Jó pénzért át lehet ugrani a kegyetlen hosszú kórházi várólistákat: így gyógyulhatnak a leggazdagabb magyarok

Egyes állami kórházakban éveket kell várni bizonyos beavatkozásokra, de pénzért hamarabb is sorra lehet kerülni – derült ki az RTL riportjából. Az Uzsoki Utcai Kórházban működő térítéses rendszer lehetővé teszi a gyorsabb ellátást, ha a páciens egy magáncégen keresztül fizet a szolgáltatásért.

Mialatt bizonyos állami kórházi ellátásokra akár éveket is várni kell, például egy protézisműtétre, léteznek lehetőségek arra, hogy valaki soron kívül jusson hozzá ugyanahhoz a kezeléshez – feltéve, hogy hajlandó milliós összegeket fizetni érte. Az Uzsoki Utcai Kórházban például működik egy úgynevezett térítéses betegellátási rendszer, ahol a beavatkozások gyorsabban elérhetők, ha a beteg a kórház Térítéses Betegellátó Osztályához fordul - hangzott el az RTL Híradóban.

Egy névtelenséget kérő páciens szerint a pénzt nem közvetlenül a kórháznak, hanem egy vele szerződésben álló magáncégnek kellett volna fizetni. A kórháznak összesen tizenkét ilyen partnere van. A csatorna emlékeztet: a hatályos törvények értelmében – különösen az 1997-es, kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló jogszabály szerint – az állami finanszírozású kórházak nem kérhetnek pénzt olyan szolgáltatásokért, amelyeket a betegek TB-alapon ingyen is megkaphatnának.

Az Uzsoki Utcai Kórház ezzel kapcsolatban azt közölte: a térítéses részleg nem kap állami támogatást, működése ezért nem hat a TB-s várólistákra. Emellett hangsúlyozták, hogy a szolgáltatásokat nem közvetlenül a kórház, hanem a velük szerződésben álló külsős cégek nyújtják, így a díjak is hozzájuk folynak be. A Belügyminisztérium az RTL kérdésére úgy reagált: a kórház gyakorlata nem sért törvényt, mivel a pénz nem a kórházhoz kerül, és az intézmény nem is kér ilyet a betegektől.