Hivatalos! Kitört az influenzajárvány Magyarországon: ilyen tünetekkel mennek orvoshoz egyre többen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megújult a hazai légúti figyelőszolgálat, amelynek működése októberben Magyarországon is megkezdődött - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Egészen a 2021/2022-es influenza szezonig csak az influenzaszerű megbetegedéseket figyelték, ilyen mintékat gyűjtöttek, teszteltek laborítóriumban. Azonban a 2022/2023-as szezonban már nemcsak az influenza, hanem többek között a koronavírus és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése is céljuk. Így a klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések mellett kiterjed az akut légúti fertőzésekre is.

A közlés része volt az is, hogy a héten befejeződik az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a háziorvosi praxisokba és a foglalkozásegészségügyi orvosokhoz, így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina. Egy időben a bejelentéssel azonnal publikálták is a 40. és 41. heti adatokat, amelyek beérkeztek a légúti figyelőszolgálattól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatója szerint a 40. héten a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés alapján az országban 15 000 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 207 300 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. A legtöbb influenzaszerű megbetegedés gyermekek, és fiatalok körében történt: a betegek 30,9%-a 0-14 éves gyermek, 29,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 26,1%-uk a 35-59 évesek, 13,8%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzés pedig végképp gyakoribb volt 14 éven aluliak körében: a betegek 47,6%-a 0-14 éves gyermek, 24,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,3%-uk a 35-59 évesek, 10,6%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 41. héten 2022. október 10-16. között a becslések szerint az országban 14 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 210 700 fő akut légúti fertőzés tüneteivel. Előbbi terén tehát csökkenés, utóbbi esetében növekedés történt. Ezek az adatok máris a járványküszöb felett vannak, míg tavaly csak a 45. héten lépte át a küszöböt a megbetegedések száma: A 41. héten az influenzaszerű megbetegedések esetében a betegek 27,5%-a 0-14 éves gyermek, 30,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 28,2%-uk a 35-59 évesek, 14,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzések terén a betegek 49,2%-a 0-14 éves gyermek, 22,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,4%-uk a 35-59 évesek, 10,7%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 41. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Az NNK közlése szerint a 41. héten összesen 12 betegtől érkezett légúti minta vírus kimutatása céljából a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött egy minta, és a hagyományos diagnosztikus célú beküldés keretében érkezett 11 minta influenza, SARS-CoV-2 és RSV negatívnak bizonyult. A 2022. év 40 - 41. hete között összesen 22 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban. Influenza, légúti óriássejtes és SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzést nem igazoltak. Így működik októbertől a figyelőszolgálat A 2022/2023. évi szezonban, a figyelőszolgálatban 1 320 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések és az akut légúti fertőzések előfordulásának monitorozása. A kerületi/járási hivatalok a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok közül 150 orvost kértek fel arra, hogy rendszeresen küldjenek légúti mintát virológiai vizsgálat céljára mind az influenzaszerű, mind az akut légúti fertőzés tüneteivel hozzájuk forduló betegektől a tünetek hátterében álló kórokozó azonosítása céljából. A virológiai vizsgálatok eredménye alapján követhető nyomon hétről-hétre az influenza és egyéb vírusok megjelenése és terjedése a lakosság körében.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK