Hiány van a patikákban az ilyen antibiotikum-készítményekből: rengeteg kisgyermek nem juthat gyógyszerhez Szerbiában

Hiány alakult ki Szerbiában a gyerekeknek adható antibiotikum-készítményekből - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) hétfőn. A hiány egyik oka, hogy a légúti fertőzések terjedése miatt megnőtt a gyógyszerek iránti kereslet, a másik oka viszont az, hogy a világpiac alakulása miatt fennakadások tapasztalhatók a beszerzésben, a gyártásban és a forgalmazásban.

A behozatali gyógyszerek mellett azonban a Szerbiában gyártott szirupok beszerzésével is gond van. Az országban két vállalat gyárt penicillinszirupot gyermekek számára, ám az egyik gyárban decemberben meghibásodott egy alkatrész, és a hónap végéig nem tud folytatódni az előállítás, a másik gyár pedig nem tudja egyedül fedezni a szükséges mennyiséget.

Gondot okoz továbbá az RTS szerint, hogy a hiány hírére az emberek elkezdtek készleteket felhalmozni, ezzel is növelve a gyógyszerínséget. A szerbiai egészségbiztosítási alap igazgatója szerint hamarosan újra elérhetők lesznek a gyógyszerek, ám mindenképpen drágulásra kell számítani. A szerbiai közszolgálati televízió arra is emlékeztetett, hogy a hiány nem csak Szerbiára jellemző, Európa több országában is általános gyógyszerhiány tapasztalható.

A Pénzcentrum a Szerbiai hírek kapcsán ellenőrizte, szerepel-e valamilyen jellemzően gyermekek részére felírásra kerülő antibiotikum készítmény az OGYÉI termékhiány listáján. A magyar gyógyszerhatóság az OSPAMOX granulátum belsőleges szuszpenzióhoz 50 mg/ml és 25 mg/ml kiszerelését is hiánycikként tartja nyilván. A hiánykészítmény pótlására kontingens behozatalt engedélyeztek. Általános hiány azonban Magyarországon nincs gyermekek számára felírható antibiotikumból jelenleg.