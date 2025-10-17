Fordulat a magyar meddőségkezelésben: januártól engedélyeznék a petesejt-donációt

A Fidesz törvénymódosítást nyújtott be, amely januártól lehetővé tenné a petesejt-donációt Magyarországon, költségtérítés mellett. A szabályozás azonban szigorúbbá teszi a spermadonációt, korlátozva az egy donortól származó utódok számát, ami hosszú távon a donorhiányt is fokozhatja.

2026. január 1-től Magyarországon is elérhető lehet a petesejt-donáció költségtérítés mellett – írta meg a HVG. A törvényjavaslatot fideszes képviselők nyújtották be, és a jövő héten kerül a népjóléti bizottság elé.

Jelenleg Magyarországon a petesejt-donáció csak altruista alapon történhet, vagyis pénzért nem vállalható. Az új törvényjavaslat a külföldi gyakorlatot követi: a donoroknak költségtérítés járhat az utazás, vizsgálatok, munkából kieső idő, illetve a testi és lelki terhek megtérítésére. A pontos szabályokat miniszteri rendelet fogja meghatározni.

A módosítás kiterjed a spermadonációra is, és mindkét nem esetében egy donortól származó utódok száma legfeljebb négy lehet. Ez a szigorítás a szakemberek szerint a jövőben problémát okozhat, mivel a donorok száma Magyarországon alacsony, és a férfiak nemzőképessége is csökken.

Az adományozott petesejteket csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak vagy kutatóhelynek lehet felajánlani, ami azt valószínűsíti, hogy a leszívást a lombikcentrumokban végzik majd. A szakértők szerint ez a jelenlegi államosított és túlterhelt klinikai rendszer miatt nehézségeket okozhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Korábban augusztusban lehetővé vált a petesejt lefagyasztása egészségügyi indok nélkül, például a későbbi családtervezés érdekében. A Fidesz–KDNP célja a korai gyermekvállalás ösztönzése, de a demográfiai trendek szerint a családalapítás egyre későbbre tolódik.

A meddőségi szakma egységesen támogatta a petesejtfagyasztás és a petesejt-donáció szabályozásának javítását.