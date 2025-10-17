Lapunk kérdésére a Magyar Államkincstár elárulta, hogy hányan kaptak támogatás az elmúlt években a Köldökzsinór Program keretében, és mely országokból igénylik azt a legtöbben.
Fordulat a magyar meddőségkezelésben: januártól engedélyeznék a petesejt-donációt
A Fidesz törvénymódosítást nyújtott be, amely januártól lehetővé tenné a petesejt-donációt Magyarországon, költségtérítés mellett. A szabályozás azonban szigorúbbá teszi a spermadonációt, korlátozva az egy donortól származó utódok számát, ami hosszú távon a donorhiányt is fokozhatja.
2026. január 1-től Magyarországon is elérhető lehet a petesejt-donáció költségtérítés mellett – írta meg a HVG. A törvényjavaslatot fideszes képviselők nyújtották be, és a jövő héten kerül a népjóléti bizottság elé.
Jelenleg Magyarországon a petesejt-donáció csak altruista alapon történhet, vagyis pénzért nem vállalható. Az új törvényjavaslat a külföldi gyakorlatot követi: a donoroknak költségtérítés járhat az utazás, vizsgálatok, munkából kieső idő, illetve a testi és lelki terhek megtérítésére. A pontos szabályokat miniszteri rendelet fogja meghatározni.
A módosítás kiterjed a spermadonációra is, és mindkét nem esetében egy donortól származó utódok száma legfeljebb négy lehet. Ez a szigorítás a szakemberek szerint a jövőben problémát okozhat, mivel a donorok száma Magyarországon alacsony, és a férfiak nemzőképessége is csökken.
Az adományozott petesejteket csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak vagy kutatóhelynek lehet felajánlani, ami azt valószínűsíti, hogy a leszívást a lombikcentrumokban végzik majd. A szakértők szerint ez a jelenlegi államosított és túlterhelt klinikai rendszer miatt nehézségeket okozhat.
Korábban augusztusban lehetővé vált a petesejt lefagyasztása egészségügyi indok nélkül, például a későbbi családtervezés érdekében. A Fidesz–KDNP célja a korai gyermekvállalás ösztönzése, de a demográfiai trendek szerint a családalapítás egyre későbbre tolódik.
A meddőségi szakma egységesen támogatta a petesejtfagyasztás és a petesejt-donáció szabályozásának javítását.
