A Duna alsó rakpartján a kövekre zuhant egy nő éjjel Budapesten: súlyos a baleset

Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten, akit a tűzoltók speciális technikával mentettek ki, majd súlyos végtagsérülésekkel kórházba szállítottak - közölte a Telex.

A Katasztrófavédelem egységei vasárnap éjjel egy órakor vonultak ki Budapest V. kerületébe, az Idősebb Antall József rakpartra, a Zoltán utca magasságába, miután egy személy a Duna menti kövekre esett - írja a lap olvasói információra hivatkozva.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a balesetet szenvedett nőt először hordágyra helyezték, majd kötéltechnika és tűzoltó létrák segítségével emelték fel a rakpart járdaszintjére, ahol a mentőszolgálat munkatársainak adták át.

A Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiatal nőt súlyos végtagsérüléssel, de stabil állapotban szállították kórházba.