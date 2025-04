Újra megszólalt Nagy István agrárminiszter: nagyon fontos, hogy ezt batartsuk a járványban

MTI Link a vágólapra másolva

Nagy István nyomatékosan ismét arra kért minden gazdálkodót, hogy a saját állataik megóvása érdekében továbbra is tartsák be a hatósági előírásokat; csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei rábapordányi szarvasmarhatelepen 875 állatot kellett felszámolni a ragadós száj- és körömfájás vírusa miatt - közölte az agrárminiszter közösségi oldalán. Nagy István elmondta: mivel a szarvasmarhatelep szerves része egy sertéstelep is, ezért járványügyi szempontból a malacokat is fel kell számolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A miniszter jelezte: "a munka elvégzéséhez minden személyi és tárgyi feltétel adott, a helyszínen vannak az állategészségügyi hatóság munkatársai és az egyenruhások is". Közölte: a tetemeket egy Pereszteg melletti külterületen, az állami ATEV telephelyén földelik el. A hatóság által ez a legalkalmasabb kijelölt terület erre, ami évtizedek óta ezt a célt szolgálja. Itt monitoring kutakat állítanak fel és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül a lakosság legnagyobb biztonsága érdekében - ismertette. Nagy István nyomatékosan ismét arra kért minden gazdálkodót, a saját állataik megóvása érdekében továbbra is tartsák be a hatósági előírásokat; csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen, nagyon figyeljenek oda a ki- és behajtó járművekre, az eszközökre, gépekre, a munkaruhára és a lábbelikre. Továbbá ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 307 398 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 094 forintos törlesztővel az Erste Bank nyújtja (THM 10,83%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 70 482 forintos törlesztőt (THM 10,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az agrárminiszter hozzátette: a szabályokat szigorúan ellenőrzik és be is tartatják. Kiemelte: zajlik a járványügyi nyomozás annak kiderítésére, hogyan "ugorhatott" 60 kilométert a vírus a korábbi fertőzött telephez képest. "Ünnep következik, ilyenkor hajlamosabbak vagyunk megengedőbbnek lenni a különböző szabályokkal szemben" - fogalmazott, hozzátéve: "ne tegyük ezt! A vírust meg kell állítani és fel kell számolni minden lehetséges fertőző forrást".

