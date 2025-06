Súlyos dolog derült ki a párkányi fürdő vizéről: agyevő amőbát tartalmaz

A szlovák közegészségügyi hivatal részleges eredményeket közölt a párkányi Vadas termálfürdőben vett vízminták vizsgálatáról, ahol Naegleria nemzetségbe tartozó amőbákat találtak, miután egy 11 éves fiú agyevő amőba okozta fertőzésben hunyt el- közölte a 24.hu.

Az Országos Közegészségügyi Hivatal Hidrobiológiai Nemzeti Referenciaközpontja 105 mintát elemzett a június közepén a párkányi Vadas termálfürdőben vett mintákból. A vizsgálatok hátterében egy tragikus eset áll: egy 11 éves fiú, aki a fürdőben úszótanfolyamon vett részt, később kórházban hunyt el, miután szervezetét a rendkívül ritka Naegleria fowleri, közismertebb nevén az agyevő amőba támadta meg.

A hivatal közleménye szerint tíz mintában azonosították a Naegleria nemzetségbe tartozó amőbák jelenlétét, amely nemzetségbe a halálesetet okozó kórokozó is tartozik. A pontos fajmeghatározás azonban még nem zárult le. "A pontos fajmeghatározás, azaz hogy Naegleria fowleriról van-e szó, még folyamatban van" – tájékoztatott a hivatal.

A vizsgálatok során nyolc mintában Acanthamoeba nemzetségbe tartozó amőbákat is kimutattak. Ezek a kórokozók elsősorban szemfertőzéseket okozhatnak, különösen a kontaktlencsét viselőknél. "Az akantamébák emellett fül-, bőr- és lágyrészfertőzéseket is okozhatnak, amelyek szövetkárosodáshoz is vezethetnek. Különösen veszélyesek a legyengült immunrendszerű emberekre" – olvasható a közleményben.

A szlovák hatóság hangsúlyozta, hogy a pontos azonosítás időigényes folyamat. "Ez a fajta laboratóriumi vizsgálat elkerülhetetlenül időigényes, mivel egy ritka mikroorganizmus pontos azonosításához szigorúan előírt eljárást kell követni, amelyet nem lehet felgyorsítani" – közölte a hivatal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Vadas termálfürdő rövid nyilatkozatban reagált a közegészségügyi hivatal jelentésére: "A Naegleria fowleri jelenléte egyelőre nem igazolt, a hivatalos eredményekre várunk". A fürdő tájékoztatása szerint jelenleg a teljes medencekomplexum fertőtlenítése zajlik.