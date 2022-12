Veszélyes trend terjed Magyarországon: orvos helyett már sokan ehhez fordulnak

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Ma már szinte mindenki használja az internetet nálunk is, a 2022-es adatok szerint a magyar háztartások 91%-nak volt hozzáférése a világhálóhoz. A Covid óriási lendületet adott nálunk is a digitalizációnak: csak az utóbbi három év alatt 10%-kal nőtt azoknak száma itthon, akik aktívak online. Az internetes keresés, az üzenetküldés és a vásárlás mellett az internethasználók közel 70%-a keresett rá idén valamilyen egészségügyi kérdésre vagy tünetre. Most megnéztük, mire is használtuk leginkább az internetet itthon 2022-ben.

Ma már az internet itthon is elengedhetetlen része rengeteg magyar életének: idén a magyar háztartások 91%-a rendelkezett internethozzáféréssel. A koronavírusjárvány óriási lendületet adott a digitalizációnak, hiszen rengeteg munkahelyen kellett átállni a home office-ra szó szerin egyik napról a másikra, a távmunkához pedig elengedhetetlen az internet. Másrészt a lezárások miatt sokan voltak kénytelenek elsajátítani az online ügyintézés, illetve vásárlás fortélyait. A járvány miatti korlátozások már rég nincsenek érvényben, azonban az internethasználat növekedése töretlen itthon. Most az Eurostat adatai alapján megnéztük, mire kerestek rá idén a legtöbben az EU-n belül, és milyen digitális szolgáltatások voltak népszerűek itthon 2022-ben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Internet nélkül nincs élet Idén az Európai Unión belül a 16 és 74 év közti korosztály 90%-a használta az internetet az előző negyedév során. A legtöbben Luxemburgban neteztek: itt a lakosság 98%-a volt aktív online, de még Bulgáriában is 79% volt ez az arány, ahol az EU 27 tagállama közül belül a legkevesebben használták az internetet. A 2021-es adatok alapján Magyarországon a 16-74 év közötti lakosság 89%-a százaléka internetezett. Itt egyébként jól látszik, mekkora lökést adott a Covid a digitalizációnak: 2019-ben még csak 80% volt ez az arány, vagyis 3 év alatt közel 10%-kal nőtt az online is aktív magyarok száma. Így neteztünk idén 2022-ben a legtöbben az EU-n belül a legtöbben üzenetküldésre használtak a netet: az emberek 77%-a internetezett, 72%-uk valamilyen üzenetküldő szolgáltatást használt, míg 70% keresett rá termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információra. A lakosság 66%-a telefonálásra és videotelefonálásra használta az internetet, míg 65% videókat, illetve TV-műsorokat nézett online. Emellett szintén népszerű volt az internetes újságok olvasása (64%), a netes bankolás (60%), a közösségi média oldalak használata (58%) és a zenehallgatás (54%). EZ IS ÉRDEKELHET Ezzel készít ki rengeteg magyar dolgozót a saját cége: így kerülheted el, hogy te légy az áldozat A karácsonyt megelőző időszak a magyar munkahelyeken különösen embert próbáló lehet 2022-ben. Pszichológusokat kérdeztünk, hogyan lehet átvészelni év végéig, és azon túl. Internet és egészség Bár valószínűleg bármilyen orvost őrültbe lehet kergetni azzal, ha valaki a Google segítségével kész diagnózist állít fel magának, ez idén sem tartott vissza senkit attól, hogy rákeressen, mi baja lehet. Persze ma már nem csak a tüneteinkre tudunk rákeresni, hanem egy sor egészségügyi szolgáltatás elérhető online, mint például az időpontfoglalás az orvoshoz, vagy a receptek kiváltása a felhőből. Az EU-n belül 2022-ben a lakosság 52%-a válaszolta a felmérésben, hogy használta az internetet az egészséggel kapcsolatos információ keresésére. Ezen belül 33% foglalt online időpontot valamilyen orvosi ellátásra, 24% ellenőrizte az egészségügyi dokumentumait a netet, míg 18% vett igénybe online orvosi ellátást elkerülve ezzel azt, hogy személyesen kelljen elmennie az orvosi rendelőbe vagy egy kórházba. Az EU-s országok közül a legtöbben Finnországban voltak a legtöbben aktívak online az egészségükkel kapcsolatban: 81% keresett rá az egészségével kapcsolatos információra, míg 79% nézte meg a neten az orvosi dokumentumait. A finneket az egészségügyi tünetek online keresésében a második helyen Hollandia követte (78%), míg Ciprus a harmadik volt (73%). Magyarország csak kevéssel maradt el tőlük, nálunk ugyanis idén az internethasználók 68,1%-a keresett rá egészségügyi kérdésekre, amivel az Unión belül ez ötödikek voltunk. Ehhez képest az EU-s arány 52,16% volt az idei évben az ilyen típusú internethasználatnál. A sereghajtók ezen a téren Bulgária (39%), Németország (37%) és Románia voltak (29%). EZ IS ÉRDEKELHET Magyarok ezrei küzdenek ezzel a gyógyíthatatlan betegséggel: ezek az ételek növelik a kockázatot Az egészségtelen étkezés nem csak a szívünkre és az érrendszerünkre, de egyenesen a kognitív képességeinkre is hatással lehet, így elősegíti a demencia kialakulását. Online egészségügyi szolgáltatások Az egészségügyi szolgáltatások online elérhetőségében viszont nem teljesítettünk olyan jól, mint az egészségügyi információkra való keresésben. Nálunk csak az internetezők 36.37%-a használta az internetet valamilyen orvosi időpont foglalásához, vagy az egészségügyi dokumentumainak online eléréséhez. Ez egyébként nagyon közel volt a 33,3%-os EU-s átlaghoz. Az internet ilyen célból a legtöbben szintén Dániában használták idén (66%), ezt követte Finnország (64.5%), majd harmadik helyen Észtország (59%): Érdemes viszont megemlíteni, hogy Németországban összesen a netezők 2%-a nézte meg az egészségügyi információit online, míg Bulgáriában 11% felett volt ez az arány annak ellenére, hogy az EU-n belül itt interneteztek a legkevesebben lakosságarányosan. EZ IS ÉRDEKELHET Megállíthatatlanul terjednek kínzó betegségek itthon: milliónyi magyar van már most veszélyben Magyarországon csaknem 10 felnőttből 4 szenved valamilyen krónikus betegségtől. Fontos különbségek Az, hogy ilyen jelentősen nőtt itthon az internethozzáférés, valamint az aktív internethasználat itthon, mindenképpen pozitívnak tekinthető, hiszen ezzel nagyon sokan tudnak időt spórolni az ügyintézésben, vásárlásban, és alapvetően szinte bármilyen kérdéssel kapcsolatban másodpercek alatt választ kaphatunk. Azt viszont fontos észrevenni, hogy itthon nagy a különbség azok között, akik csak rákeresnek az egészségükkel kapcsolatos kérdésekre, például a tüneteikre, ez az arány ugyanis 68,1%. Ehhez képest a tényleges egészségügyi szolgáltatásokat online igénybevevők aránya ennek majdnem a fele, 36%. Ez viszont jelzésértékű arány azzal kapcsolatban, hogy itthon az egészségügyi szolgáltatások digitális elérhetősége alacsonyabb ahhoz képest, mint ahányan magukat próbálják meg diagnosztizálni az internet segítségével. EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyart csap arcon a valóság: súlyos diagnózis vár sokakra az orvosi rendelőkben Megnéztük, mennyire tartják magukat egészségesnek a magyarok az Európai Unió más tagállamaihoz képest.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK