Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot

A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek, és 2018 és 2023 között a megfigyelt kórokozó-antibiotikum kombinációk több mint 40%-ánál nőtt az antibiotikum-rezisztencia.

Az Egészségügyi Világszervezet több mint 100 országból származó adatai alapján az alapvető antibiotikumokkal szembeni növekvő ellenállás egyre nagyobb veszélyt jelent a globális egészségügyre.

A szervezet először közöl rezisztencia-előfordulási becsléseket 22 antibiotikumra vonatkozóan, amelyeket húgyúti, emésztőrendszeri, véráram-fertőzések és gonorrhea kezelésére használnak. A jelentés nyolc gyakori bakteriális kórokozót vizsgál, amelyek ezekhez a fertőzésekhez kapcsolódnak.

Az antibiotikum-rezisztencia kockázata világszerte eltérő. A WHO becslései szerint a legmagasabb a délkelet-ázsiai és a kelet-mediterrán régiókban, ahol a fertőzések harmada rezisztens. Az afrikai régióban minden ötödik fertőzés ellenálló. A rezisztencia gyakoribb és súlyosbodik azokon a helyeken, ahol az egészségügyi rendszerek nem rendelkeznek megfelelő kapacitással a bakteriális kórokozók diagnosztizálására vagy kezelésére.

A jelentés szerint a Gram-negatív baktériumok jelentik a legnagyobb veszélyt, különösen az E. coli és a K. pneumoniae, amelyek a véráramfertőzések vezető gyógyszerrezisztens kórokozói. Ezek a legsúlyosabb bakteriális fertőzések közé tartoznak, amelyek gyakran szepszishez, szervi elégtelenséghez és halálhoz vezetnek. Globálisan az E. coli több mint 40%-a és a K. pneumoniae több mint 55%-a már rezisztens a harmadik generációs cefalosporinokra, az elsődleges kezelési módszerre. Az afrikai régióban ez az arány meghaladja a 70%-ot.

Más életmentő antibiotikumok, köztük a karbapenemek és fluorokinolonok is veszítenek hatékonyságukból. A karbapenem-rezisztencia, amely egykor ritka volt, egyre gyakoribbá válik, szűkítve a kezelési lehetőségeket és kényszerítve az utolsó mentsvárként szolgáló antibiotikumok használatát, amelyek költségesek és gyakran elérhetetlenek az alacsony és közepes jövedelmű országokban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár az országok részvétele a GLASS rendszerben négyszeresére nőtt 2016 óta, 2023-ban az országok 48%-a nem jelentett adatokat, és a jelentést tevő országok fele még mindig nem rendelkezett megbízható adatokat generáló rendszerekkel. A legnagyobb kihívásokkal szembesülő országok gyakran nem rendelkeznek megfelelő felügyeleti kapacitással helyzetük felmérésére.

A WHO felszólítja az országokat, hogy 2030-ig szolgáltassanak minőségi adatokat az antimikrobiális rezisztenciáról és felhasználásról a GLASS rendszerbe. Ehhez összehangolt fellépésre van szükség a felügyeleti adatok minőségének, földrajzi lefedettségének és megosztásának megerősítése érdekében, valamint a koordinált beavatkozások kiterjesztésére az egészségügyi ellátás minden szintjén.