2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik.
Sokkoló emberhiány a váci kórházban: 16 orvost keresnek, köztük főorvost, belgyógyászt is
A Váci Jávorszky Ödön Kórház súlyos szakemberhiánnyal küzd, tizenhat orvosi és számos szakdolgozói pozícióra keresnek jelentkezőket.
A Váci Hírlap a kórház honlapján közzétett álláshirdetések alapján számolt be arról, hogy az intézménynek jelenleg nincs osztályvezető főorvosa és főápolója sem.
Az egészségügyi intézmény több belgyógyászt, kardiológust és gyerekorvost keres, de hiány van reumatológusból és szülész-nőgyógyászból is. A sebészeti osztályra már rezidensek jelentkezését is elfogadják.
A szakdolgozói hiány is jelentős: a belgyógyászati osztályvezető főápoló mellett szülésznőket, ápolókat és különböző asszisztenseket is keresnek.
A lap kiemeli, hogy minden meghirdetett állás azonnal betölthető. A jelentkezéseket október 27-ig várják, és négy napon belül elbírálják azokat.
A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
Komáromi Eszter meddőség coach szerint a kezelések érzelmileg és a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.
Magyar részvétellel készült nemzetközi tanulmány mutatja be a mikroműanyag-szennyezés mértékét a levegőben három kontinensen.
A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
Magyarországon évente körülbelül 5000 új fej-nyaki daganatos esetet diagnosztizálnak.
Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket
A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok.
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
Az emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
A szűrésen megjelenési arány alacsony, mintegy 30 százalékos, ez óriási baj.
Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben.
