Filléres trükkökkel is lehűtheted a lakást: így lesz klíma nélkül elviselhető a hőség

Az idei nyáron is számíthatunk tartós felmelegedésre, hőségre, melyet egy klimatizálatlan lakásban nehéz lehet átvészelni. Ezen a hétvégén, és a következő hét elején is számíthatunk tartós felmelegedésre. Mit tehetünk, ha a lakásban rekedtünk? Néhány egyszerű praktikával sokkal elviselhetőbbé tehetjük a hőséget.

A katasztrófavédelem és az országos tisztifőorvos hőségriadót hirdetett vasárnapra, a HungarMet előrejelzése szerint több megyében 25°C, egyes helyeken pedig 27°C lesz az átlagos középhőmérséklet a hétvégén. Ez azt jelenti, hogy a hőmérők higanyszála bőven 35 fok fölé kúszhat a legmelegebb órákban és az esték sem hoznak nagyobb enyhülést, hogy a rendesen ki lehessen szellőztetni. Így egy klimatizálatlan lakásban a hőség napról napra egyre kínzóbbá válhat, ezért nagyon fontos felkészülni erre és mindent elkövetni a lehűlés/lehűtés érdekében. Nemcsak azért, mert kellemetlen bent ülni a szaunában, hanem mert komoly egészségügyi kockázata is van, ha valaki tartós hőségnek teszi ki magát! Magasabb a migrén, vérnyomás ingadozás, de szívinfarktus és a sztrók kockázata is.

Akinek a nyári időszakban előnytelen fekvésű az otthoni és pokolian felmelegszik, ráadásul klímája sincs, kínzó napoknak nézhet elébe. A nyáron pedig nem ez lesz az egyetlen kánikula, inkább csak egyre rosszabbodni fog a helyzet. Idővel ugyanis az épületek falai is átmelegszenek és nem fognak lehűlni, éjjel is sugározzák csak a hőt. Akármilyen rosszul is hangzik ez, fontos, hogy ne dugjuk a homokba a fejünket, hanem tudatosan készüljünk rá, hogyan tartsuk hűvösen a lakást és magunkat a lehetőségekhez képest.

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy hiába él valaki hosszú ideje ugyanott és "eddig is mindig túlélte a nyarat" klíma nélkül, már más idők járnak. Az utóbbi évek időszaka volt a valaha mért legforróbb időszak. A melegedés folyamatosan zajlik, nem ugyanazt kell kibírnunk ma, mint 10-20 éve. A másik pedig, hogy mi sem ugyanazok vagyunk ma, mint 10-20 éve - ahogy egyre idősebb az ember, egyre inkább ki van téve a hőség veszélyeinek! Szóval ne áltassuk magunkat ezzel, hanem nézzünk szembe a tényekkel, mert csak magunknak ártunk, ha nem vagyunk belátóbbak.

Ne ronts a helyzeten

Aki felébred egy túlmelegedett lakásban reggel, az már rögtön tapasztalhatja a hőség okozta testi tüneteket, a fizikai és a szellemi teljesítő-képesség csökkenését. A közérzet egyre rosszabb a hőmérséklet emelkedésével, akár a depressziót is súrolhatja. Ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a rosszkedv és tehetetlenség - ha csak vegetálunk a pokoli lakásban, attól csak rosszabb lesz. Szóval először is vegyünk erőt magunkon, cselekedjünk.

Fontos, hogy a tétlenséggel - pl. hogy már a függönyt se húzzuk be, az ablakot se csukjuk be - ne emeljük tovább a benti hőmérsékletet!

Kapcsolj ki minden elektromos berendezést

Kivéve persze a hűtőt, vagy más létfontosságút. De ne menjen a háttérben a tévé, PC, laptop feleslegesen és pláne ne egész nap. Ne égesd a villanyt. Az is biztos, hogy a bedugott berendezések, töltők, bármi a konnektorokban minimális hőt termel - húzd ki mind. Ezt akkor is érdemes megtenni, ha nem tartózkodunk a lakásban, addig se "fűtsenek".

Kerüld a sütés-főzést

Biztos sokan jártak már úgy, hogy egész kellemes volt még a lakásban a hőmérséklet, aztán egy fél órás főzéssel pokollá változott. Az ablakot ugyanis a kánikula kellős közepén hiába nyitjuk ki, előre kellett volna gondolkodni. Érdemes olyan ételekből feltankolni a kánikulai napokra, amelyeket elég megmikrózni, illetve ha muszáj főzni, akkor hajnalban, vagy este álljunk neki a műveletnek.

Ne engedd be a hőséget

Banális tanácsnak tűnik, de sok lakás azért is melegszik túl, mert egyszerűen beengedjük a hőséget. Egy panelben nyilván fontos az is, hogy legyen oxigén, nem lehet 0-24-ben zárva az ablak, de érdemes inkább éjjel szellőztetni, és mindent becsukni, ahogy feljött a nap. Hőség idején legyen zárva minden nyílászáró, behúzva minden függöny, leengedve minden redőny. Aki télen ablakpárnát használ, hogy ne jöjjön be a hideg a rossz nyílászárónál, annak érdemes nyáron is "szigetelni" valamivel a rossz nyílászárót, hogy a meleg kint maradjon.

