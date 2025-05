Ez aztán az igazi magyar benzin-katasztrófa: még nagyon nincs vége, sokkoló, ami történik

Eddig a szennyeződés kevesebb, mint negyedét emelték ki a talajból Gárdonynál - adta hírül az RTL Híradó.

A MOL tavaly ősszel vette észre, hogy csaknem félmillió liter benzin és gázolaj szivárgott a talajba az olajvállalat egyik vezetékéből, amit azóta is szivattyúznak - számolt be riportjában a csatorna híradója. A vállalat képviselői a Parlament Fenntartható Fejlődés bizottságában számoltak be a munkálatokról. Azt mondták: az egészségügyi kockázatok miatt egy helyivel kötöttek kártérítési megállapodást, akinek a repedés közvetlen közelében volt telke.