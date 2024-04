Alattomos méreg lapulhat kedvenc bútorainkban: bizonyítottan rákkeltő, más betegségeket is okozhat

Egy friss kutatás szerint az évtizedek óta fogyasztási cikkekhez adott égésgátló anyagok, a polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k), jelentősen növelik a rákos megbetegedések kockázatát - közölte a CNN. .

Egy friss kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy az évtizedek óta alkalmazott égésgátló anyagok, különösen a polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) növelhetik a rákos megbetegedések kockázatát. A vizsgálat során megfigyelték, hogy azoknál az embereknél, akiknek vérében a PBDE-k szintje a legmagasabb volt, háromszor nagyobb valószínűséggel fordult elő rákos halálozás, mint azoknál, akiknél ezeknek az anyagoknak alacsonyabb volt a koncentrációja.

A vizsgálatokat 1100 ember bevonásával végezték el, akik 2003 és 2004 között részt vettek egy szövetségi egészségügyi felmérésben. Az eredményeket később összevetették a halálozási adatokkal. A kutatók megjegyezték, hogy bár nem tudták meghatározni a rákos megbetegedések pontos típusait, korábbi kutatások már kimutatták az égésgátló anyagok és bizonyos ráktípusok közötti összefüggést.

Az American Chemistry Council képviselője hangsúlyozta az égésgátló vegyszerek felelős használatának fontosságát és azt, hogy szervezetük elkötelezett a közegészség védelme mellett. Ugyanakkor kiemelték, hogy még nem tekintették át részletesen a jelentést.

A PBDE-k endokrin rendszerre gyakorolt hatására is fény derült: kapcsolatot találtak többek között a rossz vércukorszinttel, terhességi cukorbetegséggel és pajzsmirigybetegségekkel is. Ezek az anyagok hosszan tartó jelenlétük miatt továbbra is jelentős hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre.

A PBDE-k használata a mai napig bevett a különböző használati tárgyakban: számos termékben megtalálhatók, például kanapékban, autós ülésekben vagy elektronikus eszközökben. Bár két típusát 2004-ben kivonták az amerikai piacról, más típusú égésgátlókat továbbra is használnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az amerikai egészségügyi hivatal szerint a PBDE-kkel való érintkezés elsősorban szennyezett háztartási poron és bizonyos élelmiszereken keresztül történik. Az állati zsírban felhalmozódva ezek az anyagok folyamatosan növelik koncentrációjukat a táplálkozási láncban.

Az Environmental Working Group (EWG) hangsúlyozza: bár néhány égésgátlót már nem használnak, még mindig fontos odafigyelni ezek jelenlétére különféle termékekben. Az EWG tanácsai között szerepel például régi bútorpárna és matrac cseréje vagy alapos takarítás HEPA-szűrős porszívóval.