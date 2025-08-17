2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Orvosok vagy nővérek sétálnak a kórház folyosóján, elmosódott mozgás.
Egészség

A Duna alsó rakpartján a kövekre zuhant egy nő éjjel Budapesten: súlyos a baleset

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 11:08

Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten, akit a tűzoltók speciális technikával mentettek ki, majd súlyos végtagsérülésekkel kórházba szállítottak - közölte a Telex.

A Katasztrófavédelem egységei vasárnap éjjel egy órakor vonultak ki Budapest V. kerületébe, az Idősebb Antall József rakpartra, a Zoltán utca magasságába, miután egy személy a Duna menti kövekre esett - írja a lap olvasói információra hivatkozva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fővárosi hivatásos tűzoltók a balesetet szenvedett nőt először hordágyra helyezték, majd kötéltechnika és tűzoltó létrák segítségével emelték fel a rakpart járdaszintjére, ahol a mentőszolgálat munkatársainak adták át.

A Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiatal nőt súlyos végtagsérüléssel, de stabil állapotban szállították kórházba.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #tűzoltók #duna #mentőszolgálat #katasztrófavédelem

