Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle

Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata: a 8-12 évesek napi 5,5 órát, a tinédzserek több mint 8 órát töltenek elektronikus eszközök előtt, ami súlyos fejlődési problémákhoz vezethet.

A Bethesda Gyermekkórház és egyéb kutatások adatai szerint a magyar gyerekek képernyőhasználata messze meghaladja az ajánlott értékeket. Az ATV Híradónak nyilatkozó szakértők szerint ebben kulcsszerepet játszanak a szülők, akiknek legnagyobb befolyásuk van gyermekeik médiafogyasztására.

Bereczki Enikő ifjúsági és generációs szakértő rámutatott, hogy a nemzetközi kutatások alapján már a legkisebbek is túl sok időt töltenek képernyő előtt: a kétévesek 80, a háromévesek 90 százaléka az ajánlottnál többet használja az elektronikus eszközöket. Ennek következményei között szerepelnek az alvászavarok, figyelemzavarok és magatartási problémák.

A szakértő hangsúlyozta a szülői szabályozás fontosságát, különösen óvodáskor előtt, de elismerte ennek nehézségeit is. Magyarországon a gyermekes háztartások negyede egyszülős, ahol gyakran kényszerből ültetik a gyermeket képernyő elé, mert a szülőnek dolgoznia kell.

A szociológusok szerint nem a teljes tiltás a megoldás, hanem a minőségi időtöltés és a példamutatás. Ha a felnőttek együtt néznek tartalmat a gyerekekkel és megbeszélik a látottakat, az értékes közös időtöltéssé válhat. Ugyanakkor a kisgyermekkori, pusztán "nyomkodáson alapuló" képernyőhasználat olyan fejlődési elmaradásokat okozhat, amelyeket később nehéz korrigálni.

A szakértők szerint a gyerekek elsősorban szüleiktől veszik át a viselkedésmintákat, ezért a felelős képernyőhasználat alapja, hogy a felnőttek is tudatosan kezeljék saját médiafogyasztásukat.