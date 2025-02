Elképesztő trend hódít a fiatalok körében: rémes, hogy így alszanak, az egészségük is rámehet

A TikTok egyik legújabb trendje, az ún. mouthtaping (szájragasztás), egyre több figyelmet kap, különösen a fiatal felhasználók körében, mivel állítólag segít a jobb alvásban, csökkenti a horkolást és elmulasztja a rossz leheletet. Bár az orrlégzés valóban számos egészségügyi előnnyel jár, a módszer nem veszélytelen, különösen azok számára, akik orrdugulással vagy anatómiai problémákkal küzdenek. A szakértők szerint érdemes óvatosnak lenni a trendek követésével, és inkább biztonságosabb alternatívákat keresni a helyes légzési szokások kialakításához.

Az elmúlt években a TikTok a világ egyik legnépszerűbb közösségi platformjává vált, ahol nemcsak szórakoztató tartalmak és kreatív kihívások terjednek villámgyorsan, hanem olykor egészen furcsa és potenciálisan veszélyes trendek is. A Pénzcentrumon korábban is beszámoltunk már olyan kihívásokról, amelyek egészségügyi kockázatokat jelenthetnek.

A közösségi média hatása a mentális egészségre már önmagában is vitatott kérdés, de amikor egyes trendek már a fizikai jóllétet is veszélyeztetik, különösen fontos, hogy kritikusan álljunk hozzájuk. Az új őrület, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a szájragasztás: a TikTokon terjedő videók szerint ez az egyszerű módszer állítólag javítja az alvásminőséget, csökkenti a horkolást és még az arc formáját is pozitívan befolyásolhatja.

De vajon tényleg működik? És ami még fontosabb: biztonságos-e? Ebben a cikkben utánajárunk a szájragasztás mögötti állításoknak, megvizsgáljuk a potenciális előnyöket és kockázatokat, valamint bemutatunk néhány biztonságosabb alternatívát is azok számára, akik szeretnék javítani légzési szokásaikat.

Miről szó a "mouthtaping", a TikTok legújabb kihívása?

Az utóbbi időben egyre több TikTok-felhasználó osztja meg a tapasztalatait az úgynevezett mouthtapingről (szájragasztásról), amely szerintük számos egészségügyi problémát orvosolhat, például a rossz leheletet, a horkolást vagy a fogcsikorgatást. De vajon valóban működik, és egyáltalán biztonságos-e?

Nos, az influenszerek úgy tálalják, mint egy csodaszer, amelynek következtében:

A horkolás megszűnik

A rossz lehelet elmúlik

A fogcsikorgatást is abbahagyjuk

Miért van mindenki odáig az orrlégzésért?

Az orron át történő légzés olyan, mint első osztályra váltani jegyet egy repülőúton: egyszerűen jobb. Az orr rendkívül jó a multitaskingban – kiszűri, felmelegíti és párásítja a levegőt, mielőtt az a tüdőbe jutna. Ráadásként pedig nitrogén-monoxidot termel, egy olyan molekulát, amely fokozza az oxigénfelvételt és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik.

A szájon át történő légzés ezzel szemben olyan, mintha egy fapados légitársasággal repülnél. Persze, eljutsz a célodhoz, de kimaradsz az extra előnyökből.

– erről dr. Zac Turner, ausztrál orvos beszélt egy interjúban

EZ IS ÉRDEKELHET Így teszi tönkre rengeteg magyar életét a rossz alvás: beletörődnek, pedig lenne megoldás Az alvásproblémák a magyar lakosság több mint felét érintik, miközben csak 3-5 százalékuk számolhat be valóban pihentető éjszakákról –

A krónikus szájlégzés szájszárazsághoz, kellemetlen lehelethez, zavart alváshoz és még a fertőzések fokozott kockázatához is vezethet. Alvás közben a testünk automata üzemmódban működik, és ha szájon át lélegzünk, elveszítjük az orrlégzés nyújtotta előnyöket. A krónikus szájlégzés ráadásul összefüggésbe hozható a horkolással, az alvási apnoéval és még az arccsontok hosszú távú átalakulásával is.

A Sleep Foundation szaklapban megjelent kutatások szerint az orrlégzés javítja az oxigéncserét és csökkenti az alvászavarokat. Hasonlóképpen, a Journal of Clinical Sleep Medicine tanulmányai is alátámasztják, hogy az orron át történő légzés segít mérsékelni az olyan kockázatokat, mint az obstruktív alvási apnoé.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mi a szájragasztás célja?

A TikTok-trend lényege, hogy az alvás közben a szájra ragasztott tapasz segít a testnek visszatérni az orron át történő légzéshez. A hívek szerint ez segíthet a reggeli friss ébredésben és akár az arc kontúrjának formálásában is.

Milyen előnyei és hátrányai vannak?

Az előnyök között szerepelhet, hogy a módszer valóban segíthet a helyes légzési szokások kialakításában, csökkentheti a horkolást és javíthatja az oxigénellátást. Ugyanakkor komoly problémákat is okozhat.

Ha valakinek el van dugulva az orra vagy anatómiai eltérései vannak (például ferde orrsövény), a szájragasztás veszélyes lehet, hiszen akadályozhatja a légzést. További hátrány lehet a bőrirritáció, hiszen nem minden ragasztószalag bőrbarát.

Egyesek amiatt is aggódnak, hogy az alvás közbeni rovarlenyelést is megakadályozhatja a szájragasztás, de ez csupán városi legenda – a kutatások szerint a pókok és más rovarok nem másznak be az ember szájába alvás közben.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: lehet, hogy ezt tényleg ők csinálják jól? A harmadik helyek olyan közösségi terek, amelyek az otthon és a munkahely mellett lehetőséget biztosítanak az informális társas interakciókra.

Biztonságosabb alternatívák a jobb orrlégzésért

Ha szeretnéd javítani az orrlégzésedet, de nem szeretnél ragasztószalaggal aludni, más módszerek is léteznek:

Az orrjáratok tisztítása: Használj sós vizes öblítést vagy neti kannát a légutak megtisztítására.

Myofunkcionális terápia: Ez olyan speciális gyakorlatokat jelent, amelyek erősítik a nyelvet és a légutakat, segítve a helyes légzést.

Alvási testhelyzet megváltoztatása: A háton fekvés elősegítheti a szájlégzést, míg az oldalfekvés támogatja az orrlégzést.

Fokozatos hozzászoktatás: Ha kipróbálnád a szájragasztást, kezdd el nappal, például nyugodt tevékenységek közben.

Anatómiai problémák ellenőrzése: Ha orrsövényferdülésed vagy más légzési akadályod van, érdemes felkeresni egy fül-orr-gégészt.

Érdemes kipróbálni?

Bár a szájragasztás nem feltétlenül veszélyes, nincs elég tudományos bizonyíték arra, hogy valóban minden reklámozott előnyét biztosítja. Ha valaki orrdugulással vagy alvási apnoéval küzd, nem ajánlott ezt a módszert alkalmaznia. A legfontosabb cél az egészséges, természetes orrlégzés elősegítése – és ehhez nem feltétlenül van szükség TikTok-trendek követésére.