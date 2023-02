Így játssza ki most a gyógyszerdrágulást rengeteg magyar: ez a trükk minden patikában működik

Évről évre egyre többen használják ki az egészségpénztári megtakarítások nyújtotta lehetőségeket Magyarországon, mellyel akár 20 százalékot is megspórolhatnak az egészségügyi, illetve több más kiadásaikból. A Pénzcentrum friss egészségpénztári körkpéből kiderül többek között, melyek a legnépszerűbb szolgáltatások a tagok körében az egyes pénztáraknál, inkább a fiatalok vagy idősebb korosztály spórol egészségügyi célokra, vagy hogy átlagosan mennyit tesznek félre a magyarok ilyen célra.

A magyarországi egészségpénztárak lapunk kérdéseire nyilatkoztak az elmúlt év tapasztalatairól. A Pénzcentrummal közölt adatok, tapasztalatok alapján kiderül, hogy az egészségpénztái megtakarítás egyre népszerűbb, különösen a 30-50 éves korosztályban. Rengeteg dolgozó használja ki a 20 százalékos, évi legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés lehetőségét - a befizetések összege is folyamatosan nő. Ez a folyamat részben az inflációval is magyarázható, hiszen az egészségügyi kiadások is emelkednek. A pénztárak a 2023-as évben is növekedést várnak a befizetések terén és bővülést a tagok létszámát tekintve.

Bővült a taglétszám, de több szerződés is szűnik meg

A Generali Egészségpénztár taglétszáma a tavaly év eleji adatokhoz képest mintegy 3100 fővel nőtt. A korábbi évek adatait nézve azt látjuk, hogy 2020 óta több, mint 5000 az új belépők, illetve az átlépők száma, és a korábbi évekhez képest 2022-ben nagyobb volt a taglétszám növekedése. A szerződések megszüntetése pedig 2020-hoz képest csökkent, 2021-hez képest nőtt a pénztárnál.

A Patikapénztár taglétszámát 2021-ben a Tempo beolvadása több mint 8000 fővel növelte, ezt leszámítva az organikus bővülés dinamikája 2022 második félévében meghaladta a 2021-es hasonló időszakit: 2022. harmadik és negyedik negyedévben az új belépők száma duplája volt a 2021-es harmadik és negyedik negyedévinek. Mind 2021-ben és 2022-ben a belépők száma minden negyedévben meghaladta a kilépőkét. Általában az év első negyedében mind a belépők, mind a kilépők száma magasabb, mint az év többi részében. A taglétszám növekedése az első negyedévben alapvetően az év elején csatlakozó új munkáltatóknak köszönhető.

Azt is közölték lapunkkal, hogy 2022-ben összességében csekély mértékben nőtt a szerződések megszüntetése. Alapvetően 2022 első félévében haladta meg a megszüntetett szerződések száma a megelőző évi hasonló időszakét. Az év második felében nem volt érzékelhető különbség. Az elmúlt évekhez képest nő az elhalálozás miatt megszűnő szerződések száma is. Általában a szektorra jellemző, hogy öregszik a tagság korösszetétele - írták.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál 2022-ben a belépők száma összességében stagnált a 2021-es adatokhoz képest, a kilépés kismértékben csökkent. A szektorban az egyik legalacsonyabb működési költséggel működő pénztárként az Új Pillér elsősorban azokat vonzza, akik éves szinten jelentős összegű egészségpénztári befizetést terveznek - tették hozzá.

2022 első negyedévében a pénztár felülvizsgálta az inaktív tagjait, és a tartós tagdíjnem-fizetőket az Alapszabályának figyelembe vételével kizárta. Ezek azok a pénztártagok, akik számlájára több mint 60 hónapja nem érkezett sem egyéni sem munkáltatói befizetés. Ugyanakkor a pénztártagok korösszetétele alapján nem jellemző az elhalálozás miatti szerződésmegszűnés vagy nyugdíj miatti kilépés.

