákon keresnünk.

A bőrrák kezelése

A bőrrák szűrése egy bőrgyógyászati vizsgálattal kezdődik: a szakember egy dermatoszkóp nevű speciális nagyítóval átvizsgálja a páciens bőrfelszínét, különös tekintettel az újonnan létrejött, növekedésnek indult vagy sebes részeket. A problémásnak tűnő, bőrrákgyanús területekből mintát vesznek, majd bevizsgálják, hogy van-e bennük rákos sejt, és ha igen, milyen problémáról van szó.

A bőrrák kezelése elsősorban sebészeti beavatkozással történik, vagyis kimetszik a rákos elváltozást tartalmazó részt, annak területétől, mélységétől függően. A bőrrák típusa függvényében szükséges lehet lézer- vagy sugárterápia formájában helyi kezelés, de gyógyszeres kezeléssel is védekezhetnek ellene – kemoterápiás, elektrokemoterápiás eljárás is történhet, illetve a célzott terápia, immunterápia is alkalmazható.

Fontos a nyirokcsomók vizsgálata, illetve a beteg teljes szervezetének áttekintése különféle képalkotó berendezésekkel - CT, MRI, PET -, melyekkel már a kezdetekkor felderíthetőek az esetleges bőrrák szövődmények. Amennyiben a bőrrák típusától függően áttét képződött, a páciens további kezeléseken esik át, míg a szervezetéből el nem tűnnek a rákos sejtek. A bőrrákból való felgyógyulás következtében szükségesek ismétlődő rutinvizsgálatok is.

A bőrrák megelőzése

A bőrrák a megbetegedések többségénél köthető genetikai tényezőkhöz – örökletes hajlam, bőrtípus – és UV sugárzáshoz, illetve a káros anyagokkal való érintkezéshez is, éppen ezért a bőrrák elleni védelem legfontosabb eleme a megelőzés. Bőrrák hajlam esetén mindenképpen kerüljük a tűző napsütést (11 és 15 óra között ne is menjünk napra, ha nem muszáj), és mindenképpen használjunk a bőrünket védő naptejet, lehetőség szerint védekezzünk továbbá zárt ruházattal, kalappal.

A gyermekeink védelmére is fordítsunk nagy figyelmet, hiszen a kiskori leégés ugyanúgy a bőrrák rizikófaktorai közé tartozik, mint egy felnőttkori eset. Nagyon fontos, hogy minél több jóindulatú bőrelváltozás borítja a testünket, annál nagyobb figyelmet kell fordítanunk az önvizsgálatra – lehetőleg egy családtagunk segítségével, aki a nehezen elérhető részeket (hát, fej, fülek stb.) is megfigyelheti -, illetve vegyünk részt évente egyszer dermatológiai anyajegyszűrő vizsgálaton is, főként, ha a családban már előfordult bármilyen bőrrák típus.