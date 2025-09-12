Mi történik? Újabb oltási kampány indul a koronavírus-járvány megelőzésére

A túlzott fehérjefogyasztás nem feltétlenül előnyös az egészségre - eddig mindent rosszul tudtunk?
Oltási kampányt indít Hollandia a koronavírus-járvány újabb hallámának megelőzésére szeptember közepétől - közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM), a bejelentést a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertette pénteken.
Az RIVM közlése szerint az újabb emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik. Noha a koronavírussal fertőzöttek száma egyelőre nem riasztó, az egészségügyi szempontból magas kockázatú csoportoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a 60 év felettieknek tanácsos, hogy éljenek az emlékeztető oltás lehetőségével - írta közleményében a RIVM.
Az oltás a koronavírus legújabb változatai ellen is védelmet nyújt. Nincs viszont bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron típusok - jegyezték meg. Közölte az intézet azt is, hogy az influenza elleni oltásra jogosult 18 és 49 év közöttieket a továbbiakban nem hívják a koronavírus elleni védőoltás beadására, mert az ő tüneteik általában nem súlyosak. Azonban például azok, akik egy egészségügyi szempontból magas kockázatú embert gondoznak, megkaphatják az oltást - tették hozzá.
A holland közegészségügyi intézet legfrissebb, szeptember 10-i adatai szerint július vége óta az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedések (COVID-19) számai fokozatos emelkedést mutatnak. A szennyvízben kimutatható kórokozó országos átlaga 12,8 százalékkal nőtt szeptember eleje óta - tették hozzá.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.
Öt Veszprém megyei településen szalmonella gyanús a csapvíz.
Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Meta szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be mesterséges intelligencia alapú chatbotjainál.
A magyar fiatalok körében egyszerre jelent komoly problémát a túlsúly és a torzult testkép.
