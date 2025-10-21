Hónapokat kell várni egyetlen időpontra: ezrek várakoznak Budapesten erre

Két hónappal később, Tatán talált az ügyintéző egy ultrahang-időpontot, a fővárosban több hónapos a várólista.

A főváros teljes területén nem lehet a következő hónapokra időpontot kapni egy felnőtt ultrahangos vizsgálatra az állami egészségügyben - erről az RTL Híradó számolt be. A Híradó munkatársai maguk is folyamatosan próbáltak időponthoz jutni, de sem az online időpontfoglaló rendszeren, sem pedig telefonon keresztül nem jártak sikerrel.

A telefonban sikerült beszélni ügyintézővel, aki azzal a hírrel szolgált, hogy valóban egyetlen időpont sincs most, de két hónappal későbbre tudtt volna adni egy időpontot - csakhogy Budapesttől hetven kilométerre, Tatán. Az RTL megnézte azt is, hogy magánellátásban mennyibe telne, és az eredmény itt jobb: akár két nap múlva mehet hasi ultrahangra, aki szeretne, csak éppen ez 32 ezer forintba kerül.

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy konferencián arról beszélt, hogy természetesen tudnak a megnövekedett várakozási időről. Mint mondta, az ultrahangvizsgálatokra történő várakozás még a koronavírus-járvány alatt növekedett meg. Hozzátette azt is: szerinte érdemes figyelni az online időpontfoglalót, mert biztosan lehet majd találni szabad idősávot.