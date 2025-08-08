2025. augusztus 8. péntek László
Számítógépes grafikus kép egy vírusról mikroszkópon keresztül nézve.
Egészség

Tovább nőtt a kolerás megbetegedések száma: komoly a baj, járvány lehet a vége

MTI
2025. augusztus 8. 12:02

Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során - jelentette be csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, egyúttal felhívta a figyelmet az afrikai országban egyre inkább elharapódzó alultápláltságra és a menekültek helyzetére.

Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta, hogy már Szudán minden tartományából jeleztek kolerás megbetegedéseket, az esetek száma pedig tavaly július óta így megközelítette az ezret. Mint mondta, több tartományban indítottak oltási kampányt, azonban a legutóbbi áradások nyomán a kolerás esetszámok emelkedése mellett számítani lehet a malária és egyéb betegségek terjedésére is.

Az élelmiszerhiányra kitérve Tedrosz a Szudán délnyugati részén lévő el-Fásir városát - Észak-Dárfúr tartomány fővárosát - emelte ki, ahol az emberek már állatoknak szánt takarmányt kényszerülnek fogyasztani.

A WHO adatai szerint Szudán-szerte több millió embert fenyeget élelmiszerhiány, és az idén várhatóan mintegy 770 ezer, öt év alatti gyermeket fenyeget súlyos alultápláltság.

Az országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet fegyveresei között, és a béketárgyalásokra irányuló erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre. A harcok nyomán már több tízezren vesztették életüket és 13 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat. Az összecsapások miatt az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott.

Címlapkép: Getty Images
