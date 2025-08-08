Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba

Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész – tudatta a család közleményben. A magyar színházi élet meghatározó alakja 64 éves volt.

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, majd olyan neves társulatoknál játszott, mint a Katona József Színház, a Centrál Színház, a Budapesti Kamaraszínház, a Jászai Mari Színház Tatabányán vagy a Miskolci Nemzeti Színház.

Színészi pályáján emlékezetes alakításai közé tartozik Spiró György Csirkefej című darabjának Sráca, valamint Egressy Zoltán Portugál-jának Sátán szerepe. Filmes munkái közül kiemelkedik a Meteo (1990) Verője és az Eszmélet (1998) című tévéfilmben alakított József Attila.

Művészetét a szakma és a közönség is elismerte: kétszeres Színikritikusok díjasa, kétszeres országos színházi találkozó díjazott, emellett többek között Jászai Mari-díjjal (1995), Vastaps-díjjal (1998), valamint Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjakkal is kitüntették.

A színészet mellett rendezőként és képzőművészként is aktív volt. Rendezései közé tartozik Strindberg Julie kisasszonya (2006) és Kusan Galócza (2008) című műve. Távozása nagy veszteség a magyar kulturális élet számára.