Váratlan hírt kaptak a Pfizerrel, Modernával oltottak: komoly dolog derült ki a vakcinákról

A légkör minőségének romlása miatt a tüdő egészségének megőrzése kiemelt fontosságúvá vált; szakértők szerint a dohányzás elkerülése, a megfelelő védőoltások felvétele, az egészséges táplálkozás és a rendszeres tesztmozgás kulcsfontosságúak ebben - írta meg a The Guardian.

A levegő minőségének romlása miatt a tüdő egészsége kiemelt fontosságúvá vált. Szakértők szerint a dohányzás kerülése az egyik legfontosabb lépés. Philip Barber, manchesteri tüdőgyógyász szerint a tüdőrák évente 35 000 ember halálát okozza az Egyesült Királyságban. Pallavi Periwal, a Southampton General Hospital tüdőgyógyásza hangsúlyozza a passzív dohányzás veszélyeit is. Stefan Marciniak, a Cambridge-i Egyetemi Kórházak tüdőgyógyásza és légzéstudományi professzora szerint a dohányzás felhagyása jelentős egészségjavulást eredményezhet.

A kannabiszfogyasztás gyorsabb tüdőtágulást okozhat, mint a dohányzás. A párologtatás kapcsán Barber és Marciniak is óvatosságra intenek, mivel ez sem tekinthető teljesen biztonságosnak. Bizonyos foglalkozások, mint az építőipar is, különös figyelmet igényelnek a tüdővédelem terén. Nick Hopkinson, az Asthma and Lung UK orvosi igazgatója és légzésgyógyász professzora szerint az autók belsejében rosszabb lehet a levegő minősége, mint kívül.

MeiLan K Han, a Michigani Egészségügyi Egyetem orvosprofesszora szerint fontos odafigyelni a gyermekkori légúti fertőzésekre és minimalizálni a légszennyezettség hatásait. A beltéri és kültéri légszennyezettség szoros kapcsolatban áll egymással.

Az alvási rendellenességek nem diagnosztizálása csökkentheti a tüdőfunkciót. Periwal arra figyelmeztet, hogy bizonyos csoportok - például szív- és érrendszeri problémákkal küzdők - fokozottan érzékenyek lehetnek a légszennyezettségre. Marciniak szerint bizonyos tesztmozgásformák jótékonyan hatnak a tüdőre. Az étrendben lévő antioxidánsok fontosságát Periwal emeli ki.

Hopkinson hangsúlyozza: ha valaki légszomjjal küzd, azt komolyan kell vennie. Oltások - köztük Covid elleni - fontosságát is kiemeli Periwal. Barber szerint tartós köhögés esetén orvosi konzultáció szükséges. Hopkinson az asztma kezelésének fontosságát hangsúlyozza.

Marciniak allergia esetén környezeti változtatásokat javasol. Végül Hopkinson arra hívja fel a figyelmet, hogy társadalmi tényezők is befolyásolják a tüdő egészségét, így fontosak az ezzel kapcsolatos politikai intézkedések is támogatni.