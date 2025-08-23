2025. augusztus 23. szombat Bence
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young couple running in nature.
Egészség

Pokoli hétkezdés várhat közel 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha felkészülnek időben

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 12:04

Ugyan pénteken a lehűlés és a csapadék közepes-magas szintre mérsékelte a pollenkoncentrációt, a következő napokban a pollenterhelés fokozatosan emelkedik. Hétvégére visszatérnek a magas, jövő hét elejére a nagyon magas értékek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pollenjelentése szerint.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, a kenderféléké jellemzően magas szintet érhet el, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncnetrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, valamint a rézgyom és a szerbtövis virágpora. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék pollenje jellemzően alacsony koncentrációban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően közepes, míg az Epicoccumé országosan az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

Az allergiások számára nagy segítséget nyújt a Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése, melynek nyomon követésével könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre és azok kezelésére, illetve tervezhetik utazásaikat is. A környező országokra kiterjedő információk pedig elérhetők a Nemzetközi Parlagfű Pollen Riasztási Rendszeren keresztül.

PPPPPRR+, Parlagfű Pollen Riasztási előrejelzés, Forrás: NNGYK 

A parlagfű terjedése ellen a leghatékonyabb védekezés a virágzás előtti, bimbós vagy virágos állapotban végzett kaszálás, mellyel jelentősen csökkenthető a levegőbe kerülő virágpor mennyisége. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból fontos, hanem a földhasználók számára jogszabályban előírt kötelezettség is. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy az általuk észlelt parlagfüves területeket jelezzék a NÉBIH vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület (PME) online felületein.

Magyarok milliói élhetnek allergiával

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Az adatok tehát nem túl pontosak, de az biztos, hogy sokakat kínoz időszakos allergia. Ráadásul az allergiások számának növekedése várható. Dr. Moric Krisztina allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész korábban elmondta lapunknak, hogy "dinamikusan növekszik az allergiások száma. Több tanulmány szerint, ha ez így folytatódik, akkor 2050-re akár megduplázódhat az allergiások száma. Ez alapján, a jövőben is komoly növekedés elé nézhetünk" - mondta a szakértő.

Nem mindegy, hogyan kezeljük!

Gyakran az allergiások nem időben, illetve nem a megfelelő szerekkel kezelik az allergiájukat és megfeledkeznek sok más tényezőről, ami enyhíthetné a tüneteiket. A részletekre való odafigyeléssel a szakértő szerint javíthatunk viszont az allergián - ilyen például az, ha figyelünk, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tüneteket okozó pollenek megjelenésekor sokat segíthet, ha, pl. rendszeresen átmossuk az orrunkat, arcot mosunk, vagy például sűrűbben mossuk, vagy öblítjük át akár csak vízzel a hajunkat. Váltsunk ruhát, amikor hazaérünk, így az azon megtapadt polleneket nem fogjuk széthordani a lakásban, nem fognak megtapadni a kárpitokon. Ugyanilyen hibaforrás a teregetés: a kint szárított ruhákra könnyen rátapadnak a pollenek, amelyek így azokkal együtt beteszünk a szekrénybe, a többi ruha közé. Ha az ilyen apróságra odafigyelünk a kritikus időszakban, akkor az enyhíthet a tünetek súlyosságán

- mondta el dr. Moric Krisztina, aki szerint a legjobb, amit tehetünk jelenleg allergiásként, hogy a legkorszerűbb gyógyításhoz és gyógyszerekhez fordulunk. Rengetegen ugyanis nem vizsgáltatják ki magukat, nem íratják fel a megfelelő gyógyszereket, hanem a vény nélküli patikai készítményekkel (tabletta, szemcsepp, orrcsepp) kezelik magukat. Miközben a leghatékonyabb szerek jellemzően vényre kaphatók és még az is lehet, hogy olcsóbban jön ki a beteg, ha receptre kapja a szert.

Az allergia kapcsán mindig nagyon fontos beszélni az orrspray-függőségről is, amit sajnos kevesen vesznek komolyan.

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rá lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve!
Címlapkép: Getty Images
#egészség #allergia #parlagfű #egészségügy #pollen #betegség #allergén #magyar #magyarok #orrspray #pollenkoncentráció #pollenszezon #allergiaszezon #nngyk #pollenallergia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:35
11:14
10:52
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 22.
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
2025. augusztus 22.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2025. augusztus 22.
Ezt a 15 szakmát 2030-ra kinyírja a mesterséges intelligencia: milliónyi munkahely tűnhet el?
2025. augusztus 23.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 23. szombat
Bence
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
3
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
4
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
5
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 10:02
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 23. 08:50
Szerencsétlenül indul a hétvége a magyarok számára: csak 16 ezren örülhetnek, de ők sem soknak
Agrárszektor  |  2025. augusztus 23. 11:01
Betört a hideg Magyarországra: mutatjuk, hol volt a legnagyobb lehűlés