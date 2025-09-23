2025. szeptember 23. kedd Tekla
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egészségügyi, orvosi és radiológiai koncepció - két fogorvos nézi a röntgenfelvételt. szelektív fókusz.
Egészség

Rengeteg magyar eshet el ettől az egészségügyi szolgáltatástól: fizetniük kell, ha így gyógyulnának

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 09:27

Egy törvénymódosítás miatt a magándiagnosztikai központok nem végezhetnek többé közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat, ami már most több száz, főként daganatos beteg ellátását érinti.

A Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője, Kókay András az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy 500-nál is több betegnek kellett azt közölniük, hogy csak fizetős vizsgálatra tudnak időpontot adni. A cég eddig évente mintegy 5000 beteget látott el közfinanszírozott formában, jelentősen tehermentesítve ezzel a kórházakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Novemberre, decemberre már nem adunk időpontot közfinanszírozott ellátásra – jelentette ki az ügyvezető. A központ adatai szerint CT-vizsgálatra 200, MR-vizsgálatra pedig 330-340 foglalási próbálkozás történt eddig.

Az Mfor korábbi információi szerint az állam 11 milliárd forintért tervezi felvásárolni a magáncégeknél lévő diagnosztikai gépeket, illetve újakat is beszerezne.

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint a változás ronthatja a szolgáltatások színvonalát, ha a szakemberek a vállalkozásokból az állami szférába vándorolnak. Véleménye szerint a közvetlen érdekeltség megszűnése kevesebb és alacsonyabb színvonalú vizsgálathoz vezethet, ami hosszabb távon a várólisták növekedését eredményezheti.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #tb #egészségügy #állam #betegek #magánegészségügy #társadalombiztosítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:53
09:44
09:35
09:27
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
4
1 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
2 hete
Hát ezért van annyi válás manapság: megszólalt a szakértő, meglepő okokat említ
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 06:03
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 05:23
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 09:21
Mindent felülír a magyar földeken az, ami 2025-ben történik