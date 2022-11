Kiderült a D-vitamin titok: rengeteg a tévhit, ezt rontják el a legtöbben a drága tabletták szedésénél

A legújabb adatoknak és tudományos kutatásoknak megfelelően megjelent a legújabb D-vitamin ajánlás, hazai szakértők konszenzusa alapján - hangzott el az IBSA Pharma Kft. sajtótájékoztatóján. A "D-vitamin Akadémia – trendek, tények és tévhitek hazai és nemzetközi szakmai perspektívából a magyar konszenzusajánlás társszerzőivel" című eseményen Dr. med. habil. Valkusz Zsuzsanna elmonta, hogy a D-vitamin a szakértők szerint nem is vitamin, hanem inkább hormon, melyet az emberi szervezet képes termelni. Prof. Dr. Lakatos Péter hozzátette: a D-vitamin nagyjából 5 millió éve van jelen a Földön, melynek fontos tulajdonsága volt, hogy védelmet nyújtott az UV-B sugárzás ellen. Így rendkívül fontos szerepet kapott az evolúcióban és minden fontos élettani folyamatnak ma is a része.

Dr. med. habil. Valkusz Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

I. Sz. Belgyógyászati Klinika, A hazai D-vitamin konszenzusajánlás társszerzője a D-vitaminról szóló sajtótájékoztatón elmondta, hogy az életkor emelkedésével egyre kevesebb D-vitamin szintetizál a szervezet, nyáron a napvédő krémek gátolják a képződését, télen pedig a napsütéses órák alacsony száma. Prof. Dr. Lakatos Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának igazgatóhelyettese, aki szintén A hazai D-vitamin konszenzusajánlás társszerzője, elmondta, hogy egy 10 perces séta a napon akár boltba menet már elegendő a napi D-vitamin termeléshez, és ezalatt az idő alatt senki sem fog bőrrákot kapni.

Valkusz Zsuzsanna kifejtette, hogy korábbi mérések alapján a magyar egy D-vitamin hiányos nemzet volt. Most, hogy divatba jött a D-vitamin szedés - különösen a világjárvány óta - már előfordul a túl magas D-vitamin szint is. Ezért lényeges, hogy betartsuk az ajánlást, hiszen mind a hiány, mind a túladagolás káros lehet a csontozatra. Lakatos Péter hozzátette, hogy ha a magyar lakosság megfelelő mennyiségű D-vitamint szedne tavasztól őszig, 250 milliárd forintot lehetne megspórolni évente azokon a betegségeken, amelyek nem alakulnának ki.

A D-vitamin mérgezés extrém ritka, azonban az előfordulhat, hogy valaki folyamatosan túl nagy adagot visz be a szervezetébe. A páciensek gyakran nem is tudják, hogy mennyi formában fogyasztanak napi szinten D-vitamint, ételekkel, étrendkiegészítőkkel, D-vitaminnal dúsított élelmiszerek útján. Erre érdemes odafigyelni.

Azonban általánosságban a hiány nagyobb egészségügyi problémákat okoz, főként a csontrendszer összefüggésében. A csöntrendszer gyengül, ha nem megfelelő a D-vitamin bevitel. Lakatos Péter elmondta, hogy éves szinten 15-17 ezer combnyaktörés történik Magyarországon, melynek több mint 30%-a egy éven belüli halálozáshoz vezet a szövődmények következtében. Ez rendkívül magas arány, és a betegek 100%-ról elmondható, hogy súlyosan D-vitamin hiányos. Amint ágynak esnek, még kevesebbet mozdulnak ki, így még inkább súlyosbodik a D-vitamin hiány.

Valkusz Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a D-vitaminnak fontos szerepe van az immunrendszer megfelelő működésében, és az autoimmun betegek kezelésében, valamint a daganatos betegek kezelésében is. Az is bizonyított, hogy a nőgyógyászati hormonproblémáknak is köze van a D-vitamin hiányhoz, kezdve a meddőséggel, a policisztás ovárium szindrómán át - mely a nők 6-8 százalékát érinti - a menopauzáig. A terhesség az egyetlen olyan állapot, hogy ajánlott napi dózisban az ajánlásnak megfelelően szedni a D-vitamint.

Az 1-es típusú diabétesszel élő betegek, más endokrin betegséggel, autoimmun betegséggel élők kezelésében is fontos szerepe van ennek a vegyületnek. A D-vitamin hiány általánosságban rontja az anyagcsere betegségeket.

Lakatos Péter arról is beszélt, hogy a nemzetközi ajánlásokat nem lehet általános érvényűnek venni, hiszen országonként eltérő lehet az ajánlott D-vitamin bevitel alsó és felső értéke. Hiszen a napsütéses órák száma, fogyasztott ételek D-vitamin szintje, illetve az étrendkiegészítők fogyasztási szokásai jelentősen eltérhetnek. Így Finnországban logikusan eltér a normál napi beviteli szint, mint az Egyesült Államokban, vagy éppen Magyarországon.

Valkusz Zsuzsanna felhívta a figyelmek, hogy a gyermekek D-vitamin pótlása különösen fontos, hiszen ők vannak a bölcsődés, óvodás korban leginkább kitéve a fertőzéseknek. Vannak továbbá olyan betegségek, amelyek D-vitamin hiányt okozhatnak a szervezetben és a túlsúlyosaknak is fokozottan oda kell figyelniük a bevitelre.

D-vitamin és a Covid

Lakatos Péter elmondta, hogy a D-vitamin hiányos állapotban a koronavírus-fertőzést könnyebb elkapni, súlyosabb lehet a lefolyása, illetve a halálozási esély is magasabb.

Tények és tévhitek

A mellékelt sajtóanyag alapján sokan rosszul tudják, hogy hogyan és mennyit érdemes szedni a patikákban, boltokban kapható D-vitamin készítményekből. Több tévhit is kering, amely meggátolja a D-vitamin megfelelő bevitelét Magyarországon. Fontos tudni, hogy

egyéni igények és ajánlás szerint kell szedni a D-vitamint, a túl nagy bevitel is lehet ártalmas;

a D-vitamin túladagolható, de a mérgezés ez extrém ritka, és nagyon nagy, ipari dózis szükséges hozzá;

nem feltétlenül elég a D-vitamin pótláshoz, előállításhoz a megfelelő táplálkozás;

a túl sok D-vitamin fogyasztása nem okoz meszesedést a tévhitekkel ellentétben, a túlzott bevitelt képes szabályozni a szervezet;

a fényterápia, szoláriumozás nem képes a napfény (UV-B) pótlására;

bár a D-vitamin hiány nem okoz rákot önmagában, de lassíthatja a daganatképződést.