Egészségi állapotáról vallott Bodrogi Gyula: így van most a színészlegenda komoly műtétje után

Fizikailag és lelkileg is jobban érzi magát decemberi balesete után Bodrogi Gyula. A színész reméli, hamarosan botra cserélheti a járókeretet, de azt nem tudja, mikor térhet vissza a színpadra - pedig kollégái és a közönség is hiányolják.

Jelenleg is kényszerpihenőjét tölti decemberi balesete után Bodrogi Gyula - leesett a lépcsőn, megrepedt a combcsontja, műteni kellett -, de a 90 éves színész fizikailag és lelkileg is egyre jobban érzi magát. A Blikknek azt mondta, egyelőre nem tudni, meddig tart a felépülési folyamat, az orvosok véleményére hallgat, de ők is bizakodóak.

Azt mondták, még meg kell erősíteni a combizmot, és ha ezzel megvagyunk, remélhetőleg minden olyan lesz, mint régen

– mondta a Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész, aki abban bízik, hamarosan botra cserélheti a járókeretet.

Azt persze, nem mondom, hogy a baleset után olyan leszek, mint új koromban, hiszen magam sem vagyok egy új darab, de remélhetőleg hamarosan visszatérhetek az eredeti állapotomba

- tette hozzá. Rengetegen látogatják és érdeklődnek, mikor tud visszatérni a színpadra, ezt viszont maga sem tudja, de már vágyik a színpadra és a közönség szeretetére.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA