Súlyos a helyzet a magyar patikákban: komoly hiány van ezekből a tömeggyógyszerekből

Hivatalosan is beköszöntött a forróitalpor-szezon, vészesen fogynak a patikákban a készletek. Nemcsak az ilyen készítmények iránt ugrott meg jelentősen a kereslet október folyamán, a gyermekek felsőlégúti megbetegedéseinek kezelésére szolgáló szerek közül is több termék hiánycikk lett. A szokásos őszi roham okozta termékhiány mellett gyártási, szállítási, raktározási gondok és alapanyaghiány is nehezíti a gyógyszerellátást idén ősszel. A Pénzcentrum most az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet adatbázisa alapján azt vizsgálta, milyen gyógyszerhiánnyal számolhatnak a betegek idén ősszel.

Az OGYÉI folyamatosan frissülő termékhiány listája szerint biztosan elkezdődött az influenzaszezon, terjednek a felsőlégúti megbetegedések. Erre abból lehet következtetni, hogy hiánycikk lett a COLDREX CITROM ÍZŰ por 10 tasakos kiszerelése, illetve a NEO CITRAN belsőleges por 14 tasakos kiszerelése is, melynek hátterében a "megnövekedett igény" áll. A tervek szerint decemberben, illetve jövő márciusban lesznek elérhetők ezek a termékek. Hiány van továbbá többek között a WICK VAPORUB kenőcsből, a NASIVIN KIDS (0,25 mg/ml) orrsprayből, a LOLISEPT narancs-méz ízű szopogató tablettából, az ALGOFLEX BABY (20 mg/ml) belsőleges szuszpenzióból és az AKTIL DUO (400 mg/57 mg/5 ml) porból is, ami szintén azt sugallja, hogy sok lehet a beteg, a gyermekek között is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gyógyszerhatóság termékhiány listáján 1510 árucikk található, ebből 353 tétel idén lett hiánycikk (23,4%). Ebből a 353 tételből 81 októbertől vagy novembertől elérhetetlen (22,9%). A hiány hátterében különböző okok állhatnak, mint az alapanyaghiány, a gyártási, szállítási és raktározási gondok, adminisztratív problémák, piaci megfontolás, illetve a megnövekedett kereslet. Gyakran az egyes hiánytermékek elérhetők más kiszerelésben, van azonos hatóanyagú helyettesítő termékük, vagy egyedi import útján lesznek beszerezhetők. Így az, hogy egy termék felkerül a termékhiány listára, nem fog feltétlenül problémát jelenteni a betegek gyógyszerellátásában. Mint az a fenti grafikonon látható, a legtöbb problémát a gyártási gondok okozzák, ha ehhez hozzávesszük a hatóanyag- és alapanyaghiány okozta gondot, több mint az érintett gyógyszerek fele ezért nem kapható. A piaci megfontolások miatti hiányok a gyógyszerek negyedét érinti, azonban az esetek háromnegyedében a termékek más formában, kiszerelésben, hatáserősségben, stb. elérhetők. A növekvő kereslet mindössze a termékek 7,4 százaléka esetében okozott hiányt. Viszont ha csak az októbertől, novembertől érintett termékeket nézzük, akkor ezeknek 14,8 százaléka a megnövekedett igény miatt nem kapható. Ezek között számos olyan termék van, amely az influenzaszezon miatt lehet olyan keresett jelenleg, viszont elérhető lehet belőlük más kiszerelés. Vannak azonban olyan termékek, amelyek esetében tartós hiányra kell számítani. Amennyiben a patikában azzal szembesül valaki, hogy nem kapható az általa keresett gyógyszer, érdemes az OGYÉI adatbázisában ellenőrizni, hogy általános hiányról van-e szó, vagy csak az adott gyógyszertárban nem volt az árucikkből. Ha a hiányt a gyógyszerhatóság is iktatta, akkor az is megtudható, van-e valamilyen más termék, amelyet kérhetünk helyette, illetve meddig lesz várhatóan hiánycikk. Ez sok beteg számára lehet fontos információ most, akik a bevált készítményt keresik a megfázásos tüneteikre, illetve krónikus betegségeikre. Mit tehetünk, ha hiánygógyszert írt fel az orvos? Előfordulhat, hogy