MKB-Pannónia Egészségpénztár esetébe az 5 évvel ezelőtti létszámhoz képest közel 7,5 százalékkal nőtt a tagok száma, amely az egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatásokra való igényt mutatja. Az előző évekhez viszonyítva, átlagosan nézve 2022-ben az új belépő pénztártagok aránya nagyságrendileg hasonló mértékű volt, és ugyanúgy a kilépések aránya is közel azonos maradt. A belépők létszáma ezzel együtt is minden évben lényegesen magasabb, mint a kilépőké, ami jól tükrözi, hogy a lakosság egy rétege egyre tudatosabban kihasználja a 20%-os, évi akár 150 ezer forintos állami adókedvezményt, amely a pénztártagként befizetett összegekre kapható, és az elszámolható szolgáltatások, termékek költségeinek csökkenését eredményezi akár az egész család számára.

Az Allianz Egészségpénztárnál egyenletes, kis mértékű növekedés volt tapasztalható 2022-ben az új belépők számát tekintve. Ez a tendencia jellemző a taglétszámot illetően is az utóbbi években - közölték. Náluk az előző évhez képest 2022-ben csökkent a tagságot megszüntető pénztártagok száma.

Az OTP Egészségpénztárnál a taglétszám évről évre folyamatosan növekszik. 2020-ban 19 970, 2021-ben 23 327 új belépő volt. Ez a dinamika 2022-ben sem változott, több mint 32 000 új tag érkezett a pénztárhoz. Így ma több, mint 330 000 taggal rendelkezik a pénztár. A korábbi évekhez viszonyítva látható egy enyhe növekedés a megszüntetett szerződések számában, ugyanakkor a tagság létszámnövekedésének dinamikája mellett ez a szám a lassú emelkedés mellett sem számottevő - közölték a Pénzcentrum kérdésére.

Kevés örökös takarékoskodik tovább

Az Allianz, a Generali, a Patikapénztár és az Új Pillér is azt közölte, hogy jellemzően kiveszik ezeket a megtakarításokat, nagyon kevesen viszik tovább. "Vélhetően ebben közrejátszik az is, hogy jelenleg hiányzik a jogszabályi lehetősége annak, hogy a megtakarítás kifizetése és újbóli befizetése nélkül továbbvihető legyen az egészségpénztári számla" - közölte a Patikapénztár.

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár tapasztalatai szerint előfordul, hogy egy-egy ügyfelük saját, már meglévő tagi egyéni számlájára kéri átutalni a hagyatékból származó öröklött pénztári megtakarítást, ezen kívül – ügyfélérdeklődésekre alapozva - vélhetően olyan esetek is előfordulnak, hogy az örökösök belépnek új pénztártagként és a saját egyéni számlájukra elhelyezik akár a számukra bankszámlára kifizetett pénztári örökséget (vagy annak egy részét) .

Hozzátették, hogy amennyiben a tag megjelölt haláleseti kedvezményezettet, automatikusan a megnevezett(ek) örökli(k) a pénztári egyéni számla maradványösszegét, az egyszerűbb hozzáférhetőség érdekében ezért érdemes élni a kedvezményezetti jelöléssel, és ezt akár időszakosan ellenőrizni, esetlegesen a változó élethelyzetéhez alakítani is. Ha nem jelöl a pénztártag haláleseti kedvezményezettet, akkor a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor az öröklésre.

Az örökös mindkét esetben adó- és illetékmentesen kérheti az elhunyt egyéni számláján felhalmozott összeg kifizetését.

Ha az elhunyt korábban megjelölt haláleseti kedvezményezette(ke)t, akkor a kifizetés nem függ a hagyatéki eljárástól, csupán a haláleset dokumentált bejelentése szükséges hozzá. Kedvezményezett jelölés nélkül az elhunyt tag természetes személy örökösei válnak az elhunyt egyéni számlájának kizárólagos tulajdonosává. Az egyéni számlán lévő megtakarítás az örököseket örökrészük arányában illeti meg. Az egyéni számlán levő összeg eléréséhez ezért ebben az esetben szükséges megvárni a hagyatéki eljárás végét, mivel csak a jogerős végzés alapján történhet meg a kifizetés közölte az MKB-Pannónia.

Maga a kifizetés tipikusan az örökös(ök) saját lakossági bankszámlájára történik, de az érintett dönthet úgy is, hogy azt saját nevén a pénztárban hagyja, tovább fizeti az egységes havi tagdíjat, és az örökölt összeget szolgáltatások igénybevételére fordítja. Fontos lehetőség ezen kívül, hogy a pénztártag halála esetén a temetést intéző, a pénztárba ekként bejelentett szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó igényelheti az elhunyt tag temetési költségeinek támogatását akár 300 000 forint összeghatárig. Ilyen esetekben nincs várakozási idő, az egyéni számla egyenlegéből a limit erejéig számla ellenében kifizethető a szükséges összeg.

Azt látjuk, hogy az örökösök inkább kiveszik a keletkezett megtakarítást, de ez az arány évek óta 1-2% között mozog. A tavalyi évben azonban már a felére esett vissza a 2021-es évhez képest az örökösöknek kifizetett összeg

- közölte az öröklés kapcsán az OTP Egészségpénztár.

Kilőttek az egyéni befizetések

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár tagjainak az elmúlt években folyamatosan nőttek a befizetései.

2022. évben 14 százalékkal volt több az előző évhez képest, míg 2020-hoz viszonyítva közel 19 százalékkal volt több a tavalyi befizetés. A beérkezett teljes befizetéseket nézve az előző évben a tagok egy főre jutó átlag vagyona 175 717 forint (havi átlag 14 643 Ft/fő) volt, ezzel szemben 2021-ben 153 784 forint (havi átlag 12 815 Ft/fő), míg 2020-ban még csak 147 381 forint (havi átlag 12 282 Ft/fő) volt az átlagszámítás alapján.

Az Új Pillérnél is 2021-hez képest jelentős a bővülés. Az egy aktív tagra jutó befizetés (egyéni tagdíj + munkáltatói tagdíj-hozzájárulás + célzott támogatás) 49%-kal nőtt. Az egyéni befizetések tavaly összesen 19,6%-kal nőttek, valamint kiugróan nőtt a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás: közel 50%-kal érkezett több befizetés ezen a jogcímen 2022-ben mint 2021-ben. Az elmúlt évben az egy főre eső átlagos egyéni befizetés összege közel 10%-kal, 362 ezer forintra nőtt. A Pénztár összes bevétele 14%-kal nőtt.

Az OTP azt írta: általánosságban elmondható, hogy 2022-ben a befizetéseknek több mint 80%-a még mindig az egyéni befizetőktől származott. Ezek az összegek 2021-ről 2022-re minden negyedévben több mint 20%-kal nőttek. Az egy aktív főre jutó havi befizetés összege átlagosan 11 367 forint volt. Összehasonlítva a tavalyi év első hónapját az idei év első hónapjával nagyon kedvező tendenciát látnak. 2022. januárban a befizetések összege 1 milliárd forint volt, 2023. januárjában ez az összeg meghaladta az 1,4 milliárd forintot, mely közel 40%-os növekedésnek felel meg. Az év hátralévő részében még további növekedésre számítanak.

A Patikapénztár összes bevétele közel 12%-kal nőtt 2022-ben. Ezen belül látványosan bővült az egy aktív tagra jutó befizetés (egyéni + munkáltatói hozzájárulás és célzott támogatás): 56%-os növekedéssel megközelítette a 65 ezer forintot/aktív tag. Erős a bővülés az egyéni tagdíjaknál is. A Patikapénztár tagjai tavaly összesen 25%-kal többet fizettek be, mint 2021-ben. Az egy főre eső egyéni tagi befizetés 22%-os növekedéssel elérte a 180 ezer forintot tavaly.

Minél többen ismerik meg, hogy a mindennapi kiadásaik közül mit tudnak a pénztáron keresztül finanszírozni, annál dinamikusabban fog bővülni az egy főre eső befizetés. A magánegészségügyi ellátás igénybevételének bővülése és a szolgáltatóknál tapasztalható áremelkedés szintén növeli a tagok befizetéseit

- tették hozzá.

Az Allinaznál jelentős közel 20%-os növekedés volt tapasztalható. Havi szinten 2022-ben átlagosan meghaladta a 11 000 forintot az egyéni befizetések összege.

A Generalinál is nőttek a befizetések: míg 2021-ben ez az összeg havonta átlagosan 17 000 Ft/fő volt (ami éves szinten 204 000 Ft/főt jelent), tavaly 20 000 Ft/fő volt havonta átlagosan egy aktív tagra jutó befizetés (ez évi 235 000 Forint/főt jelent).

