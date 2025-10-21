A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Hónapokat kell várni egyetlen időpontra: ezrek várakoznak Budapesten erre
Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.
A főváros teljes területén nem lehet a következő hónapokra időpontot kapni egy felnőtt ultrahangos vizsgálatra az állami egészségügyben - erről az RTL Híradó számolt be. A Híradó munkatársai maguk is folyamatosan próbáltak időponthoz jutni, de sem az online időpontfoglaló rendszeren, sem pedig telefonon keresztül nem jártak sikerrel.
A telefonban sikerült beszélni ügyintézővel, aki azzal a hírrel szolgált, hogy valóban egyetlen időpont sincs most, de két hónappal későbbre tudtt volna adni egy időpontot - csakhogy Budapesttől hetven kilométerre, Tatán. Az RTL megnézte azt is, hogy magánellátásban mennyibe telne, és az eredmény itt jobb: akár két nap múlva mehet hasi ultrahangra, aki szeretne, csak éppen ez 32 ezer forintba kerül.
Takács Péter egészségügyi államtitkár egy konferencián arról beszélt, hogy természetesen tudnak a megnövekedett várakozási időről. Mint mondta, az ultrahangvizsgálatokra történő várakozás még a koronavírus-járvány alatt növekedett meg. Hozzátette azt is: szerinte érdemes figyelni az online időpontfoglalót, mert biztosan lehet majd találni szabad idősávot.
Nemcsak az időseket kínozza ez a rettegett népbetegség: nagyon sok magyar gyermek van veszélyben, így lehet megelőzni
Nemcsak az idős emberek szenvedhetnek reumatológiai betegségekben, hanem a kisgyermekek is, a hűvös idő pedig fokozhatja a fájdalomérzékenységet.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Ágh István József Attila- és Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
A feketepiaci kereskedők gyakran a TikTokon és más közösségi platformokon hirdetik termékeiket, és a vásárlóktól banki átutalást kérnek.
2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.
Egy friss tanulmány szerint a fehérjeporok és instant shake keverékek többsége veszélyes mennyiségű ólmot tartalmazhat.
A 41. héten több mint 220 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű vagy akut légúti tünetekkel, a fertőződés már most magasabb, mint tavaly.
Kórházi ragtapasszal rögzített konnektor, penészes falak, és egy apa, aki haza akart menni – csak a pénz számított.
Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt.
A kormány döntött a közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánszolgáltatók kivezetéséről és kártalanításáról.
A menopauza több mint biológiai változás: testileg és lelkileg is hatással van a nők mindennapjaira, így a munkavégzésükre is.
Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen.
Már nyakig benne vagyunk a “korai náthaszezonban”, és a java még csak most következik.
Egészségügyi eszközökkel sefteltek, százmilliós a kár: nagyban ment az üzlet, sok évet kaphatnak a csalók
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt 13 személy ellen, akik kijátszották a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszerét, ezzel több száz millióra megkárosítva az államot.
A sikeres elterelést teljesítő drogfogyasztókra egyre gyakrabban hárítják át a bűnügyi költségeket, amelyek átlagosan negyedmillió forint feletti összeget jelentenek.
Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.
Az eset október elején történt, a pozitív eredményt október 8-án erősítették meg.
A demográfiai változások társadalmi következményei is jelentősek: mivel kevesebb rokon lesz egy-egy generációban, a gondozási feladatok kisebb számú emberre hárulnak,