olyan gyógyszert ír fel az orvos, amely hiánycikk: ebben az esetben többféle megoldás létezik. Azoknak a betegeknek, akiknek még van az adott gyógyszerből otthon, és az általuk szedett készítményből csak rövid ideig tart majd a hiány, azt szokták tanácsolni, hogy várjanak. Ilyenkor pár napon vagy héten belül is megérkezhet a megszokott készítmény. Ha ez nem járható út, akkor amennyiben a hiányterméknek van hivatalos helyettesítője és az orvos nem tiltotta annak alkalmazását, akkor a beteg kérésére a gyógyszerész a készleten lévő helyettesítő készítményt kiadhatja a felírt termék helyett. Előfordulhat, hogy hiány lép fel, és a gyógyszernek nincs hivatalos helyettesítője. Ilyen esetben a kezelőorvos segítségére lesz szükség. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) "Szóba jöhet a terápiaváltás, azaz a beteget átállíthatják egy másik hatóanyag szedésére. Ha mindenképpen csak a hiánycikké vált gyógyszer a jó, és az külföldön elérhető, akkor az egyedi import engedély is megoldást jelenthet. Előfordul az is, hogy a nagykereskedők ún. kontingens behozatalra kérnek engedélyt, így enyhítve a hiányon" - mondta el korábban lapunknak Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HYGSZ) szakmai igazgatója. Milyen gyógyszer legyen otthon ősszel és télen? Mindenekelőtt olyan termékeket érdemes otthon tartani, amelyekre bármikor, bárkinek váratlanul szüksége lehet: ha nincs lehetőség orvoshoz fordulni, gyógyszertárba menni, akkor is legyen kéznél segítség. A másik alapvető szabály viszont a házi patika összeállításánál az általános ajánlásokon túl, hogy az egyéni igényeknek is igazodnia kell a gyógyszerkészletnek. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk: EZ IS ÉRDEKELHET Házi patika: ilyen alapvető gyógyszerek legyenek otthon ősszel a gyógyszeres dobozban Most, hogy beköszöntött az ősz, érdemes még most átnézni az otthoni gyógyszerkészleteket és feltölteni a házi patikát. Minden házi patika elengedhetetlen kelléke a fájdalom- és lázcsillapító, a lázmérő (digitális eszköz esetén tartalék elemmel), a hasmenés elleni szerek, a székredés elleni készítmények, a hányinger és hányás elleni gyógyszer, a gyomorégés elleni és emésztést segítő szerek, sebfertőtlenítő, -kötöző szerek és ragtapasz, valamint a vitaminok. Ősszel nem árthat, ha tartunk otthon ezek mellett: torokfertőtlenítőt (tablettát, cukorkát vagy sprayt), köhögéscsillapítót, köptetőt, orrsrayt, vagy orrcseppet is, és szájmaszkot. Ezeken kívül a folyamatosan szedett gyógyszerekről sem szabad megfeledkezni. Itt az influenzaszezon Az NNK közlése szerint 2022. október 24-30. között az országban 195 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, melyből 13 100 fő esetében az orvosok influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. A betegek 51,8%-a 0-14 éves gyermek volt, 21,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt. 16,5%-uk a 35-59 évesek, 10,5%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A légúti megbetegedések előfordulása már a 40. héttől a járványküszöb felett járt, amikortól elkezdték közölni az adatokat. Szakértők szerint idén komolyabb influenzajárványra lehet számítani, a koronavírus új variánsai szintén terjednek, és egyéb kórokozók is okozhatnak megbetegedéseket ősszel és télen. Ezért javasolt hordani a maszkot tömegközlekedésen és zárt helyeken az otthonon kívül, illetve beadatni a covid- és influenzaoltást. EZ IS ÉRDEKELHET Kezdődhet a járványszezon: súlyos tünetekkel térhet vissza az influenza, koronavírus 2022-ben A 2022/2023-as influenzaszezon várhatóan jóval keményebb lesz, mint az eddigi években.