A 40-esek a legtakarékosabbak

A Patikapénztárnál tagok korösszetétele szerint a 30 és 54 év közöttiek vannak a legtöbben, ezen belül a 40–54 év közöttiek létszáma duplája a 30-39 év közöttieknek. Vagyis a legjellemzőbb a 40-54 év közötti tagság. Szintén jelentős a 60-74 év közöttiek száma, akik lassan elérik, vagy már elérték a nyugdíjas kort. Az új belépők általában a 40-es éveikben járó családos munkavállalók.

Az OTP-nél a pénztártagok legnagyobb részt a 40-49 év közötti korosztály tagjaiból kerülnek ki. Ők leggyakrabban a munkáltatótótól kapott keresetkiegészítő szolgáltatásként élnek az egészségpénztári tagság nyújtotta előnyökkel - írták.

Viszont elmondhatjuk, hogy évről évre egyre több fiatalt kezd el érdekelni az öngondoskodás, és egyre nagyobb jelentőséggel bír náluk az egészségtudatosság. A 30 év alatti fiatalok jelentik az egészségpénztári tagok legkisebb hányadát, ugyanakkor rájuk jellemző leginkább, hogy megtakarításra használják az egészségpénztári lehetőségeket

- tették hozzá.

Az Allianz egészségpénztái tagjainak életkora széles skálán mozog: a 40-50 év közötti tagok száma képviseli a legnagyobb súlyt, ugyanakkor már az egészségtudatosabb 20-as korosztály is képviselteti magát. Nem elhanyagolható a 65 évnél idősebb pénztártagok száma sem, akik rendelkeznek adóköteles jövedelemmel, melynek okán ki tudják használni a 20%-os adókedvezményt, így olcsóbban finanszírozzák egészségügyi kiadásaikat. Az új belépőket legnagyobb arányban a 30-40 év közötti korosztály képviselik, azonban a belépő tagok egy jelentős része 20-30 év közötti fiatal.

Az Új Pillér alapvetően a fiatalabb korosztályt vonzza. A tagság közel háromnegyede a 30–54 év közötti sávba esik, ezen belül a 30–47 közötti korosztály a legnépesebb.

A Generalinál tagok 64%-a 33-55 év közötti. Az új belépők többsége jellemzően a 26-48 év közötti korosztályba tartozik.

2022-ben az MKB-Pannónia Egészségpénztár 202 ezer feletti tagságából a középkorúakra jellemző nagyobb létszámban az aktívabb megtakarítás. A korösszetétel megoszlása alapján több mint egyharmad részt - azaz több mint 73 ezer tagot-, a negyvenes korosztály teszi ki, ezt követi az ötvenes korosztály mintegy 47 ezer taggal, és a harmincas korosztály több mint 38 ezer taggal, majd a hatvanas korosztály nagyságrendileg 31 ezer taggal, emellett a hetvenes korosztály közel 9 ezer taggal és a 30 év alattiak mintegy 4 ezer taggal. Tavaly jellemzően elsősorban a harmincas és negyvenes korosztályból bővült a Pénztár tagságának létszáma új belépőkkel, közel azonos mértékben, ezt követték a 30 év alatti és 50 év fölötti belépők szintén hasonló nagyságrendben.

Családi megtakarítássá alakul az egészségpénztár?

Az egészségpénztáraknál lehetőség van arra, hogy a szerződő bizonyos hozzátartozói is kihasználhassák a megtakarítás nyújtottak előnyöket a társkártyák használatán keresztül. Így akár már nyugdíjas családtagok, GYED-en lévő anyák, vagy mások, akiknek nincs adózott jövedelme, fedezhetik a megtakarításból kiadásaikat. Ezáltal méginkább kihasználható lehet a 20%-os, legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítés, melyhez 750 ezer forintnyi befizetés szükséges.

A Generali Egészségpénztárnál 2021-hez képest több, mint 19%-kal nőtt a társkártyák használata. Az Új Pillér tapasztalatai szerint darabszámban nem változott a társkártyák száma, de a kártyahasználat nőtt. A Patikapénztár szintén arról számolt be, hogy egyre többen gondolkodnak úgy, hogy a családtagjaiknak is adnak hozzáférést az egészségcélú megtakarításukhoz. Ez nem feltétlenül a társkártyák számában ölt testet, hanem a társkártyás költések volumenében.

