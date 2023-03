Sokkoló hír a Pfizerrel oltottaknak: kiderült az igazság több súlyos mellékhatásról

Döbbenetes bejelentésekkel szembesültek a kutatók is a Pfizer-vakcina kapcsán, ami pedig emberek millióit mentette meg.

Emberek milliói menekültek meg a vakcináknak köszönhetően a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásától, a lélegeztetőgéptől, a halálos kimeneteltől az elmúlt három évben, a vírus világméretűvé történt fejlődése óta. Azonban egyre többször hallani arról is, hogy az oltások komoly mellékhatásokat okoztak. Fontos hangsúlyozni, hogy a mellékhatások száma eltörpül a vírus oltatlanok körében látott súlyos lefolyásokétól, azonban egyre több tanulmány és ország foglalkozik a Covid-oltások következményeivel - írja cikkében a Portfolio.

A lapnak most Karikó Katalin és Rusvai Miklós beszéltek a vakcinákról és a fertőzésről, és nem túlzás azt állítani, hogy döbbenetes dolgokat mondtak. Karikó Katalin, akinek munkája döntő fontosságú volt a vakcina kifejlesztésében, azt mondta: többen is állították, hogy a vakcina miatt nem várt mellékhatásokkal szembesültek - a kutató hozzátette, hogy ő a maga részéről nehezen tudja ezt elhinni.

24-en jelentették, hogy teherbe estek a vakcinától, illetve jónéhányan azt közölték, hogy szifiliszesek lettek tőle. Ezek nyilvánvaló képtelenségek. Tehát a bejelentések nem jelentenek ok-okozati összefüggést

- mondta Karikó Katalin. Azt is írta a lapnak küldött válaszában: a vakcina funkciója az, hogy megtanítsa az immunrendszerünket arra, hogy felismerje a vírust és ellene megfelelő immunválaszt készítsen, és ezáltal megakadályozza a vírus terjedését a testben. A vakcina tehát az immunrendszerrel együttműködve fejti ki hatását.

Rusvai Miklós a mellékhatásokról azt mondta, hogy tudomása szerint idehaza az oltások hosszabb távú nem kívánt hatásait nem vizsgálják ki célzottan az egészségügyi intézmények.

A koronavírus-oltást beadó orvos korábban csak annyit tehetett, és most is annyit tehet meg, ha ilyen vakcinát ad be, hogy nem kívánt hatás észlelése esetén kitölti a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjáról elérhető online formanyomtatványt. Ez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet bejelentő oldalára visz, ahol ismertetheti az esetet. Ettől azonban sok orvos ódzkodik. Ezt a jelentést, úgy tudom, hogy tovább küldik több fórumnak, az Európai Gyógyszerügynökségnek, az Európai Gyógyszerügynökségnek, az Európai Járványügyi Hivatalnak, illetve a vakcinát előállító gyógyszercégnek. Ők vizsgálják ki az eseteket

- tette hozzá Rusvai Miklós.

címlapi kép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA