Covid, influenza, RSV: tripla járvány jöhet, ezek a legújabb tünetek

A járványadatok az utóbbi hetek során egyre inkább azt mutatják, közeledik az őszi betegségszezon, ráadásul idén nem csak a Covidnak vagyunk kitéve: úgy tűnik, két év után influenzaszezonra számíthatunk, és az RSV-fertőzés is komoly veszélyt jelent. Mivel mind a három megbetegedés nagyon hasonló, úgyhogy fontos tisztában lenni vele, melyik tünet milyen fertőzésre utal, és mikor kell mindenképpen orvoshoz fordulnunk.

Növekvő esetszámok

Ugyan itthon jelenleg nincsen semmilyen korlátozás érvényben a koronavírus miatt, az utóbbi hetekben folyamatos emelkedést láthattunk ezen a téren. Múlt héten 4 556 új fertőzöttet regisztráltak, miközben a szennyvízben folyamatosan nő a koronavírus örökítőanyagának a koncentrációja. Emellett az előző héten több mint 11 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ráadásul idén jóval komolyabb influenzajárványra számítanak a szakértők. Többek között ezért is nagyon fontos ismerni a szezonális felső légúti fertőzések tüneteit. Most összegyűjtöttük a HuffPost cikke alapján, mikor érdemes orvoshoz fordulnunk, és milyen oltásokat adassunk be az új járvány előtt.

Ugyan a Covid mostani változatainak, a szezonális influenzának és az RSV-nek nagyon hasonlóak a tünetei a felnőtteknél, mégis fontos különbség, hogy a három betegség különböző korosztályokra jelent veszélyt. Emiatt pedig érdemes figyelni tüneteinket, hogy tudjuk, a kockázati csoportba tartozunk-e, ileltve kivel kell mindenképpen kerülnünk a kontaktust az egészségügyi állapota miatt. Bár a tesztelésen kívül nincs más bombabiztos mód arra, hogy megkülönböztessük a három vírust, azért vannak olyan árulkodó jelek, melyek segíthetnek eligazodni azzal kapcsolatban, melyiket kaptuk el.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a járvány: több mint tizenegyezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Az vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint október 30. és november 6. között az országban 11 400-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Súlyos RSV-fertőzés: kinél jellemző?

Dr. Laolu Fayanju háziorvos elmondása szerint az RSV (pontos nevén respiratory syncitial vírus) leginkább a gyerekek körében fertőz: annyira gyakori, hogy 2 éves korára szinten mindenki átesik a betegségen. Emiatt a kisgyerekes családokban az átlagnál jóval nagyobb eséllyel fordul elő ez a fertőzés.

Az RSV tipikus tünetei a gyerekeknél az orrfolyás és a láz– írja le a betegséget a szakember. Ugyan az orrfolyás és a hőemelkedés még nem feltétlenül elég ok arra, hogy a gyerekorvoshoz forduljunk, az RSV fertőzés másik tünete a nehéz légzés, amivel viszont már mindenképpen érdemes felkeresni a doktort – magyarázza Dr. Vandana Madhavan gyerekorvos.

Ha azt vesszük észre, hogy nehezebben vesznek levegőt a gyerekek, és nem isznak annyit, mint normálisan szoktak, akkor azonnal menjünk orvoshoz

– sorolja fel a szakértő a komolyabb tüneteket. Ha viszont nem tapasztalunk ilyet a gyermekünknél, akkor otthon ki fog gyógyulni a fertőzésből. és elég csak felhívni a gyerekorvost azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük a betegséget.Ez azért is fontos, mert a késő őszi-kora téli időszakban tele vannak a rendelők betegekkel, így jobb elkerülni a gyerekorvost, ha nem feltétlenül szükséges a segítsége.

Ráadásul a rendelőben még más betegséget is el lehet kapni, úgyhogy ha megoldható, mindenképpen ajánlott ilyenkor otthon maradni.

A kisgyermekek mellett még az immunhiányban szenvedő felnőttekre is kockázatot jelent az RSV. főleg az idősebb, tüdőbetegségben szenvedőknél – teszi hozzá Fayanju. Felnőttek esetében az RSV ritkán okoz emésztőrendszeri problémákat: az ilyen jellegű tűnetek sokka inkább a Covid-fertőzésre jellemzőek, ami gyakran jár hányással és hasmenéssel. Azonban Madhavan hozzáteszi, hogy a szezonális influenza is jelentkezhet így, viszont ez megint inkább gyakori a gyerekeknél, mint a felnőtt korosztályban.

EZ IS ÉRDEKELHET Régen látott influenzajárvány jöhet Magyarországon: maszkviselést javasolnak a tudósok Rusvai Miklós víruskutató szerint utoljára hét éve volt komolyabb influenzajárvány, az idei viszont az lehet, a maszk minden légúti fertőzés ellen véd, így ajánlott hordani.

Szaglásvesztés

Az ízlelés és a szaglás vesztése a Covid-járvány elején tipikus tünetnek számítottak, ami alapján könnyen fel lehetett ismerni, hogy koronavírusosak vagyunk. Ugyan ez a tünet egyre kevésbé jellemző a most fertőző variánsok esetében, azért most is előfordul még. Ilyenkor nem az orrdugulás miatt szaglásvesztésről van szó, hanem a fertőzés kezdetén, akár már a többi tünet megjelenése előtt azt tapasztalják a betegek, hogy nem éreznek szagokat vagy, ízeket, vagy esetleg nagyon furcsa eltéréseket tapasztalnak ilyen téren. Madhavan szerint nem garantált, hogy mostanában előfordul ez a tünet, ha viszont igen, akkor biztosan kizárhatjuk az RSV-t és az influenzát.

Hosszan tartó tünetek: szintén Covid

Az influenzával és az RSV-vel ellentétben a Covidnál előfordulhatnak hosszú távú egészségi problémák, gyakoribb nevén a poszt-Covid

– magyarázza Fayanju. Például ilyenek a koncentrációs- és memóriazavarok, de a szaglás és ízlelés esetében is előfordulhat, hogy csak hosszú hetekkel a fertőzés után jönnek vissza. A Covid nyilván nem minden esetben okoz hosszú távú problémákat, azonban a poszttünetek sokkal kevésbé gyakoriak az influenza és az RSV esetében, bár az utóbbinál előfordulhat a gyakori tüsszögés később is.

Fayanjou szerint az influenza ronthat a szervezet védekező képességén, és olyan gyulladásokat okozhat, melyek aztán egy sor másik egészségügyi problémához vezethetnek a felnőtt korosztályban. Ezek közül a legveszélyesebbek a szívroham és a stroke – teszi hozzá a szakértő. Ezeknek a kockázata egyébként a poszt-Covidnál is jellemző.

Mindez pedig csak azt erősíti meg, hogy érdemes beadatni az influenza elleni oltást, valamint a Covid elleni emlékeztető vakcinákat, hiszen ezeket a komoly egészségügyi kockázatokat segít elkerülni az immunizálás.

Arról nem is beszélve, hogy az oltás segít elkerülni a komoly tüneteket, és így azt is, hogy túlteherlődjön az egészségügy influenzás és Covidos betegekkel.

Az egyik nem zárja ki a másikat

Nem éppen jó hír, hogy a három vírus közül akár többet is elkaphatunk egyszerre – figyelmeztet Madhavan. Különösen akkor, ha éppen emelkedik a fertőzöttek száma, ahogy azt az utóbbi hetekben is tapasztalhattuk itthon.

Előfordulhat, hogy először csak megfázásszerű tünetek jelentkeznek majd belázasodunk, köhögni kezdünk, akkor lehet, egyszerre két fertőzésünk van

– teszi hozzá a szakértő. Például tavaly télen is voltak olyan esetek, hogy valaki egyszerre volt koronavírusos és influenzás. Emögött az áll, hogy az első vírus legyengíti az immunrendszerünket, és így kevésbé tud védekezni a szervezetünk a második fertőzés ellen – írja le a jelenséget David Edwards, a Harvard kutatója. Emiatt is érdemes otthon maradni, ha úgy érezzük, betegek vagyunk: senki sem akar még egy vírust elkapni ilyenkor.

EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos! Kitört az influenzajárvány Magyarországon: ilyen tünetekkel mennek orvoshoz egyre többen A 41. héten 2022. október 10-16. között a becslések szerint az országban 14 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 210 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Nagy az átfedés a tüneteknél

„Szerintem a legfontosabb azzal tisztában lenni, milyen nagy az átfedés a megbetegedések tünetei közt. Nem véletlenül, hiszen mind a három légúti fertőzést okoz” – emeli ki Madhavan. A szakértő hozzáteszi, hogy az influenzás megbetegedés és az RSV fertőzés leginkább egy megfázásra, vagy felsőlégúti betegségre emlékeztet felnőtteknél. A Covid pedig szintén produkálhat ilyen tüneteket az oltottaknál. Az pedig, hogy ugyanazt kaptuk el, mint valaki más, egyáltalán nem jelenti azt, hogy hasonlóak lesznek nálunk is a tünetek. Míg valakinél súlyos köhögést okozhat a Covid, addig másnál lázként és fáradtságként jelentkezhet. Akár egy háztartáson belül is nagyon különböző tüneteket idézhet elő a megbetegedés.

Mikor érdemes tesztelni?

Ugyan a tesztelés a legbiztosabb módja, hogy megtudjuk, melyik vírust kaptuk el, azonban nem biztos, hogy ez különbséget jelent a betegség kezelésének szempontjából.

Covid gyorstesztet bármelyik gyógyszertárban be tudunk szerezni, azonban ez nem jellemző az influenza és az RSV esetében. Ha Covidra utaló tűneteket tapasztalunk, akkor mindenképp ajánlott tesztelni, hiszen így egyrészt kizárhatjuk ezt, másrészt, ha pozitív eredményt kaptunk, akkor tájékoztatnunk kell erről azokat, akikkel a közeli kapcsolatba kerültünk a megelőző napokban. A másik két fertőzés gyanújával a háziorvosunkhoz tudunk fordulni tesztért, itt viszont érdemes megjegyezni, hogy a kezelés nem különbözik: mindkét esetben a pihenés ajánlott, a sok folyadék fogyasztása, valamint a véroxigénszint rendszeres ellenőrzése.

A legfontosabb a megelőzés

Attól még, hogy az utóbbi egy év során nagyban csökkent a súlyos koronavírusos fertőzések száma, mindhárom vírust nagyon komolyan kell vennünk

– figyelmeztet Fayanju. Nemsokára jönnek az ünnepek, rengetegen fognak összegyűlni, utazni, ez pedig több lehetőséget ad a fertőzések terjedésére. Emiatt fontos csökkenteni a betegség kockázatát: maradjunk otthon, ha betegnek érezzük magunkat, mossunk kezet, zárt terekben ajánlott maszkot hordani, és mindenképp érdemes beadatni a Covid emlékeztető oltását és az influenza elleni vakcinát is. csak így tudjuk elérni, hogy ne legyenek tömeges megbetegedések és ne kerüljenek rengetegen kórházba az ünnepi időszak alatt.