2025. augusztus 8. péntek László
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A group of lit candles on a blueish floor background in a church
Egészség

Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 11:12

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész – tudatta a család közleményben. A magyar színházi élet meghatározó alakja 64 éves volt.

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, majd olyan neves társulatoknál játszott, mint a Katona József Színház, a Centrál Színház, a Budapesti Kamaraszínház, a Jászai Mari Színház Tatabányán vagy a Miskolci Nemzeti Színház.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Színészi pályáján emlékezetes alakításai közé tartozik Spiró György Csirkefej című darabjának Sráca, valamint Egressy Zoltán Portugál-jának Sátán szerepe. Filmes munkái közül kiemelkedik a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) című tévéfilmben alakított József Attila.

Művészetét a szakma és a közönség is elismerte: kétszeres Színikritikusok díjasa, kétszeres országos színházi találkozó díjazott, emellett többek között Jászai Mari-díjjal (1995), Vastaps-díjjal (1998), valamint Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjakkal is kitüntették.

A színészet mellett rendezőként és képzőművészként is aktív volt. Rendezései közé tartozik Strindberg Julie kisasszonya (2006) és Kusan Galócza (2008) című műve. Távozása nagy veszteség a magyar kulturális élet számára.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyász #halál #betegség #színész

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:13
11:12
11:03
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 8.
Videón a pillanat, amikor az újdonsült lottómilliárdos elmondja a fiának, hogy nyertek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
4
1 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
5
2 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 11:30
Videón a pillanat, amikor az újdonsült lottómilliárdos elmondja a fiának, hogy nyertek
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 10:02
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 10:34
A számok nem hazaudnak: tovább nőttek az élelmiszerárak itthon