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár Egészségkártyához kapcsolódó társkártyákkal történő felhasználás egyre népszerűbb a pénztártagok szolgáltatásra jogosultjai körében. 2022. évben több mint 14 százalékkal nőtt a fizetés teljes összege a 3 évvel ezelőtti, társkártyákkal történő fizetések arányához viszonyítva. Az Allianznál ugyanakkor a társkártyával történő vásárlások száma nem növekedett 2022-ben.

A tárkártyák egy olyan szolgáltatás, ami elérhető az egészségpénztáron keresztül, de láthatóan még sokan nem ismerték fel az ebben rejlő lehetőségeket, például, hogy akár a rokonok egészségéről is gondoskodhatunk ilyen módon, növelve a 20%-os adóvisszatérítés összegét. 2022-ben egy 10%-os növekedés láthattunk ezen a területen is, bízunk benne, hogy idén is egyre több pénztártag veszi észre a társkártya előnyeit

- közölte az OTP Egészségpénztár.

Legtöbben még mindig gyógyszerre költenek

Az OTP Egészségpénztárnál az elmúlt évben is gyógyszerre, fogorvosi szolgáltatásokra és optikai cikkekre költöttek a legtöbbet a pénztártagok. 2022-ben ennek az összege meghaladta a 10 milliárd forintot. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend viszont a gyógytorna, amit kétszer annyi pénztártag vett igénybe a tavalyi évben, mint például a szemészetet.

A Új Pillér nyilatkozata szerint a tagok legtöbbet gyógyszertárban költenek, illetve dinamikusan bővül az orvosi ellátásra fordított összeg. Az önsegélyező szolgáltatások közül a gyerekszületéskor igényelhető támogatás és a lakáshitel a legnépszerűbbek - közölték.

A Generalinál a legnépszerűbb egészségpénztárból finanszírozható szolgáltatások a gyógyszertárak által forgalmazott készítmények árának támogatása; egészségügyi, fogászati szolgáltatások; a gyógyászati segédeszközök, szemüveg és tartozékai árának támogatása; az önsegélyező pénztári szolgáltatások közül a szülési segély, illetve a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása. Ezek népszerűsége évről évre nő, egyikre sem jellemző, hogy a korábbi évekhez képest most került volna előtérbe.

A Patikapénztár tagjai továbbra is gyógyszerre és az orvosi ellátásra költenek a legtöbbet az elmúlt évekhez hasonlóan. Az önsegélyező szolgáltatások közül pedig a gyerekszületés (a szám azért nagy mert nagy az igényelendő összeg) és szintén a lakáshitel a legnépszerűbbek.

A legnépszerűbb egészségpénztári szolgáltatások az Allianznál szintén a gyógyszer vételárának támogatása, a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése, továbbá a gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása.

Jelentősebb átrendeződés nem volt tapasztalható az igénybe vett termékek és szolgáltatások megoszlásában, összegszerűen minimálisan növekedett a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítésének súlya, amely részben az inflációnak az igénybe vett szolgáltatások ellenértékének növekedésére vezethető vissza, részben az állami egészségügyi ellátások helyett történő igénybevételére

- közölték.

Az MKB-Pannónia közlése szerint a finanszírozható szolgáltatások körében a számok emelkedése egyértelműen tükrözi a tagok tudatos megtakarítási törekvését, és igényét az általános egészségvédelemre. A felhasználás szempontjából az egészségcélú költések a legnépszerűbbek 2022-ben is, ezen belül is az első négy helyen a gyógyszerek és gyógyhatású termékek, az egészségügyi szolgáltatások, a fogorvosi ellátás, valamint a fénytani, látást javító eszközök (pl. szemüveg, kontaktlencse) kiadásainak finanszírozására költik a legtöbbet a pénztár tagjai. Ez a tendencia vélhetően annak is köszönhető, hogy az egészségpénztári egyéni számlaösszeg akár azonnal is felhasználható, így nagy segítséget jelent a napi kiadások csökkentésében.

Évről évre egyre népszerűbb és jelentősebb az ún. önsegélyező szolgáltatásokon belül a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatások kihasználása.

2022-ben nagyságrendileg az összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségből a tagok kétszer annyi összeget használtak fel megtakarításaikból a családtervezés, gyermeknevelés támogatására, mint az egyéb célú önsegélyező szolgáltatásokra együttesen. A gyermek születésével kapcsolatos egyösszegű, akár 1 millió forintig terjedő támogatás mellett az ezt követő időszakban a Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) + Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) és beiskolázási támogatás kiegészítés, valamint a felsőfokú intézményben való tanulásra fordítható költségtérítés is jó lehetőségek. Mindemellett többek közt lakáshitel törlesztésre, közüzemi díj és intézményi idősgondozás költségekre is fordítható a pénztári megtakarítás.

Mi várható 2023-ban?

Az Allianz szerint az elmúlt 1-2 évben tapasztalható magas infláció hatással van az egészségpénztári befizetésekre, hiszen ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást magasabb áron tudja az ügyfél megvásárolni, így annak egészségpénztáron keresztüli finanszírozásához is több befizetés szükséges. Ez a tendencia megfigyelhető volt már 2021-ben is, a tavalyi évben tovább erősödött, és 2023-ban is várhatóan tovább növeli a befizetések nagyságát.

A Generali szerint idén a termékek és szolgáltatások árának növekedése várhatóan fokozza a megtakarítási hajlandóságot. "Pozitívumnak tekinthető, hogy azt látjuk, akik használják, egyre jobban és tudatosabban használják a pénztári számlájukat, és törekednek az adókedvezmény maximális összegű kihasználására" - írták.

Az Új Pillér nyilatkoztata alapján a januári befizetési boomból arra következtetnek, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben felértékelődik a pénztárak szerepe. Az Új Pillérbe összességében több mint 34%-kal nőtt a 2023 januárjában befizetett összeg a megelőző év hasonló időszakához képest. Az egyéni tagdíjbefizetés közel 40%-kal bővült az év első hónapjában összehasonlítva 2022. januárral.

A Patikapénztár tapasztalatai szerint az eltelt 1 hónap azt mutatja, hogy nő a lakosság egészségcélú megtakarítási hajlandósága. Az év első hónapjában több mint 11%-kal haladta meg az egyéni befizetés összege a 2022. januárit. A céges hozzájárulások változása majd március végén, április elején lesz látható a nyilatkoztatási időszak lezárását követően.

Több befektetési lehetőséget mérlegelve az infláció a pénztári megtakarításokra irányíthatja a figyelmet, ezért a lakosság pénzügyileg tudatos rétege vélhetően fokozni fogja az egészségpénztári megtakarítását 2023-ban. Új értelmet nyerhet a 24 hónapos lekötéssel kombinált befizetés, és az egyéni számlákon negyedévente jóváírt hozamok is vonzóvá tehetik az egészségpénztárakat. A befizetésre jár 20% szja-jóváírás, a 24 hónapos lekötésre további 10%. A jelenlegi hozamkörnyezetben a korábbi éveknél lényegesen magasabb hozamokat tudnak elérni a pénztárak a befektetéseiken, ami tovább gyarapítja a tagok megtakarítását. Mindezt csupán a működési költség csökkenti, így a pénztártag akár éves 33–35% körüli nyereséggel kalkulálhat

- közölték.

Az MKB-Pannónia Egészségpénztár közlése szerint az infláció miatt egyre kritikusabb mindenki számára a kérdés, hogyan őrizhető meg a vásárlóerő. Az egészségpénztári megtakarítás ebben nemcsak a 20% adókedvezménnyel tud segíteni, de egyes szolgáltató partnerek 5-20% egyedi kedvezményt is kínálnak a pénztári ügyfelek számára, ami akár jelentős költségmegtakarítást is jelenthet a pénztári tagság nélkül történő igénybevételhez/vásárláshoz képest. Az egészségpénztári tagdíjakból összeálló egyenleg azonnal felhasználható az egészségpénztári szolgáltatásokra, és várakozási idő után számos egyéb extra támogatás is elérhető az egyenleg terhére.

2022. januárjában 2500 új belépő érkezett az OTP Egészségpénztárhoz, idén januárban 3700 taggal bővültek, ami majdnem 50%-os növekedés. A jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy a tavalyi rekordévhez képest is még plusz javulás várható. Ez többek között azzal is magyarázható, hogy egyre többen ismerik fel és élnek az adó-visszatérítés lehetőségével - írták.