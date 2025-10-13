Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot
A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek, és 2018 és 2023 között a megfigyelt kórokozó-antibiotikum kombinációk több mint 40%-ánál nőtt az antibiotikum-rezisztencia.
Az Egészségügyi Világszervezet több mint 100 országból származó adatai alapján az alapvető antibiotikumokkal szembeni növekvő ellenállás egyre nagyobb veszélyt jelent a globális egészségügyre.
A szervezet először közöl rezisztencia-előfordulási becsléseket 22 antibiotikumra vonatkozóan, amelyeket húgyúti, emésztőrendszeri, véráram-fertőzések és gonorrhea kezelésére használnak. A jelentés nyolc gyakori bakteriális kórokozót vizsgál, amelyek ezekhez a fertőzésekhez kapcsolódnak.
Az antibiotikum-rezisztencia kockázata világszerte eltérő. A WHO becslései szerint a legmagasabb a délkelet-ázsiai és a kelet-mediterrán régiókban, ahol a fertőzések harmada rezisztens. Az afrikai régióban minden ötödik fertőzés ellenálló. A rezisztencia gyakoribb és súlyosbodik azokon a helyeken, ahol az egészségügyi rendszerek nem rendelkeznek megfelelő kapacitással a bakteriális kórokozók diagnosztizálására vagy kezelésére.
A jelentés szerint a Gram-negatív baktériumok jelentik a legnagyobb veszélyt, különösen az E. coli és a K. pneumoniae, amelyek a véráramfertőzések vezető gyógyszerrezisztens kórokozói. Ezek a legsúlyosabb bakteriális fertőzések közé tartoznak, amelyek gyakran szepszishez, szervi elégtelenséghez és halálhoz vezetnek. Globálisan az E. coli több mint 40%-a és a K. pneumoniae több mint 55%-a már rezisztens a harmadik generációs cefalosporinokra, az elsődleges kezelési módszerre. Az afrikai régióban ez az arány meghaladja a 70%-ot.
Más életmentő antibiotikumok, köztük a karbapenemek és fluorokinolonok is veszítenek hatékonyságukból. A karbapenem-rezisztencia, amely egykor ritka volt, egyre gyakoribbá válik, szűkítve a kezelési lehetőségeket és kényszerítve az utolsó mentsvárként szolgáló antibiotikumok használatát, amelyek költségesek és gyakran elérhetetlenek az alacsony és közepes jövedelmű országokban.
Bár az országok részvétele a GLASS rendszerben négyszeresére nőtt 2016 óta, 2023-ban az országok 48%-a nem jelentett adatokat, és a jelentést tevő országok fele még mindig nem rendelkezett megbízható adatokat generáló rendszerekkel. A legnagyobb kihívásokkal szembesülő országok gyakran nem rendelkeznek megfelelő felügyeleti kapacitással helyzetük felmérésére.
A WHO felszólítja az országokat, hogy 2030-ig szolgáltassanak minőségi adatokat az antimikrobiális rezisztenciáról és felhasználásról a GLASS rendszerbe. Ehhez összehangolt fellépésre van szükség a felügyeleti adatok minőségének, földrajzi lefedettségének és megosztásának megerősítése érdekében, valamint a koordinált beavatkozások kiterjesztésére az egészségügyi ellátás minden szintjén.
Minden harmadik orvos és ápoló depressziós vagy szorongásos tünetekről számolt be. Ez ötszöröse az európai lakosság körében mért aránynak.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
