Rengeteg magyar eshet el ettől az egészségügyi szolgáltatástól: fizetniük kell, ha így gyógyulnának

Egy törvénymódosítás miatt a magándiagnosztikai központok nem végezhetnek többé közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat, ami már most több száz, főként daganatos beteg ellátását érinti.

A Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője, Kókay András az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy 500-nál is több betegnek kellett azt közölniük, hogy csak fizetős vizsgálatra tudnak időpontot adni. A cég eddig évente mintegy 5000 beteget látott el közfinanszírozott formában, jelentősen tehermentesítve ezzel a kórházakat.

Novemberre, decemberre már nem adunk időpontot közfinanszírozott ellátásra – jelentette ki az ügyvezető. A központ adatai szerint CT-vizsgálatra 200, MR-vizsgálatra pedig 330-340 foglalási próbálkozás történt eddig.

Az Mfor korábbi információi szerint az állam 11 milliárd forintért tervezi felvásárolni a magáncégeknél lévő diagnosztikai gépeket, illetve újakat is beszerezne.

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint a változás ronthatja a szolgáltatások színvonalát, ha a szakemberek a vállalkozásokból az állami szférába vándorolnak. Véleménye szerint a közvetlen érdekeltség megszűnése kevesebb és alacsonyabb színvonalú vizsgálathoz vezethet, ami hosszabb távon a várólisták növekedését eredményezheti.