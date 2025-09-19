Sokkoló emberhiány a váci kórházban: 16 orvost keresnek, köztük főorvost, belgyógyászt is

A Váci Jávorszky Ödön Kórház súlyos szakemberhiánnyal küzd, tizenhat orvosi és számos szakdolgozói pozícióra keresnek jelentkezőket.

A Váci Hírlap a kórház honlapján közzétett álláshirdetések alapján számolt be arról, hogy az intézménynek jelenleg nincs osztályvezető főorvosa és főápolója sem.

Az egészségügyi intézmény több belgyógyászt, kardiológust és gyerekorvost keres, de hiány van reumatológusból és szülész-nőgyógyászból is. A sebészeti osztályra már rezidensek jelentkezését is elfogadják.

A szakdolgozói hiány is jelentős: a belgyógyászati osztályvezető főápoló mellett szülésznőket, ápolókat és különböző asszisztenseket is keresnek.

A lap kiemeli, hogy minden meghirdetett állás azonnal betölthető. A jelentkezéseket október 27-ig várják, és négy napon belül elbírálják azokat.