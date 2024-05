Óriási változás élesedik a háziorvosi rendelőkben: ilyen receptekre készülhetnek az idős magyarok

Sokkal többet kellene mozogniuk az időseknek, ők mégis inkább gyógyszert szednek. Többek között erre a problémára is megoldást jelenthet, hogy a jövőben akár mozgás is felírhatnak receptre a magyar orvosok – írja az Infostart.

Nemcsak a betegségek kezeléséhez, hanem azok elkerüléséhez is hozzájárulhat az egészséges, aktív életmód – mondta az InfoRádióban Velkey György, az Aktív Magyarország Program keretében működő NETA Bölcsek Tanácsa társelnöke. A szakember kitért arra is, hogy a legtöbb betegség kialakulása életmódváltással megelőzhető lenne, sokan mégis inkább gyógyszereket szednek.

Velkey György szerint fontos lenne inkább, hogy az idősebbek is rendszeresen mozogjanak. Mint mondta, „ízületi és mozgásszervi betegségek kialakulása is megelőzhető az aktív életmóddal, megfelelő edzettségi állapottal.” Javaslata szerint hetente legalább három-négy napon vezessünk be valamilyen aktív mozgásformát az életünkbe.

Receptre mozgás

Mint ismeretes, május 14-én jelentették be, hogy Mozgás receptre elnevezéssel indul program, a fizikai aktivitást háziorvosok ajánlják és írják majd fel. Révész Máriusz kiemelte, bár mindenki tudja, hogy az egészséghez mozgásra van szükség, a statisztikák szerint mégsem mozognak az emberek. Bíznak abban - tette hozzá -, hogy szemléletváltás érhető el, ha az orvos mondja: mozogni kell.

A Mozgás receptre program mintájául szolgáló projekt először Új-Zélandon indult el, majd a módszer elterjedt Svédországban és több más államban is - közölte Révész Máriusz. Hozzátette: lehetőséget kaptak arra, hogy a népegészségügyi termékadó (neta) 10 százalékát a programra lehessen felajánlani, így 160 millió forintot fordíthattak a program elindítására.

Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke, a Mozgás receptre program kezdeményezője az orvostudományban ismert ténynek nevezte, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a mozgás. Példaként említette, hogy a cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében már a terápia kötelező része a sport.