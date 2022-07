Mennyi idő alatt alakul ki a melanoma? Ezek a kezdődő melanoma tünetei

A melanoma a bőrrák egyik típusa, a leggyakoribb daganatok listáján igen előkelő, pontosan a nyolcadik helyen áll, ezzel egyetemben a gyakori halálokok közé tartozik nem csak Magyarországon, de az egész világon. Mi a melanoma jelentése, hogy néz ki a melanoma, mik a melanoma veszélye? Kinél nagyobb a melanoma valószínűsége?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a melanoma nevű bőrráktípus kapcsán: mik a kezdődő melanoma tünetei, hogyan azonosítható be a kezdődő melanoma képek alapján, mitől alakul ki a melanoma és a veszélyes melanoma áttét mennyi idő alatt jön létre? Hogyan történik a melanoma kezelése, milyen gyógyulási esélyei vannak azoknak, akik melanomában szenvednek?

Mi az a melanoma?

A melanoma (hivatalos nevén melanoma malignum) a bőrrák egyik fajtája, egészen pontosan a festéktartalmú sejtek, azaz az anyajegyek rosszindulatú daganatos elváltozása. Becslések szerint a bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3%-ért felelős, illetve benne van a világ leggyakoribb rákbetegségeinek vezető tíz típusában is. A melanoma veszélyei közé tartozik, hogy a melanoma malignum már korai stádiumban is adhat áttéteket a nyirokcsomókba, a belső szervekbe és a csontokba, mindez az elsődleges daganat eltávolítása után is létrejöhet.

A melanoma halálozási rátája

A kezdődő melanoma korai felismerése esetén a betegek 10%-a hal meg valamilyen szervi áttétben, késői felismerés esetén azonban a betegek kb. 50%-a veszti életét a melanomában. A melanoma gyakorisága az utóbbi években növekszik, a kutatók az UV-sugárzásnak való kitettséget, például a túlnapozást, napon végzett munkát tartják az egyik fő rizikófaktorának.

A melanoma okai

A melanoma kialakulása az intenzív napfénynek való kitettséghez köthető: ha elég erős a napfény ahhoz, hogy az napégést okozzon, akkor képes károsítani a sejtek DNS-tartalmát: károsodik a bőrsejtek genetikai állománya, ami bőrrákhoz, melanomához vezethet. Minél kitettebb egy testrész az UV-sugárzásnak, annál nagyobb eséllyel alakul ki ott a melanoma – tipikusan az arcon, nyakon, füleken, vagy a hajas fejbőrön, sőt, akár az ajkakon, szemen.

A melanoma esetében leggyakrabban egy már meglévő anyajegyen megy végbe a változás, vagy egy új, gyanús megjelenésű anyajegy alakul ki az érintett bőrfelszíneken – az esetek felében korábban egészséges területeken – éppen ezért érdemes odafigyelni minden újonnan megjelenő bőrfoltra a testünkön. A melanoma genetikai tényezői sem elhanyagolhatóak (10-ből 1 esetben valamelyik közvetlen hozzátartozó esetében is kialakul a melanoma), ugyanis a napégés mellett örökölhető is a melanoma kialakulásához vezető hajlam.

Nagyobb a melanoma malignum valószínűsége azok között a világos bőrű emberek között, akik nehezen barnulnak le, barnulás helyett inkább égésre hajlamosak, bőrük anyajegyekkel, szemölcsökkel, szeplőkkel borított, de a kék/zöld szem és a vörös/szőke haj is a hajlamosító tényezők közé tartozik. A gyerekkori, 15 év alatti többszöri leégés szintén hajlamosító tényező, ugyanígy a túlzásba vitt szoláriumozás is.

Mennyi idő alatt alakul ki a melanoma?

A melanoma tipikusan a középkorú, 40-45 éves korosztály betegsége, ebben az időszakban diagnosztizálják a legtöbb melanomás esetet, jelentős, kb. 30%-os arányban már meglévő anyajegyből. A melanoma oka sokszor évekkel, akár évtizedekkel korábbi leégéses esetekre vezethető vissza, éppen ezért kell a veszélyeztetetteknek folyamatosan, akár egész életük során védekezni a melanoma kialakulása ellen.

