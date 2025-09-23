Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Rengeteg magyar eshet el ettől az egészségügyi szolgáltatástól: fizetniük kell, ha így gyógyulnának
Egy törvénymódosítás miatt a magándiagnosztikai központok nem végezhetnek többé közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat, ami már most több száz, főként daganatos beteg ellátását érinti.
A Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője, Kókay András az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy 500-nál is több betegnek kellett azt közölniük, hogy csak fizetős vizsgálatra tudnak időpontot adni. A cég eddig évente mintegy 5000 beteget látott el közfinanszírozott formában, jelentősen tehermentesítve ezzel a kórházakat.
Novemberre, decemberre már nem adunk időpontot közfinanszírozott ellátásra – jelentette ki az ügyvezető. A központ adatai szerint CT-vizsgálatra 200, MR-vizsgálatra pedig 330-340 foglalási próbálkozás történt eddig.
Az Mfor korábbi információi szerint az állam 11 milliárd forintért tervezi felvásárolni a magáncégeknél lévő diagnosztikai gépeket, illetve újakat is beszerezne.
Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint a változás ronthatja a szolgáltatások színvonalát, ha a szakemberek a vállalkozásokból az állami szférába vándorolnak. Véleménye szerint a közvetlen érdekeltség megszűnése kevesebb és alacsonyabb színvonalú vizsgálathoz vezethet, ami hosszabb távon a várólisták növekedését eredményezheti.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz
A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
Az egészségügyi intézmény több belgyógyászt, kardiológust és gyerekorvost is keres.
2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik.
A Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét.
Fájó vallomást tett Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya: így töltötte utolsó napjait a néhai politikus
Kinga egy díjátadón tűnt fel, ahol elmondta, tudatosan kerülték a rivaldafényt, nem hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.
Komáromi Eszter meddőség coach szerint a kezelések érzelmileg és a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint túl sokba kerülne átállni a jelenleg elérhető alternatívákra, melyeknek hiányosságaik is vannak.
A tartós fáradékonyság, a fogyási nehézségek vagy a hangulatingadozások mögött akár komolyabb okok is állhatnak.
Magyar részvétellel készült nemzetközi tanulmány mutatja be a mikroműanyag-szennyezés mértékét a levegőben három kontinensen.
A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
