Sokkoló részletek derültek ki Ferenc pápa kezeléséről: így van most az egyházfő

Ferenc pápa egészségi állapota fokozatosan javul a 38 napos kórházi kezelést követően, bár továbbra is oxigénterápiára szorul. A Vatikán keddi közleménye szerint az egyházfő tüdőállapota és mozgása is fejlődést mutat - számolt be a The New York Times.

A 88 éves egyházfő március 23-án hagyhatta el a római Policlinico A. Gemelli kórházat, ahol tüdőgyulladással és egyéb fertőzésekkel kezelték. A kezelés során két életveszélyes állapotot is átélt: egy légzési krízist és egy olyan hörgőgörcsöt, amely során hányást lélegzett be. Az orvosok ekkor kétségesnek tartották túlélési esélyeit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Vatikán legfrissebb közleménye szerint Ferenc pápa vérvizsgálati eredményei normalizálódtak, és a legutóbbi röntgenfelvétel enyhe javulást mutat tüdejében. Bár továbbra is oxigénterápiára szorul a nap folyamán, rövid időszakokra már képes oxigén nélkül is boldogulni. A mozgás- és légzésterápia is eredményesnek bizonyul, hangja erősödik és mozgása könnyebbé vált. A pápa a kórházból való távozása óta mindössze egyszer jelent meg nyilvánosan, amikor röviden köszöntötte az erkélyről a jókívánságokat kifejező híveket. Ez az alkalom jól szemléltette egészségi állapotát: hangja gyenge volt, légzése nehézkes, és az áldás során nehezére esett karjait felemelni. Az orvosok által előírt legalább kéthónapos pihenést komolyan veszi az egyházfő. A Vatikán tájékoztatása szerint vendégházi visszatérése óta nem fogad látogatókat, azonban minden reggel misét celebrál más papokkal, és napjai egy részét munkával tölti íróasztalánál. Az elmúlt időszakban Ferenc pápa több fontos döntést is hozott: jóváhagyta Venezuela első női szentjének és Pápua Új-Guinea első szentjének avatását, püspököket nevezett ki, valamint imádkozott a délkelet-ázsiai földrengés áldozataiért. A vasárnapi Angelus ima - amely ezúttal írott üzenet formájában jelent meg a szokásos Szent Péter téri személyes áldás helyett - során Ferenc pápa így fogalmazott: 'Én is így élem meg ezt, lelkemben és testemben egyaránt', utalva a nagyböjti időszakra, amelyet 'gyógyulási időszakként' jellemzett.

Címlapkép: Getty Images