Anyajegy vagy melanoma?

A melanoma esetében nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a kóros bőrelváltozást az atípusos anyajegytől. Közönséges anyajegyekből egy személyen átlagosan 10-20 darab van, atípusos anyajegyből viszont akár több száz is elehet, azonban célszerű ezekre nagy figyelmet fordítani. A közönséges anyajegy és a melanoma a napfénnyel érintkező bőrfelületekre jellemzőek, az atípusos anyajegy gyakoribb a ruhával fedett részeken.

Az életkor előrehaladtával természetesen változik a bőrfelszínünk: míg a közönséges anyajegyek már gyermekkorban kialakulnak, addig az atípusos anyajegyek az életkor előrehaladtával szaporodnak, ugyanígy a melanoma valószínűsége is nő, ahogy idősödünk. A közönséges anyajegy határai élesek, egyértelműen megkülönböztethetjük, hogy hol kezdődik az anyajegy és hol ér véget a bőr, az atípusos anyajegy és a melanoma esetében azonban nem beszélhetünk szabályos határokról, az elmosódott szélek is gyakoriak. Szín alapján laikusok nem tudják őket beazonosítani.

Hogy néz ki a melanoma?

Mik a melanoma tünetei?

A melanoma tünetei összegezve a következők:

aszimmetrikus alakú, szabálytalan szélű, elmosódó peremű bőrelváltozás;

folyamatosan növekvő, terjedő átmérő;

az esetek többségében pigmentált bőrfolt vagy anyajegy, színe főként feketés, szürkés vagy mélykék;

korábban lapos bőrfolt dudorodóvá válik, nedvezik, vérzik;

a bőrelváltozás viszkethet is.

Melanoma önvizsgálat: hogy néz ki a melanoma malignum?

A melanoma túlélési esélyeket nagyban növeli a korai felismerés, azonban ehhez rendszeresen szűrővizsgálatokon kell részt vennünk. Első körben érdemes rendszeres önvizsgálatot tartani, hiszen a kezdőd melanóma képek alapján is felismerhető – amennyiben a fent leírt melanoma tünetek bármelyikét felismerjük egy növekvő, szabálytalan kinézetű anyajegyen, haladéktalanuk forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz.

A melanoma sokszor a nehezen megfigyelhető területeken alakul ki, például a háton, nyakon, fejbőrön (ilyen helyeken a legveszélyesebb a melanoma), ezért érdemes az önvizsgálatot egy családtag segítségével elvégeznünk. A melanoma férfiakon háton és mellkason alakul ki a leggyakrabban (éppen ezért kerülendő felső ruházat nélkül a napon tartózkodniuk), a melanoma nőknél gyakrabban fordul elő a karokon és a lábakon.

A melanoma diagnosztizálása

Amennyiben gyanús anyajegyet találtunk magunkon, látogassunk el egy bőrgyógyászhoz, aki elvégzi a szükséges szűrővizsgálatokat egy speciális, dermatoszkóp nevű nagyítóval, illetve leveszi a szövettani vizsgálathoz szükséges mintát is. Fontos tudnunk azt is, hogy eleve lehetnek a bőrünkön olyan anyajegyek, amelyek már a melanoma előtti stádiumban vannak (in situ et melanoma), ezek nagyobb eséllyel fajulnak melanomává.

A melanoma több típusa is ismert: tipikusan a napfénnyel érintkező területeken jön létre a lentigo maligna, ami lapos, folyamatosan sötétedő foltként jelentkezik, de a melanoma kialakulása történhet melanocyták, azaz festéksejtet nem tartalmazó sejtek burjánzásából, amelyek nem sötét, hanem nehezen felismerhető, világos foltokat eredményeznek. Mindemellett fontos tudnunk azt is, hogy nem minden bőrrák melanoma – a leggyakoribb bőrrák típus a basalioma. A fizikális vizsgálat és a bőrbiopszia mellett a nyirokcsomók vizsgálata (kifejezetten az őrszem nyirokcsomót nézik) is bevett eljárás, illetve képalkotó vizsgálatokkal - CT, MRI, PET – ellenőrzik, hogy alakultak-e ki melanoma áttétek.

