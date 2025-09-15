Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata: a 8-12 évesek napi 5,5 órát, a tinédzserek több mint 8 órát töltenek elektronikus eszközök előtt, ami súlyos fejlődési problémákhoz vezethet.
A Bethesda Gyermekkórház és egyéb kutatások adatai szerint a magyar gyerekek képernyőhasználata messze meghaladja az ajánlott értékeket. Az ATV Híradónak nyilatkozó szakértők szerint ebben kulcsszerepet játszanak a szülők, akiknek legnagyobb befolyásuk van gyermekeik médiafogyasztására.
Bereczki Enikő ifjúsági és generációs szakértő rámutatott, hogy a nemzetközi kutatások alapján már a legkisebbek is túl sok időt töltenek képernyő előtt: a kétévesek 80, a háromévesek 90 százaléka az ajánlottnál többet használja az elektronikus eszközöket. Ennek következményei között szerepelnek az alvászavarok, figyelemzavarok és magatartási problémák.
A szakértő hangsúlyozta a szülői szabályozás fontosságát, különösen óvodáskor előtt, de elismerte ennek nehézségeit is. Magyarországon a gyermekes háztartások negyede egyszülős, ahol gyakran kényszerből ültetik a gyermeket képernyő elé, mert a szülőnek dolgoznia kell.
A szociológusok szerint nem a teljes tiltás a megoldás, hanem a minőségi időtöltés és a példamutatás. Ha a felnőttek együtt néznek tartalmat a gyerekekkel és megbeszélik a látottakat, az értékes közös időtöltéssé válhat. Ugyanakkor a kisgyermekkori, pusztán "nyomkodáson alapuló" képernyőhasználat olyan fejlődési elmaradásokat okozhat, amelyeket később nehéz korrigálni.
A szakértők szerint a gyerekek elsősorban szüleiktől veszik át a viselkedésmintákat, ezért a felelős képernyőhasználat alapja, hogy a felnőttek is tudatosan kezeljék saját médiafogyasztásukat.
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Telitalálat nem született a héten, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé
A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte valaki a 912 millió Ft forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének.
A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint ezek a legjobb brunch- és reggelizőhelyek 2025-ben.