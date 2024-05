Már fiatalok körében is terjed a rettegett betegség, ami eddig az időseket sújtotta: nincs menekvés?

A CDC új jelentése szerint a 65 év alattiak körében, különösen a 18-44 és 45-64 éves korosztályokban, nőtt a stroke előfordulása - közölte a Healthline. Ez részben az elhízás és a magas vérnyomás terjedésének tudható be, miközben az idősebbeknél ez a szám stagnál. Megfelelő életmódbeli változtatásokkal csökkenthető a stroke kockázata bármely korosztályban. .

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, azaz CDC) friss jelentése rávilágít arra, hogy a 65 év alatti korosztályban növekvő tendenciát mutat a stroke előfordulása. Ez különösen aggasztó, tekintettel arra, hogy az idősebbeknél ez az arány változatlan maradt. A fiatalabb felnőttek esetében, noha az általános kockázat továbbra is alacsony, az utóbbi évek során emelkedett a stroke előfordulásának gyakorisága.

Ez a tendencia összefüggésben áll az elhízás és a magas vérnyomás prevalenciájának növekedésével ebben a korcsoportban. Ezek a tényezők növelik a stroke kockázatát. Dr. Gregory W. Albers, a Stanford Stroke Center igazgatója szerint ezeknek az adatoknak komoly figyelmet kell szentelni, írja a lap. A jelentés kiemeli azt is, hogy bizonyos demográfiai csoportokban és régiókban nagyobb mértékű az előfordulás, ami rávilágít arra, hogy szükség van további erőfeszítésekre a stroke megelőzésében és oktatásában.

Az adatok szerint 2011-2013 és 2020-2022 között közel 8%-kal emelkedett a stroke előfordulása.

Különösen aggasztó, hogy ez a növekedés nem egyenletesen oszlott meg minden korcsoport és társadalmi-gazdasági csoport között. A fiatal felnőtteknél (18-44 évesek) és középkorúaknál (45-64 évesek) különösen jelentős volt az emelkedés. Az életkor továbbra is fontos kockázati tényezőnek számít, így ezek az adatok még inkább hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy figyelemmel kísérjük ezen korcsoportok egészségügyi állapotát.

A CDC jelentése rámutat arra, hogy 1999-2000 és 2017-2018 között több mint 6%-kal nőtt a magas vérnyomás prevalenciája a 45-64 éves felnőttek körében. Dr. Matthew S. Schrag, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának neurológusa kiemelte a magas vérnyomás szerepét mint domináns kockázati tényezőt.

A jelentésből az is kitűnik, hogy bizonyos etnikai csoportok és földrajzi területek - különösen a déli államok - magasabb stroke előfordulást mutatnak. Ez felhívja a figyelmet arra is, hogy milyen fontos lenne javítani az egészségügyi ellátást és oktatást ezeken a területeken. Dr. Omoye Imoisili, a CDC Szívbetegség- és strokemegelőzési osztályának kutatója azt hangsúlyozza: sokféle egészségügyi és életmódbeli változtatás segíthet csökkenteni a stroke kockázatát. Ezek közé tartozik például az egészséges étrend követése, rendszeres testmozgás végzése és dohányzás mellőzése.