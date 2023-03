Magyarok tömegei sodorják magukat veszélybe gyanútlanul: nem is tudják mekkora hibát vétenek

Hatalmas tévhit, hogy vérvételre csak valamilyen panasz esetén lehet szükség, egy egészséges embernek is évente legalább egyszer ajánlott laborvizsgálatot végeztetni. Ezen az állásponton van Dr. Baló Tímea, az RMC Clinics diabetológus, endokrinológus, belgyógyász orvosa is, aki különösen 40 éves kor felett, valamint az életmódváltás és a fogyókúra megkezdése előtt javasolja az orvosi konzultációval egybekötött vérvizsgálatot, illetve akkor is, ha tavasszal fáradtabbnak érezzük magunkat.

Tavasszal sokan lépnek valamilyen életmódbeli változtatás útjára, ezek egy része azonban – hiába az egészség a céljuk – akár ártalmas is lehet, ha szervezetünk nincs megfelelő kondícióban. A vérvétel fényt deríthet hiányállapotokra, táplálkozási hibákra, de akár kezdődő, tüneteket még nem okozó betegségekre is. A tudatos élethez szervezetünk aktuális állapotának ismerete is hozzátartozik, amire az egyik legkézenfekvőbb megoldást egy fókuszált vérvizsgálat jelentheti. Ennek során rengeteg információt kaphatunk általános egészségi stádiumunkról, valamint szerveink állapotáról. Az eredmény kiértékelésében azonban Dr. Google nem helyettesítheti az orvost, sőt, a vizsgálat előtt is érdemes szakemberrel konzultálni, hiszen nem mindegy, hogyan érkezünk a vérvételre, és pontosan mivel kapcsolatban kérjük a vizsgálatot.

„Az egészséges embereknek is ajánlott legalább évente egyszer laborvizsgálatot végezni, különösen 40 év felett, vagy életmódváltás, fogyókúra, új sporttevékenység megkezdése előtt, hiszen a vér számtalan olyan információt hordoz, ami egy általános külső vizsgálat során nem derülhet ki” – mondja Dr. Baló Tímea diabetológus, endokrinológus, belgyógyász, aki azt is hozzátette, hogy egy ilyen vérvétel során olyan betegségekre is fény derülhet, amelyek korai stádiumban még nem okoznak tünetet, viszont időben történő felfedezésük esetén könnyebben, jobban kezelhetőek - ilyen lehet például a magas koleszterinszint, a kezdődő cukorbetegség és bizonyos májbetegségek. Amennyiben ezek ismerete nélkül kezdünk bele például diétába vagy magas pulzusszámon alapuló testmozgásba, akár az egészségünket is veszélyeztethetjük.

Az orvosi konzultáció épp olyan fontos a vérvétel előtt, mint az eredmények kiértékelése során, hiszen a szűrővizsgálatok nemtől, kortól, életmódtól, illetve a családban előforduló betegségektől függően változnak. Az RMC Clinics diabetológus, endokrinológus, belgyógyász orvosa fontosnak tartja megemlíteni a családban halmozódó cukorbetegséget, szív-és érrendszeri betegségeket, illetve a daganatos betegségeket, melyek kialakulása sok esetben megelőzhető, a laborvizsgálat során felismert enyhe eltérések, rizikófaktorok kezelésével.

Az se mindegy, hogyan érkezünk a vérvételre. A pontos, egészségi állapotunkat valóban tükröző értékek érdekében mindig az orvos utasításainak megfelelően készüljünk fel a vizsgálatra, hiszen az eredményt akár a vizsgálatot megelőző napokban végzett túlzott fizikai aktivitás, bizonyos ételek, italok fogyasztása vagy gyógyszerek szedése is befolyásolhatja.

A vérvétel eredményei önmagukban csak számok – még akkor is, ha fel vannak tüntetve a referenciaértékek. Ezek értelmezése, helyes értékelése és a paraméterek közti összefüggések felismerése szakértelmet igényel. Tehát erre se az internet, se egy korábbi lelet nem alkalmas, sőt, ezek könnyedén tévútra is vihetnek minket. A vizsgálatot követő konzultáció során az orvos az, aki a vérvizsgálati eredmények egyénre szabott kiértékelését követően képes személyre szabott életmódtanácsokat adni, vagy betegségre utaló tényezők esetén javaslatot tenni a kezelésre.

Évente legalább egyszer, vagy bizonyos életmódbeli változtatásokat megelőzően tehát mindenképp érdemes orvosi konzultációval egybekötött vérvizsgálatot kérni, még akkor is, ha nem érzünk semmilyen tünetet vagy panaszt. Ez ugyanis hozzásegíthet minket egészségünk megőrzésében, és a korai felismerésnek köszönhetően az esetleges egészségügyi problémák hatékonyabban kezelésében.