Elmaradhat az őszi oltási kampány? Nem ajánlja az NNK mindenkinek az omikron elleni vakcinát

Egyelőre nem pártolják az ötödik Covid-oltás beadását Magyarországon – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Népszavának adott válaszából. Ebből a lap arra következtet, hogy csak azok kaphatnak a kifejezetten az omikron-variánsra fejlesztett vakcinából, akiknek még nincs negyedik oltásuk.

Az NNK azt is közölte, miért nem ajánlott így oltatni: az ötödik oltásra jelenleg nem érhetőek el laboratóriumi, klinikai vizsgálati adatok és epidemiológiai elemzések sem, „éppen ezért a többi európai országban sem alkalmazzák széles körűen”.

Magyarország 9,5 millió adag omikron-variánsra kifejlesztett Pfizer bivalens vakcinát rendelt az uniós beszerzés keretében, ebből idén összesen 3 millió, jövőre 6,5 millió adag várható, amelyből 1,5 millió gyermeknek való.

EZ IS ÉRDEKELHET Tragikus dolog derült ki az omikron variánsról: ezért érdemes beadatni a vakcinát 2022 őszén A koronavírus járvány az elmúlt két és fél évben 47 409 áldozatot követelt, akiknek jelentős, 28,7 százaléka 2022-ben hunyt el és még nincs vége az évnek.

Az NNK szerint Magyarországon a járvány „mérsékelten” zajlik, ami a jelentős átoltottságnak is köszönhető. Az oltás továbbra is felvehető a kórházi oltópontokon (péntekenként időpontfoglalás nélkül is), a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. Arra a kérdésre, hogy készül-e a kormányzat az őszi járványhullám előtt oltási kampányra, nyitnak-e meg további oltópontokat, azt válaszolták:

a jelenlegi oltási kapacitás elegendő az igények kiszolgálásához.

A világ felkészül az újabb hullámra

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) elsődleges célja, hogy 2022. őszén amennyire csak lehet, mérsékeljék a súlyos megbetegedések számát - írja a lap. Azt javasolják, hogy mindenki számára legyen elérhető az emlékeztető oltás és gondoskodjon róla, hogy naprakész legyen az oltási státusza, különösen 65 éves kor felett. Az immunszupprimáltak számára egy esetleges fertőződés esetén korai vírus ellenes kezelést is ajánlanak.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ajánlását 2022. szeptember 6-án adta ki az omikron adaptált bivalens Covid-19 elleni emlékeztető oltásokról. Az őszi kampányokban az új vakcinával való megerősítő oltást javasolja mindazoknak, akiknél valamilyen rizikó tényező miatt nagy a kockázata annak, hogy a fertőzés súlyos kimenetelű lesz (60 évesnél idősebbeknek, immunszupprimáltaknak, krónikus betegeknek, várandósoknak, idősek otthonában élőknek, ápolóknak, egészségügyi dolgozóknak).

A hivatal szerint megfontolandó a Covid-19 és az influenza elleni oltási kampányok összehangolása.

Az Egyesült Királyság járványügyi hivatala deklarálta, hogy céljuk a kockázati csoportba tartozók védettségének kialakítása/megerősítése. Emiatt oltást ajánljanak az idősek otthonában élőknek és az őket gondozó szakembereknek, a frontvonalban dolgozó egészségügyi és szociális munkásoknak, az 50 évesnél idősebb felnőtteknek, és az egyéb megbetegedések miatti kockázati csoportba tartozó 5-49 éveseknek és a hozzátartozóiknak. Továbbá a 16-49 éves krónikus betegeket, fogyatékosokat és a gondozóikat is oltanák.

Kanadában a Védőoltási Tanácsadó testület (NACI) javasolja a 12 évesnél idősebb, Covid-19 megbetegedés szempontjából kockázatnak kitett emberek emlékeztető oltását függetlenül attól, előtte hány adag emlékeztető oltást kaptak. Valamint ajánlja, hogy adják be az első emlékeztető oltást 5-11 éves kor közöttieknek az erre jóváhagyott vakcinával.