Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Megérkezett a földi pokol az allergiásoknak: tombol a parlagfűszezon, így segíthetünk magunkon
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny. A tünetek évről évre tovább fennállhatnak, mivel a klímaváltozás miatt a pollenszezonok hosszabbá váltak. Mitől alakul ki az allergia, mire érdemes figyelni, és hogyan lehet megelőzni vagy enyhíteni a panaszokat? A SYNLAB szakértői szerint a pontos diagnózis az első lépés a hatékony kezelés felé – ehhez pedig korszerű, laboratóriumi allergiavizsgálatok is rendelkezésre állnak.
A parlagfű egy rendkívül elterjedt gyomnövény, amely már néhány gramm pollen kibocsátásával is komoly tüneteket válthat ki. Egyetlen növény akár több millió pollenszemet is termelhet, ezek ráadásul több száz kilométerre is eljuthatnak a levegőben. Magyarország éghajlata és talajviszonyai kifejezetten kedveznek a terjedésének, így minden évben komoly közegészségügyi kihívást jelent a parlagfűszezon.
Mitől alakulhat ki az allergia?
Az allergia kialakulása összetett folyamat, amelyben örökletes és környezeti tényezők is szerepet játszanak. Gyakran már gyermekkorban kialakul az érzékenység, de felnőttkorban is bármikor megjelenhet. A légszennyezés, a klímaváltozás és a városi környezet növeli az allergiás megbetegedések gyakoriságát.
A parlagfű virágpora különösen agresszív allergén: már kis mennyiségben is heves reakciókat válthat ki az arra érzékenyeknél. Tipikus tünetei közé tartozik az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, de súlyosabb esetekben akár asztmás rohamok is kialakulhatnak. „Ha a tünetek minden évben visszatérnek, súlyosak, a hétköznapi életvitelt akadályozzák, mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni. A pontos diagnózis segít megállapítani, hogy valóban parlagfű allergiáról van-e szó, vagy esetleg más kórkép áll a háttérben, illetve kialakult-e bármilyen szövődmény, például allergiás asztma” - mondja Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.
5 tipp a tünetek enyhítésére
- 1. Pollennaptár figyelése: a napi pollenjelentés segít megtervezni a szabadtéri programokat.
- 2. Zárt ablakok: különösen reggel és szeles időben érdemes zárva tartani az ablakokat.
- 3. Hajmosás és ruhacsere: segít a szabadban tartózkodás után eltávolítani a ránk tapadt polleneket.
- 4. Légszűrők használata: az otthoni vagy autós levegőtisztító berendezések hatékonyan csökkenthetik a tüneteket.
- 5. Gyógyszeres kezelés: antihisztaminok, orrspray-k, szemcseppek enyhíthetik a panaszokat – azonban fontos, hogy ezek alkalmazása előtt allergológiai kivizsgálás történjen.
A tünetek gyakran összetéveszthetők egy egyszerű megfázással vagy más légúti problémával, így sokan csak későn, hosszan elhúzódó panaszok után fordulnak orvoshoz. A SYNLAB-nál elérhető korszerű laboratóriumi allergiavizsgálatok mellett laborszakértői konzultáció is igénybe vehető, mely során a páciens útmutatást kaphat a számára javasolt vizsgálatokról. Ennek révén lehetőség nyílik az allergiás vagy más betegségek mielőbbi azonosítására, illetve további szükséges vizsgálatok elvégzésére is javaslatot kap.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A pontos diagnózis és a személyre szabott kezelés segítene
Az allergiás panaszok kezeléséhez elengedhetetlen az alapos anamnézis felvétel, mely során megtörténik a tünetek, panaszok részletes áttekintése és az állapotfelmérés. A következő lépés, hogy pontosan meghatározzuk, mely allergének váltják ki a reakciókat, milyen keresztreakciók léphetnek fel, és milyen egyéni tényezők súlyosbíthatják a helyzetet.
Ehhez elengedhetetlen a laboratóriumi vizsgálat, ami segít meghatározni a panaszok hátterében álló okokat: feltérképezhetők a légúti és a táplálék allergiák is. Ezért fontos szakorvossal egyeztetni, aki az eredményeket átfogóan értelmezi, és segít meghatározni a megfelelő terápiás irányt.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó – súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
33% nem bízik az oltásokban Magyarországon – mi áll a bizalmatlanság mögött? Nézd meg a legfrissebb adatokat a CHART by Pénzcentrum friss videójában!