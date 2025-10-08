2025. október 8. szerda Koppány
Kivágott fotó egy névtelen kaukázusi nőről, aki egy tubus kézkrémet tart a kezében, miközben egy boltban vásárol.
Egészség

Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni

Pénzcentrum
2025. október 8. 16:46

Az őszi időjárás és a fűtési szezon kezdete sokak bőrén okoz problémákat - a szakértők által 'őszi arcnak' nevezett jelenség kezelésére azonban léteznek hatékony megoldások, írta meg a Daily Mail.

Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz. Dr. Derrick Phillips, a Brit Bőrgyógyászati Alapítvány szakértője szerint mindez a bőr védőrétegének állapotával függ össze.

"A bőr védőrétegének feladata, hogy megvédje a belső környezetet - kint tartsa a vírusokat, baktériumokat és szennyeződéseket, miközben megőrzi a nedvességet" - magyarázza a szakember. "Ha ez a védőréteg sérül, a nedvesség távozik, az irritáló anyagok pedig bejutnak, ami száraz, vörös és gyulladt bőrhöz vezet."

Az őszi időszakban csökken a páratartalom, a levegő szárazabbá válik, és ezzel együtt a bőrünk is. A központi fűtés csak tovább rontja a helyzetet. "Próbáljon nem túl közel ülni a radiátorhoz" - tanácsolja Dr. Phillips. "Meglepően rossz hatással lehet a bőrre, mivel elvezeti a nedvességet."

A szakértő szerint érdemes párásítót használni a levegő nedvességtartalmának helyreállítására. A hosszú, forró zuhanyzás szintén problémát okozhat, mivel eltávolítja a bőr felszínéről a védő olajokat, ami vörösséget, feszülést és érzékenységet eredményezhet.

A bőr védőrétegét számos tényező károsíthatja: az erős tisztítószerek, a túlzott hámlasztás, a napégés, vagy túl sok aktív összetevő (például retinol vagy savak) használata. A stressz, az öregedés, a genetika és bizonyos egészségügyi állapotok, mint a cukorbetegség, szintén csökkenthetik a bőr ellenálló képességét.

A bőrproblémák, mint a dermatitisz, az ekcéma és a rozácea tovább rontják a helyzetet a védőréteg megzavarásával és gyulladás kiváltásával. Dr. Phillips a bőr védőrétegét egy téglafalhoz hasonlítja, ahol az olajok és zsírsavak a falat összetartó "habarcsként" működnek.

A bőr regenerálásához fontos a megfelelő hidratálás. Keressünk olyan termékeket, amelyek ceramidokat, hialuronsavat, zsírsavakat és glicerint tartalmaznak, amelyek pótolják a bőr természetes lipidtartalmát. "Ha a bőre irritált, vörös és problémás, koncentráljon a hidratálásra és a helyreállító összetevőkre" - javasolja Dr. Phillips.

A szakértő azt is ajánlja, hogy az évszakok változásával cseréljük le tisztítószereinket. "Ha nincs pattanásos bőre, és szárazsággal vagy vörösséggel küzd, próbáljon olaj alapú tisztítót használni, amely segít eltávolítani a szennyeződéseket, miközben megőrzi a nedvességet."

Ha már jelentkeznek a védőréteg károsodásának jelei - hámlás, vörösség vagy érzékenység -, egyszerűsítsük a bőrápolási rutinunkat. "Az első lépés a rutin racionalizálása" - mondja Dr. Phillips. "Térjen vissza az alapokhoz: kímélő tisztító, tápláló hidratáló és jó fényvédő. Hidratáló, nem irritáló termékek használatával a bőr védőrétege általában hat-nyolc héten belül helyreállhat."

Súlyosabb esetekben vényköteles krémekre lehet szükség. "Ha mindent kipróbált, és a bőre még mindig fáj vagy gyulladt, keresse fel háziorvosát vagy egy bőrgyógyászt" - teszi hozzá. "Helyileg alkalmazott szteroidok vagy antibiotikumok segíthetnek jelentős károsodás esetén."
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #egészség #időjárás #hőmérséklet #ősz #fűtési szezon #öregedés #bőr