A melanoma áttét mennyi idő alatt alakul ki?

Ahogy fentebb is írtuk, kezdődő, felszínes melanoma esetén még nagy az esély a gyógyulásra – azonban a melanoma minél mélyebben behatolt a szövetekbe, annál nehezebb megszabadulni tőle. Ha a melanoma áttétek már létrejöttek a vér- és nyirokrendszeren keresztül, a beteg akár már néhány hónapon belül életét veszítheti. Az I-es és II-es stádiumú melanoma esetében még nincsenek áttétek, ha a betegséget ilyenkor kezelik, jók a beteg esélyei.

A III-as stádiumú melanoma esetében már a környező nyiroksejtekben is megtelepedtek a rákos sejtek, a IV-es stádiumnál pedig a test távoli részeiben is daganatok alakultak ki. A melanoma lefolyása egyénenként változó: vannak, akiket sajnos nagyon hamar ledönt a lábáról a betegség, mások, akiknek a szervezete erősebb immunreakciókkal válaszolt a kórra, még az áttétek dacára is jó egészségben élhetnek, akár éveken át.

A melanoma kezelése

A melanoma kezelése a biztos diagnózis felállítása után a beteg szövetrész kimetszésével történik – sebészetileg eltávolítják a problémás anyajegyet stb. – minél felületesebb a melanoma, annál nagyobb a gyógyulás esélye. Ezután felmérik a beteg állapotát, ugyanis, ha van melanoma áttét a nyirokcsomókban, az további kezeléseket vonhat maga után. Az is előfordulhat, hogy a melanoma az eltávolítását követően tovább terjedhet a területen, ekkor újabb sebészeti beavatkozás szükséges.

Amennyiben a melanoma a nyirokrendszeren keresztül áttéteket hozott létre, kiegészítő sugárterápiás kezelések következhetnek, illetve a beteg egészségügyi állapotát folyamatosan monitorozzák védelme érdekében. Fontos, hogy melanoma gyanúja esetén semmilyen házi védőszerrel, ecsetelővel, égetőszerrel ne próbálkozzunk, mert csak ronthatunk a helyzeten! Egyből kérjük szakember segítségét, ugyanis a kezdeti melanoma, főleg, ha felületes, még jó esélyekkel gyógyítható!

Ne halogassuk az orvosi vizsgálatot!

A melanoma malignum túlélési esélye annál nagyobb, minél hamarabb felismerjük a kezdődő melanomát, éppen ezért, ha a családunkban már előfordult, vagy ha tudjuk, hogy testünket az átlagosnál több bőrelváltozás borítja, rendszeresen tartsunk melanoma önvizsgálatot és évente járjunk el bőrrákszűrésre! Ne csak az anyajegyeket, hanem a szemölcsöket, májfoltokat, más bőrelváltozásokat is aktívan kövessük figyelemmel, hiszen megannyi okból kifolyólag jöhet létre a bőrrák, ami a legveszélyesebb daganattípusok közé tartozik.

A melanoma esetében van esély a betegség kialakulási kockázatának csökkentésére, azonban ez tartós odafigyelést igényel, már gyermekkortól kezdve. A melanoma leginkább azoknál a személyeknél jelentkezik, akiknek egyrészt több a bőrelváltozása (anyajegye, szemölcse stb.), másrészt a bőrgyógyászok nem tudják elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire vigyázni kell a nyári, napfényes időszakban, különösen 11 és 15 óra között.

Fordítsunk figyelmet az UV-sugárzás elleni védelemre a melanoma megelőzése érdekében: használjunk naptejet, minél magasabb faktorút, ne felejtsük elolvasni a csomagoláson lévő utasításokat sem (vízálló-e a naptej, hány óránként kell kenni a bőrünket)! Mind a nők, mind a férfiak esetében kerülendő a legmelegebb órákban a napon tartózkodni, viseljünk zárt ruházatot, amennyiben ez kivitelezhető, emellett a nyári napsütésben hordjunk kalapot, ami megvédi arcunkat, füleinket, fejbőrünket a káros sugárzástól.