Ha nincs megfelelő sötétítőnk, ideje felszerelni vagy beszerezni, mert több fokot is jelenthet a hőségben. A sima sötétítőfüggönyt is le lehet cserélni black out függönyre. Ezek 3 rétegből állnak: a két bármilyen színű külső réteg közé egy fekete anyag van varrva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, tartson kívül.

Zárd el a legmelegebb szobát

Minden lakásnak megvan az a szobája, amelyik a leginkább felmelegszik a fekvése miatt. Érdemes lehet azokon a napokon, amikor a legmelegebb van, nem is használni ezeket a szobákat. A hálóból kiköltözni a nappaliba aludni pl. Ha a meleg szoba le van zárva, az is szigeteli a többi szobát.

Szellőztess gátlástalanul

Sok panel, rosszul felosztott nagypolgári lakás elrendezése olyan, hogy egyszerűen képtelenség rendesen átszellőztetni. Hiába érzi az ember éjjel, hogy be kéne engedni a hűvösebb kinti levegőt, azt egyszerűen nem lehet becsalogatni, mert nem tudunk huzatot csinálni. Ilyenkor egyrészt érdemes levetkőzni a gátlásainkat és tárva nyitva hagyni az ajtót is - nagyvárosi őslakók ezen meg sem lepődnek, de vannak rutintalanok, akiknek ilyesmi eszükbe sem jut. A másik megoldás, hogy beállítjuk a ventillátort az ablakba, vagy oda, ahová szeretnénk, ha menne a hűvös levegő (tehát mindenképp befelé). Így rásegíthetünk a huzatnak.

Le a textillel

Ruházkodási tanácsokra a legtöbben nem szorulnak, hőség idején mindenki igyekszik lengén öltözni. Azt viszont kevesen tudják, hogy nem csak a mennyiség, hanem a minőség ebben is számít. A ruha anyaga meghatározó lehet: kerüljük a gyapjút tartalmazó darabokat. Rengeteg ruhában, ágyneműben van gyapjú is, amiről nem feltételeznénk. Érdemes a hőgyűjtő föggönyöket is másikra cserélni, a szőnyegektől is megszabadulni, hiszen ezek is csak gyűjtik és sugározzák a hőt. Csavarjuk fel, állítsuk a sarokba, vagy dugjuk el, amíg nem kezdődik az ősz.

Hűtés fillérekből

A fenti praktikákkal távoltartottuk a meleget, de a hűtésről se feledkezzünk el. A lakás hűtésére is van néhány házi praktika, de elsősorban inkább a saját testünk hűtésére érdemes koncentrálni.

Először is: a víz minden formája segít a melegben. Igyunk sok vizet, zuhanyozzunk gyakrabban hűvös vízzel, tegyünk a nyakunkba, homlokunkra hidegvizes borogatást, készítsünk jeges lábfürdőt, mossuk fel a padlót, illetve teregessük bent a vizes ruhákat - a párolgás ugyanis hőt von el a környezetéből, vagyis hűti azt.

Aztán ott van a hűtő, és fagyasztó is van a legtöbb lakásban. Fogyasszunk hűtött italt, ha kimelegedtünk. Az esti pihenés elősegítéséhez hűtsük le a lepedőt. Fogyasszunk hideg fogásokat.

Talán furcsán hangzik, de az is segít, ha elterejük a figyelmünket arról, mennyire melegünk van és ne rontsunk a helyzeten azzal, hogy olyan filmeket nézünk, vagy könyeket olvasunk, ahol emberek ivóvíz nélkül menetelnek a Szaharában. Inkább olyan tartalmakat fogyasszunk, amelyet "hűsítőek", télen játszódnak.

Nem kell bent szétfőni

Azt se felejtsük el, hogy kivételes esetektől eltekintve nem vagyunk a lakáshoz kötve. Még az is, aki home officeban dolgozik, és azért kell bent lennie, elmehet az irodába, vagy akár egy kávézóba, ahol jobb idő van (és tud gondolkodni is a melegtől). Ehhez csak rá kell vennünk magunkat, hogy menjünk.

Ahogy már említettük, a hőségben az is rossz, hogy lenyomja az embert, elszívja az energiáját. Nehéz megmozdulni. Ne hagyjuk, hogy a meleg kerekedjen felül, határozzuk el, hogy elszökünk a benti hőség elől!

Nem is gondolná az ember, mennyi hűs oázis található egy városban, ahol hosszú órákat el lehet tölteni. Ilyenek a múzeumok, képtárak, könyvtárak, plázák, bevásárlóközpontok, mozik, konditermek, és természetesen a fürdők és wellnesek. A természet közelében szintén elviselhetőbb a meleg, vízparton, erdőben, völgyekben, parkokban stb.

Érdemes lehet az utazásokat, rokonlátogatásokat is kánikula idejére időzíteni - így valóban megszökhetünk. Az autókban, buszokban, vonatokon jellemzően szintén van klíma, ez is kihasználhatjuk: kiruccanhatunk valahová, esetleg egy hűvösebb úticél felé. Keveseknek jut eszébe, hogyha nagyon szenvednek, akkor egyszerűen átmenjenek egy ismerősükhöz, akinél van klíma. Persze nem hívatlanul, de nem valószínű, hogy ne akarnának az ismerősök segíteni ilyen helyzetben. Ne felejtsük el, minden jobb, mint megfőni a pokollá melegedett lakásban!