Gyógyszerek sokfélesége tabletta formájában - Betegséggondozás és megelőzés, életminőség
Egészség

Fontos versenyben maradhat le Magyarország: a betegek érzik meg először, sokaknak fog fájni

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 08:30

Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.

Folyamatosan csökken a klinikai gyógyszervizsgálatok száma Magyarországon, annak ellenére, hogy éveken át folyamatosan az élmezőnyben voltunk ebben - erről az Economx ír. Hazánk bár továbbra is a legjobb tíz ország között van ebben a tekintetben, de meg is kellene ezt tartani, mert ez a szegmens évente csaknem százmilliárd forintot hoz a nemzetgazdaságnak.

Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a klinikai gyógyszervizsgálatok nem csak a GDP-nek, hanem a betegeknek is nagyon fontos.

A klinikai vizsgálat a betegek szempontjából a legfontosabb, hiszen olyan gyógyszerekhez, terápiákhoz jutnak hozzá, amihez más módon csak évekkel később lenne lehetőségük

- fogalmazott Szalóki Katalin. Ugyanakkor a vizsgálati számok csökkenéséről riasztó adatokat közölt: mint mondta, eg tanulmány is megerősítette a csökkenés egyre nagyobb mértékét.

Az látszik, hogy a klinikai vizsgálatokba 2015 és 2023 között több mint 90 ezer magyar beteget vontak be, ám számuk az elmúlt években folyamatosan csökkent. Így 2023-ban közel ötezer beteg vehetett részt folyamatban lévő klinikai vizsgálatokban, míg 2020-ban még 14 ezer betegről volt szó

- mondta erről az AIMP igazgatója.

 
Címlapkép: Getty Images
