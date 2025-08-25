2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
A parlagfű mérgező és a talajon aktívan terjedő növény. Ernyős gyomnövény Tehénpasztinák virágzó gyomnövény egy szántóföldön egy nyári napon. A veszélyes óriás parlagfű magjainak érése.
Egészség

Megérkezett a földi pokol az allergiásoknak: tombol a parlagfűszezon, így segíthetünk magunkon

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 12:03

Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny. A tünetek évről évre tovább fennállhatnak, mivel a klímaváltozás miatt a pollenszezonok hosszabbá váltak. Mitől alakul ki az allergia, mire érdemes figyelni, és hogyan lehet megelőzni vagy enyhíteni a panaszokat? A SYNLAB szakértői szerint a pontos diagnózis az első lépés a hatékony kezelés felé – ehhez pedig korszerű, laboratóriumi allergiavizsgálatok is rendelkezésre állnak.

A parlagfű egy rendkívül elterjedt gyomnövény, amely már néhány gramm pollen kibocsátásával is komoly tüneteket válthat ki. Egyetlen növény akár több millió pollenszemet is termelhet, ezek ráadásul több száz kilométerre is eljuthatnak a levegőben. Magyarország éghajlata és talajviszonyai kifejezetten kedveznek a terjedésének, így minden évben komoly közegészségügyi kihívást jelent a parlagfűszezon.

Mitől alakulhat ki az allergia?

Az allergia kialakulása összetett folyamat, amelyben örökletes és környezeti tényezők is szerepet játszanak. Gyakran már gyermekkorban kialakul az érzékenység, de felnőttkorban is bármikor megjelenhet. A légszennyezés, a klímaváltozás és a városi környezet növeli az allergiás megbetegedések gyakoriságát.

A parlagfű virágpora különösen agresszív allergén: már kis mennyiségben is heves reakciókat válthat ki az arra érzékenyeknél. Tipikus tünetei közé tartozik az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokkaparás, de súlyosabb esetekben akár asztmás rohamok is kialakulhatnak. „Ha a tünetek minden évben visszatérnek, súlyosak, a hétköznapi életvitelt akadályozzák, mindenképpen javasolt szakemberhez fordulni. A pontos diagnózis segít megállapítani, hogy valóban parlagfű allergiáról van-e szó, vagy esetleg más kórkép áll a háttérben, illetve kialakult-e bármilyen szövődmény, például allergiás asztma” - mondja Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

5 tipp a tünetek enyhítésére

  • 1. Pollennaptár figyelése: a napi pollenjelentés segít megtervezni a szabadtéri programokat.
  • 2. Zárt ablakok: különösen reggel és szeles időben érdemes zárva tartani az ablakokat.
  • 3. Hajmosás és ruhacsere: segít a szabadban tartózkodás után eltávolítani a ránk tapadt polleneket.
  • 4. Légszűrők használata: az otthoni vagy autós levegőtisztító berendezések hatékonyan csökkenthetik a tüneteket.
  • 5. Gyógyszeres kezelés: antihisztaminok, orrspray-k, szemcseppek enyhíthetik a panaszokat – azonban fontos, hogy ezek alkalmazása előtt allergológiai kivizsgálás történjen.

A tünetek gyakran összetéveszthetők egy egyszerű megfázással vagy más légúti problémával, így sokan csak későn, hosszan elhúzódó panaszok után fordulnak orvoshoz. A SYNLAB-nál elérhető korszerű laboratóriumi allergiavizsgálatok mellett laborszakértői konzultáció is igénybe vehető, mely során a páciens útmutatást kaphat a számára javasolt vizsgálatokról. Ennek révén lehetőség nyílik az allergiás vagy más betegségek mielőbbi azonosítására, illetve további szükséges vizsgálatok elvégzésére is javaslatot kap.

A pontos diagnózis és a személyre szabott kezelés segítene

Az allergiás panaszok kezeléséhez elengedhetetlen az alapos anamnézis felvétel, mely során megtörténik a tünetek, panaszok részletes áttekintése és az állapotfelmérés. A következő lépés, hogy pontosan meghatározzuk, mely allergének váltják ki a reakciókat, milyen keresztreakciók léphetnek fel, és milyen egyéni tényezők súlyosbíthatják a helyzetet.

Ehhez elengedhetetlen a laboratóriumi vizsgálat, ami segít meghatározni a panaszok hátterében álló okokat: feltérképezhetők a légúti és a táplálék allergiák is. Ezért fontos szakorvossal egyeztetni, aki az eredményeket átfogóan értelmezi, és segít meghatározni a megfelelő terápiás irányt.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #allergia #parlagfű #allergiaszezon #pollenallergia

