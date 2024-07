Így teszi tönkre magát sok magyar nyáron a rossz alvással: ezt az egyszerű dolgot is rosszul csinálják

Alig várjuk, hogy nyár legyen, élvezzük annak örömeit, de gyakran előfordulhat, hogy bizony nagyon fáradtan ébredünk. Miközben ez az évszak szolgál arra, hogy szervezetünk feltöltődjön D-vitaminnal, pihenjünk, felfrissüljünk, az alvásunk néha egyáltalán nem pihentető. De mi az oka? Miért alszunk nyáron gyakrabban rosszul?

„A nyári hónapokban kétségtelenül sokaknál megváltoznak az alvási szokások és az alvás minősége is” – mondja Koczó Levente, a SomnoCenter Alvászavar Központ vezetője. – „A hosszabb nappalok miatt később sötétedik, ez megzavarhatja a cirkadián ritmust, a természetes alvás-ébrenlét ciklust. A túl magas hőmérséklet az elalvást nehezíti meg, de rontja az alvás minőségét is. Az ideális alvási hőmérséklet nem több, mint 18-20 Celsius, ha mindezt klíma vagy ventilátor biztosítja, akkor pedig lehet, hogy a zajra panaszkodunk.”

Értelemszerűen nyáron több lehet a külső zaj is, mint a forgalom, vagy szabadtéri koncertek, rendezvények, esetleg a szomszédaink túl hangosak. De mi magunk is okai lehetünk annak, ha nyugtalanabbul alszunk, hiszen tovább vagyunk ébren, több az aktív tevékenységünk, nehezebben tudunk ellazulni. Bizonyos időszakokban pedig még az allergiás tünetekkel, orrdugulással, viszkető szemekkel is számolnunk kell, ami szintén megnehezíti az elalvást és ronthatja az alvás minőségét.

Hogyan javíthatunk az alvás minőségén nyáron?

Hűtsük le a hálószobát! Napközben tartsuk behúzva a függönyt, leeresztve a redőnyt, hogy a szoba ne melegedjen fel, de ha szükséges, használjunk ventilátort, ha van, légkondicionálót, vagy próbáljunk beszerezni egy hűtőmatracot.

Lefekvés előtt szellőztessünk ki! – este azért már garantáltan érkezik egy kis friss levegő, ez segíthet lehűteni a szobát és megkönnyíti az elalvást.

Válasszunk pamut ágyneműt, viseljünk könnyű, lélegző anyagból készült pamutruhát! – a pamut, vagy 100 %-ban természetes anyag segít szabályozni a testhőmérsékletet, váltsuk le a nagyon feszülő, vagy műszálas anyagból készült hálóruhákat, ágyneműket.

Próbáljuk ki a fülvédőt, alvómaszkot és a sötétítő függönyt! – ha nagyon sok lenne a külső zaj vagy a fényhatások, így könnyebben elaludhatunk.

Kövessük most is az alvási rutinunkat! – próbáljunk meg nagyjából minden nap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni. A hétvége se legyen kivétel!

Kerüljük a nehéz ételeket, a koffeint és az alkoholt lefekvés előtt – ezek stimulálhatják szervezetünket és az alvásunk ellenségeivé válnak.

Napközben igyunk elég vizet! – viszont a napi vízmennyiséget ne lefekvés előtt igyekezzünk meginni, hogy elkerülhessük a többszöri éjszakai ébredést.

Ha pedig az alvási problémáink nem szállnának el a nyárral, akkor nem csak a magas páratartalom vagy hőmérséklet volt a ludas, még csak nem is az utcában bulizó turisták. Ez esetben érdemes elvégeznünk egy online alvástesztet, majd, ha szükséges, elmenni egy alvásvizsgálatra, és mire lehullanak a levelek, megállapítható, hogy valóban alvászavarban szenvedünk-e, vagy csak a nyár tréfált meg bennünket.