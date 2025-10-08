A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Az őszi időjárás és a fűtési szezon kezdete sokak bőrén okoz problémákat - a szakértők által 'őszi arcnak' nevezett jelenség kezelésére azonban léteznek hatékony megoldások, írta meg a Daily Mail.
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz. Dr. Derrick Phillips, a Brit Bőrgyógyászati Alapítvány szakértője szerint mindez a bőr védőrétegének állapotával függ össze.
"A bőr védőrétegének feladata, hogy megvédje a belső környezetet - kint tartsa a vírusokat, baktériumokat és szennyeződéseket, miközben megőrzi a nedvességet" - magyarázza a szakember. "Ha ez a védőréteg sérül, a nedvesség távozik, az irritáló anyagok pedig bejutnak, ami száraz, vörös és gyulladt bőrhöz vezet."
Az őszi időszakban csökken a páratartalom, a levegő szárazabbá válik, és ezzel együtt a bőrünk is. A központi fűtés csak tovább rontja a helyzetet. "Próbáljon nem túl közel ülni a radiátorhoz" - tanácsolja Dr. Phillips. "Meglepően rossz hatással lehet a bőrre, mivel elvezeti a nedvességet."
A szakértő szerint érdemes párásítót használni a levegő nedvességtartalmának helyreállítására. A hosszú, forró zuhanyzás szintén problémát okozhat, mivel eltávolítja a bőr felszínéről a védő olajokat, ami vörösséget, feszülést és érzékenységet eredményezhet.
A bőr védőrétegét számos tényező károsíthatja: az erős tisztítószerek, a túlzott hámlasztás, a napégés, vagy túl sok aktív összetevő (például retinol vagy savak) használata. A stressz, az öregedés, a genetika és bizonyos egészségügyi állapotok, mint a cukorbetegség, szintén csökkenthetik a bőr ellenálló képességét.
A bőrproblémák, mint a dermatitisz, az ekcéma és a rozácea tovább rontják a helyzetet a védőréteg megzavarásával és gyulladás kiváltásával. Dr. Phillips a bőr védőrétegét egy téglafalhoz hasonlítja, ahol az olajok és zsírsavak a falat összetartó "habarcsként" működnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A bőr regenerálásához fontos a megfelelő hidratálás. Keressünk olyan termékeket, amelyek ceramidokat, hialuronsavat, zsírsavakat és glicerint tartalmaznak, amelyek pótolják a bőr természetes lipidtartalmát. "Ha a bőre irritált, vörös és problémás, koncentráljon a hidratálásra és a helyreállító összetevőkre" - javasolja Dr. Phillips.
A szakértő azt is ajánlja, hogy az évszakok változásával cseréljük le tisztítószereinket. "Ha nincs pattanásos bőre, és szárazsággal vagy vörösséggel küzd, próbáljon olaj alapú tisztítót használni, amely segít eltávolítani a szennyeződéseket, miközben megőrzi a nedvességet."
Ha már jelentkeznek a védőréteg károsodásának jelei - hámlás, vörösség vagy érzékenység -, egyszerűsítsük a bőrápolási rutinunkat. "Az első lépés a rutin racionalizálása" - mondja Dr. Phillips. "Térjen vissza az alapokhoz: kímélő tisztító, tápláló hidratáló és jó fényvédő. Hidratáló, nem irritáló termékek használatával a bőr védőrétege általában hat-nyolc héten belül helyreállhat."
Súlyosabb esetekben vényköteles krémekre lehet szükség. "Ha mindent kipróbált, és a bőre még mindig fáj vagy gyulladt, keresse fel háziorvosát vagy egy bőrgyógyászt" - teszi hozzá. "Helyileg alkalmazott szteroidok vagy antibiotikumok segíthetnek jelentős károsodás esetén."
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
A táplálkozással kapcsolatos tévhitek gyorsabban terjednek, mint a tudományos cáfolatok – különösen a közösségi médiában.
Hiába erősödik a Covid jelenléte Magyarországon, az alacsony oltási hajlandóságra hivatkozva csökkentik az oltóanyag beszerzését.
A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani – figyelmeztet a Nébih.
Fontos megjegyezni, hogy akkor is elkaphatjuk újra a Covidot, ha nemrég már átestünk rajta.
Ha vezetés közben hirtelen görcsöl a láb, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmad és a figyelmedet a forgalomra.
Üvegdarabot talált egy diák a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium menzáján felszolgált ételben.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát