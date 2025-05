Magyarok milliói hiszik azt hogy, egészségesek, ha ez a dolog igaz rájuk: óriási tévúton járnak

Magyarországon az elhízás és az abból fakadó betegségek súlyos népegészségügyi problémát jelentenek. Sokan mégis tévesen hiszik, hogy a karcsú testalkat megvéd a cukorbetegségtől. A valóság azonban az, hogy az egészséges élethez nem csupán a súly számít – az izomtömeg szerepe kulcsfontosságú. Mostani cikkünkben amellett, hogy bemutatjuk, mennyire súlyos betegség ma ez Magyarországon, erről a fontos tévhitről is lerántjuk a leplet.

Magyarország számos egészségügyi kérdésben az egész világon az egyik legrosszabb mutatókat produkálja. A szív- és érrendszeri megbetegedések, a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízással összefüggő problémák népbetegségnek számítanak. A helyzetet súlyosbítja, hogy sokan még mindig nem értik, pontosan mi okozza ezeket a betegségeket, és hogyan lehetne hatékonyan megelőzni őket. Emiatt pedig rengeteg tévhit is kering a betegségekkel kapcsolatban.

Ennyi embert érint ez a súlyos népbetegség

A KSH adatai szerint Magyarországon több mint 1,1 millió ember él cukorbetegséggel, és a nem diagnosztizált esetek száma is több százezerre tehető. A betegség és szövődményei évente 8-10 ezer magyar halálát okozzák.

Nemzetközi adatok alapján világszerte több mint félmilliárd felnőtt érintett a cukorbetegségben, ami azt jelenti, hogy minden tizedik felnőtt ezzel a problémával él. A felmérések szerint a betegek közel fele nem is tud az állapotáról, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. A cukorbetegség így napjaink egyik legnagyobb népegészségügyi kihívásává vált.

A jelenlegi előrejelzések szerint 2045-re világszerte már nyolcból egy felnőtt lehet érintett, a betegek száma elérheti a 783 milliót, ami 46 százalékos növekedést jelentene. A cukorbetegek körülbelül 90 százaléka 2-es típusú diabéteszben szenved, ami jelentősen rontja az életminőséget, és Magyarországon átlagosan hat évvel csökkenti a várható élettartamot.

Hazánkban a becslések szerint, ha a prediabéteszes állapotúakat is figyelembe vesszük, a lakosság akár 20 százaléka is érintett lehet. A betegség sokáig tünetmentes, gyakran csak a szövődmények megjelenésekor derül rá fény. Kutatások szerint a cukorbetegség kialakulását már tíz évvel korábban is jelezhetik bizonyos laboratóriumi eltérések, ezért különösen fontos a rizikócsoportok rendszeres szűrése.

Bár a 2-es típusú cukorbetegek 80 százaléka túlsúlyos, a betegség kialakulásához más tényezők is hozzájárulhatnak, mint például a dohányzás vagy hormonális eltérések – ilyen lehet a policisztás ovárium szindróma (PCOS) vagy az aldoszteron hormon túltermelése.

Van egy komoly tévhit a cukorbetegéggel kapcsolatban

Ha már a túlsúlynál tartunk, fontos megjegyezni, hogy a cukorbetegség esetében például elhízás kétségtelenül súlyos rizikófaktor, de az, hogy valaki látszólag vékony, még nem jelent automatikusan védettséget. A testzsír eloszlása, az izomtömeg mennyisége és az anyagcsere egészségi állapota sokkal többet számít, mint a mérlegen látott szám. Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy "ha vékony vagyok, biztosan egészséges is vagyok" – pedig ez távol áll az igazságtól - magyarázta el nemrég egy orvos egy Facebook-os Reels videóban. Mint elmondta, az izomhiány és az ebből következő anyagcsere-romlás rejtett kockázatokat hordozhat.

Miért kulcsfontosságú az izomtömeg a vércukorszint szabályozásában?

Az izmok nem csupán a mozgásért felelősek. Valójában aktív résztvevői az anyagcsere-folyamatoknak is. Az izomszövet segít a vércukorszint szabályozásában, mert:

Glükózt vesz fel a vérből: Az izomsejtek előszeretettel szívják fel a cukrot, stabilan tartva ezzel a vércukorszintet.

Tehermentesíti a hasnyálmirigyet: Kevesebb inzulintermelésre van szükség, ha a vércukorszint természetes módon csökken.

Glükózraktárként funkcionál: Az izmok képesek raktározni a glükózt, megakadályozva ezzel a káros vércukor-ingadozásokat.

Ezen túlmenően az izmok nyugalomban is kalóriát égetnek, vagyis még pihenés közben is támogatják az egészséges anyagcserét.

Az izom hormonális szerepe

A modern kutatások szerint az izmok hormontermelő szervként is működnek. Az izomsejtek által kibocsátott anyagok – a myokinek – csökkentik a szervezetben a gyulladást, ami kulcsfontosságú tényező az inzulinérzékenység fenntartásában és a cukorbetegség megelőzésében.

A korral járó izomvesztés veszélyei

30 éves kor felett a test természetes módon kezd izomtömeget veszíteni, míg a zsigeri zsír, különösen a hasi területen, hajlamos felhalmozódni. Ez különösen aggasztó, mert a hasi zsír hormonálisan aktív, és közvetlenül hozzájárul az inzulinrezisztencia, majd a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához. Minden egyes edzés, minden megtett ismétlés tehát nem csupán a külsőnket formálja – valójában egy védőpajzsot építünk vele a cukorbetegség ellen.

A cukorbetegség társbetegségekkel még veszélyesebb

A cukorbetegséggel élők 43 százaléka krónikus vesebetegségben szenved - derült ki a Szegedi Diabetes Centrum közléséből.

Az elmúlt évek tendenciái sem pozitívak: a 2-es típusú cukorbetegség miatt kialakult krónikus vesebetegségben szenvedők száma 1990 és 2017 között 74 százalékkal nőtt. A felnőtt lakosság körében a diabétesz a vezető oka a krónikus vesebetegségnek és a végstádiumú vesebetegségnek is, amikor már egyedül a dialízis vagy a transzplantáció mentheti meg a beteg életét. Nemzetközi adatok szerint a 2-es típusú cukorbetegeknél a leggyakoribb társbetegség a krónikus vesebetegség és a szívelégtelenség – világított rá előadásában a professzor.

Az 50 év alatt megjelenő 2-es típusú diabétesz pedig szinte minden népbetegség kialakulására magasabb kockázatot jelent, idősebbeknél az Alzheimer-kór rizikóját növeli.

A KSH adatai alapján itthon a szív- és érrendszeri betegségek közül a magas vérnyomás a legelterjedtebb, az érintett páciensek közel harmada szenved benne.

Nemzetgazdasági teher is a népbetegség

A szív- és érrendszeri megbetegedések óriási anyagi terhet rónak a társadalomra, csak az Európai Unióban évente 169 milliárd euró költséget okoznak, aminek 62 százaléka az egészségügyi ellátásban keletkezik, a betegség okozta termeléskiesés felelős a költségek 21 százalékáért, az intézményen kívüli betegápolás pedig a maradék 17 százalékért. Vagyis az EU minden egyes lakosára közel 150 ezer forintnyi éves kiadás jut.

A cukorbetegség és a hozzá köthető betegségek gazdasági következményei itthon is súlyosak: 2021-ben a diabéteszhez kapcsolható kiadások, vagyis az állami és privát egészségügyi ellátás költségei, meghaladták a 360 milliárd forintot, ami hazánk GDP-jének 0,5 százaléka.

Összegzés

Az egészséges testsúly fenntartása önmagában tehát nem elég – az izomtömeg megőrzése és növelése az egyik legfontosabb eszköz a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében. A tudatos izomépítés, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás nem csupán a jelenlegi egészségünket javítja, hanem hosszú távon is óv a krónikus betegségek kialakulásától.

Az izmok tehát nem csupán a testünket formálják – az életminőségünk és az egészségünk egyik legfontosabb zálogai.